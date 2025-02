Marco Colomer (Pryconsa): "La vivienda en términos absolutos no es cara"

Marco Colomer, presidente de Pryconsa, histórica promotora madrileña, ha denunciado las ineficiencias que registra el sector de la promoción residencial, cómo esto afecta al precio de las casas y provoca problemas de accesibilidad. "Seamos sinceros, el problema no es que tengamos pocas viviendas, el problema es que las tenemos son caras, no porque lo sean por sí mismas, sino porque es difícil llegar a pagarlas. La vivienda en términos absolutos no es cara, sino que las condiciones para comprarlas son duras porque los compradores no disponen de ahorro", señaló el directivo durante el congreso EFIMAD, organizado por la Asociación de Promotoras Inmobiliarias de Madrid (ASPRIMA) y CaixaBank.

Colomer, que en escasísimas ocasiones se pronuncia públicamente, aseguró que la bajada de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, una medida aprobada este martes por el Consejo de Ministros, podría traducirse en retrasos de hasta un mes en la promoción residencial. "Una reducción de dos horas y media de jornada equivale en año de 48 semanas (restando cuatro semanas de vacaciones) a 15 días más de descanso adicionales. Esto, en un periodo de construcción de dos años, es un mes menos de trabajo. Nuestras obras se van a dilatar más, con todo el coste que supone", resumió este miércoles el presidente de la promotora familiar fundada en 1965 y que ha entregado a lo largo de su historia 74.300 viviendas.

El presidente de Pryconsa ha sido también muy crítico con la fiscalidad que aplica a la vivienda, especialmente aquella que se va a destinar al alquiler. "Mi discurso no es que haya que bajar los impuestos, que sería bienvenido, sino cómo hacemos un uso correcto de ellos. ¿Qué sentido tiene, si queremos desarrollar más vivienda en alquiler, que el promotor tenga que soportar el IVA?", se preguntó durante su intervención.

Sobre el actual urbanismo, basado en desarrollar nuevos barrios con grandes avenidas y poca densidad, Marco Colomer se mostró también muy duro: "¿Somos eficientes en el uso del suelo? No. Podemos crecer hacia arriba donde ya estamos. Si ya tenemos las ciudades con los servicios y las dotaciones, ¿por qué no utilizamos los recursos para crecer en altura?, que tiene más sentido desde un punto de vista ecológico que extendernos a los lados, con los tiempos de gestión que conllevan. Estamos haciendo viviendas de 100 metros cuadrados para que los ocupen solo dos personas y media, que además no las pueden pagar".

Décima edición de EFIMAD

Este miércoles se ha celebrado la décima edición de EFIMAD (Encuentro de Financiación Inmobiliaria de Madrid), en el que participaron, además de varios directivos del sector, representantes de las diferentes administraciones públicas. David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, destacó la urgencia de abordar el problema del acceso a la vivienda en España y puso en valor algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno, como el PERTE de la industrialización de la construcción, la ley de vivienda, los planes estatales o el impacto positivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, exigió "una actuación coordinada y responsable por parte de todas las administraciones" para resolver el problema de la vivienda, que cree que esta "alejado de cualquier planteamiento ideológico". Álvaro González López, concejal de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, además, considera que esto la situación se puede corregir porque Madrid es "la segunda ciudad europea más atractiva para invertir en Europa en 2025" y se ha creado un buen marco regulatorio.