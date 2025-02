CEOE calcula que la reducción de la jornada laboral supone 23.000 millones para las empresas

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sostiene que la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, supone un coste adicional de 23.000 millones para las empresas. La medida, que aún debe aprobarse en las Cortes por los grupos parlamentarios, afectará a 12 millones de trabajadores, con un gasto por empleado de entre 1.800 y 2.000 euros.

Garamendi y el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, han aprovechado este martes la presencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un encuentro informativo organizado por Europa Press en Madrid para criticar la rebaja de la jornada laboral por ley. "No compartimos lo que se va a aprobar este martes, creemos en el diálogo social pero no en el monólogo social. Irá al Parlamento lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas", ha subrayado Garamendi.

Desde ATA, su presidente Lorenzo Amor ha trasladado que los empresarios españoles desean que se rebaje la jornada laboral "pero sector a sector y territorio a territorio". "Esto no va a dañar a las grandes empresas, esto va a perjudicar a los autónomos y a las pequeñas empresas de dos o tres trabajadores. Va a haber pesadumbre en el tejido empresarial y esto genera desconfianza, genera inseguridad e incertidumbre", ha defendido.

Sobre los datos de empleo de enero han lamentado que sean los "peores" desde el 2013, salvando el año de la pandemia (2020), con una caída en la afiliación de los autónomos de 17.000 trabajadores por cuenta propia menos, "peor que el año pasado". La patronal española ha explicado que se está creando empleo en tasa interanual, pero en las empresas de más de 500 trabajadores, donde se crece por encima del 5,8% interanual, mientras que entre los autónomos que emplean 1 ó 2 trabajadores el empleo cae al 0,5% interanual.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes del comienzo de este encuentro ha apuntado que los datos de paro registrado de este enero son los "más bajo" de los últimos 17 años para un primer mes del año.

El campo y el hogar, afectados por el alza del SMI

Respecto a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 4,4% para 2025, Lorenzo Amor ha denunciado que el alza del 62% en los últimos cinco años está destruyendo empleo, sobre todo en los sectores donde más afección hay del salario mínimo, y ha supuesto de ejemplo la pérdida de 50.000 comercios en los últimos cinco años en las zonas donde se cobra más esta renta mínima.

En esta línea, ha recordado que la patronal ha propuesto un alza del SMI para este año del 3%, en línea con el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva suscrito entre empresarios y sindicatos, pero "la decisión estaba ya tomada".

De igual manera, ha lamentado que no se haya aceptado la propuesta de la patronal de actualizar los contratos públicos al salario mínimo y establecer bonificaciones al campo, uno de los sectores más afectados por el SMI y donde, si se suma el Régimen del Hogar, se han perdido 170.000 empleos en los últimos cinco años.

Amor se presentará a la reelección

Amor ha aprovechado el desayuno infomativo para confirmar que se presentará a la reelección para un nuevo mandato hasta 2030 en las elecciones que ATA ha convocado para el próximo 3 de marzo. "Las organizaciones que forman parte de la federación ATA me han exigido que siga y Antonio Garamendi me ha pedido que siga también en la presidencia. Aún así quiero saber que piensa la organización de mi labor y el respaldo que tengo y por eso habrá votaciones en urna aunque solo haya una lista", ha avanzado.

El presidente de ATA ha denunciado la situación que atraviesan los autónomos afectados por la DANA en Valencia, ya que uno de cada tres autónomos con negocios comerciales no ha reabierto tras la DANA. En cifras totales, más de 4.300 trabajadores por cuenta propia están en cese de actividad. "Las ayudas públicas están siendo cicateras y escasas. Hay que multiplicar por seis las ayudas directas. La solución no pueden ser los créditos ICO porque algunos empresarios acaban de pagar los préstamos del Covid-19 y ahora deberán afrontar nuevos pagos", ha añadido.

"Ha dado más Juan Roig, presidente de Mercadona, que el Gobierno y la Comunidad Valenciana", ha dicho Amor, que ha recordado que Juan Roig ha dado, en solitario, 8.000 euros por negocio afectado, mientras que hay que sumar lo que ha dado el Gobierno central y la Generalitat Valenciana para llegar a esa misma cantidad.