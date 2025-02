David J. Rodríguez, experto en tecnología: «La IA no nos va a quitar el trabajo, nos va a permitir ser más productivos»

¿Puede la inteligencia artificial transformar un negocio? ¿Cómo?

Efectivamente. Depende del sector. La IA va a ser muy efectiva en todos aquellos servicios que se puedan automatizar. Si automatizamos, nos va a permitir escalar. Si es atención al cliente, pues habrá unos medios como asistentes virtuales. Pero la IA no es solo eso, está en casi todo. Es también reconocimiento de visión por ordenador o Siri cuando nos detecta la voz nuestro teléfono. Hay muchos modelos. Con el tema de banca, por ejemplo, puede ser un asistente que te ayude a sacar una tarjeta de crédito o hacer una transferencia. Si hay algo que puedes automatizar y poner en una web, con la IA lo puedes hacer igual a nivel conversacional.

Usted defiende que el uso de IA implica un aumento de la productividad. ¿En qué sentido?

Una de las cosas importantes es saber medir. Dynamics 365 Customer Service es una herramienta de atención al cliente que prácticamente cualquier empresa puede usar. Y las métricas que ya se han compartido reflejan un aumento de productividad en la atención de entre un 9 y 12%. La cuestión está en ir sumando herramientas o soluciones que te vayan dando un pequeño plus de productividad. La IA no nos va a quitar el trabajo, nos va a permitir ser más productivos y competitivos. Una empresa que use esta tecnología no es que vaya a ser el triple de productiva que una que no la usa, pero sí un 20% mejor. Y eso marca la diferencia.

¿Y conlleva una pérdida de empleo?

Los empleos que sean muy automatizables e incluso, digamos, no tengan valor humano, es probable que sean sustituidos. Pasa como pasó con la revolución industrial. Ahora estamos en la revolución intelectual. En aquel momento hubo una reconversión y surgieron nuevos puestos de trabajo. Antes de las redes sociales no había empleos como el de community manager o el de influencer. Antes de la IA no había asistentes virtuales ni expertos en esta materia. Es verdad que los trabajos más automatizables van a tender a reducirse y van a surgir nuevos vinculados a la IA. Va a ser una evolución, es una ola de revolución intelectual.

¿Tenemos que acostumbrarnos a un modelo laboral en que no habrá trabajo para todos?

Trabajo va a haber para todos. Hay que ver la parte de asistentes como una herramienta para potencial tus habilidades. Es como pasar de la máquina de escribir al Word, es más productivo. Son herramientas de productividad. Es evolución, hay cosas en el pasado que se hacían de otra forma.

El tejido empresarial canario está conformado en su mayoría por pymes y micropymes. Además, el sector servicios es el protagonista. ¿Las posibilidades de mejora con la IA se aplican también en este escenario?

Claro que sí. Todos queremos atender mejor a nuestros clientes. En casa tenemos a Alexa y sirve para solventar tareas diarias. Si tenemos herramientas similares en nuestra micropyme que nos ayuden a gestionar el día a día y ahorrarnos media hora al día de las ocho horas de jornada laboral, pues ya es una gran ayuda. Un ejemplo es Goio, un asistente virtual de turismo en Tenerife. Ayuda al turista a conocer qué cosas hacer y ver en la isla. Con preguntas concretas que solo un experto podría contestar. La IA consigue asumir muchísima información y sintetizarla. Y en el sector hotelero, también. Nosotros hicimos un piloto de hotel inteligente pero llegó la pandemia y ahora estamos volviendo a retomar ese camino. El tejido empresarial canario puede aprovecharse de la IA perfectamente.

En esta nueva realidad que plantea, ¿tiene hueco un analfabeto de la IA?

No todo el mundo va a tener que ser experto en IA, ni mucho menos. Hay muchas personas que la usan sin darse cuenta. Tú usas la electricidad y no te planteas cómo funciona el mecanismo, pero sí hay un electricista experto que lo controla. Aquí realmente es lo mismo. La IA entra ahora más por parte del usuario que por las empresas. Casi todo el mundo usa chat GPT. Todo el mundo está preparado para usarla.

Pone el ejemplo de los asistentes virtuales que mejoran la atención del cliente en las empresas. ¿Se corre el riesgo de dejar fuera de este proceso de revolución a las generaciones más veteranas que prefieren el contacto con humanos?

Nosotros abogamos por una IA responsable. Es decir, siempre que pongas algo que sea generado por inteligencia artificial, hay que ser muy transparente e informar a la gente de que el contenido está generado por IA. Además, cuando se trata de casos de asistentes virtuales, siempre debería ponerse la opción de hablar con una persona.

¿Qué otros peligros conlleva depender de la IA en un futuro?

Riesgos siempre hay. Es muy difícil saber qué va a pasar en los próximos seis meses. Antes hablábamos de periodos de aquí a un año y ahora ya ni de aquí a seis meses. Va tan rápido que ni nosotros sabemos muchas veces lo que va a salir de aquí a 60 días. Y cuando ocurre este tipo de cosas es normal que asuste un poco. Pero tenemos que tomar las riendas y pilotar. Y afinar al legislar para poner cordura en todo esto. Hay que medir lo que está ocurriendo porque a veces también legislar por legislar es poner puertas al campo y eso sí que nos hace perder competitividad.

¿Están ahora las empresas más expuestas que nunca a los peligros de internet?

Con cualquier invento que se crea siempre hay gente que lo usa para el bien y otra que lo usa para el mal. El problema en el mundo es que para hacer el mal siempre hay más dinero que para hacer el bien. Por cada millón que se invierte en ciberseguridad, los malos invierten 100 millones. Y es muy difícil contrarrestar esto. Los malos también encuentran en la IA herramientas para poder atacar. Pero también hay software de ciberseguridad basados en herramientas de IA para buscar patrones de ataque y para aplicar y automatizar una respuesta más rápida.

Ha hablado de lo rápido que circula el tren tecnológico, ¿Canarias está a tiempo de subirse?

Yo creo que sí, pero hay que impulsarlo desde la formación. Es muy importante. Tanto desde la Formación Profesional, como desde las universidades públicas y privadas del Archipiélago. Hay que impulsar este tipo de conocimiento para formar a futuros ingenieros de datos, especialistas en datos y especialistas en inteligencia artificial. Nosotros estamos deseando tener a más gente en nuestra empresa.

Están teniendo problemas para encontrar estos perfiles en Canarias...

Sí, sí, sí, es difícil. Nosotros cogemos de otros sectores. El mercado absorbe a estos perfiles desde que pisan la calle. Por eso lo que estamos haciendo nosotros es formarlos internamente.

