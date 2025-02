Ignacio Caicoya, productor de efectos visuales: "Los profesionales audiovisuales de Canarias son impresionantes"

Estudia Derecho y acaba en el sector audiovisual, en efectos especiales. La noche y el día.

Algo así, sí. Hice 3 años de Derecho, porque en mi familia son todos juristas, pero me decanté por Publicidad y Relaciones Públicas. En ese momento tiras a lo que más salida tiene pero poco a poco fui metiéndome, por mi cuenta, en temas audiovisuales.

¿Cómo fueron esos primeros pasos?

Pues con tutoriales de internet, haciendo prácticas por mi cuenta, metiéndome en empresas que buscaban a gente en prácticas... Fue cuando estudiaba Publicidad que, en una charla universitaria, una chica que trabajaba en efectos visuales me dio una serie de recomendaciones de cómo, por dónde empezar, a quién atacar o a qué empresas ir.

Y de esa charla,... a Londres.

Fui a Londres porque me habló de Double Negative, además porque en Reino Unido están los mejores hubs del mundo a día de hoy. Allí empecé como runner, una persona que ayuda dentro de la empresa pero no hace efectos especiales. Me fueron dando planos y, poco a poco, fui subiendo de puesto. Aprendí de los mejores proyectos como Interstellar –donde ganó un Óscar en 2015 por los efectos especiales– o Los Vengadores. Jamás pensé entrar en una de las mejores del mundo.

¿Cómo fue ese salto? Empezar de cero y acabar en proyectos de renombre.

Fue impresionante. Yo hacía más de 100 horas a la semana. Me encantaba porque para mí no era inversión de trabajo sino invertía en mi propio futuro que me estaba labrando. Era excitante. Imagínate estar viendo cosas de Harry Potter en la pantalla sabiendo que tienes que ir al pixel, aprendiendo de gente impresionante con unos conocimientos que, a día de hoy, soy incapaz de entender.

Parece increíble...

Lo es. Un día en la entrega de la película Mision Imposible apareció un hombre por allí caminando y preguntándonos qué tal. ¡Pues era Tom Cruise! Era alucinante estar en un tipo de empresa en la que te puedes encontrar a los de Matrix, por ejemplo.

No solo eso, intuyo que también con otros profesionales del sector.

Sí, con cualquier persona que hablases de la industria, aparte de ser apasionados de lo tuyo, que es muy raro que puedas encontrarlo, te hablan de cosas técnicas nuevas que se conoce y es un aprendizaje constante y diario.

¿Y España? ¿Ha ido creciendo en el sector audiovisual y de animación?

Sí. Se ha demostrado, más que de sobra, que en España hay verdadero talento para ello. Es más, en todas las empresas en las que estuve fuera de España, había españoles, despuntaban entre los mejores. Es verdad que es imposible quedarte en un país donde hay poca industria y no tienes capacidad para trabajar en este tipo de proyectos, o al menos que te puedan dar oportunidades grandes.

A juzgar por ello, ¿está bien valorada España fuera del territorio español?

Es más, el único sitio donde no se valora España es dentro de España. Fuera nos tienen muy alta estima. Hay que decir que la gente que se va es esa gente proactiva que tiene ganas de sacarse la castaña pero, ojo, no quiere decir que los que se queden no lo sea. Tendemos a compararnos y eso se nota.

¿Y Canarias?

Se habla constantemente del tema de ventajas fiscales, que es parte muy importante, eso no se niega, pero también hay que valorar la calidad de vida única que tienen las Islas. Las condiciones meteorológicas es importante y eso no tiene precio.

Usted tiene productoras en las Islas de hecho.

Sí, la segunda ha despegado de manera vertiginosa. La primera –IRO Pictures– iba bastante bien pero trabajaba más con empresas de fuera. La segunda –Flaming Frames– da soporte a las que vienen a rodar al Archipiélago dándole soporte, haciendo la postproducción y el día a día.

¿Le falta a Canarias algo para despegar?

Ya lo está haciendo. Aquí vienen rodajes que pasan desapercibidos porque no son macroproyectos. Calma,... cuando se haga uno nos enteraremos todos.

Intuyo que esos macroproyectos no se atreven a venir, en parte, por la gran logística que conlleva el traslado.

Las grandes empresas no se dan cuenta que en Canarias tenemos unos profesionales audiovisuales impresionantes.

¿Pero existe el interés de invertir aquí?

Claro. El nombre de las Islas cada vez suena más y más lejos. Nos llega gente con la que trabajamos en proyectos de Reino Unido o de Canadá que pregunta muchísimo por las islas y tienen idea de sentarse aquí.

Y la financiación... ¿hace falta más inversión, ya no solo en las Islas, sino por parte del Estado?

No creo que no haya ni una sola empresa privada que no se sienta atacada, por desgracia, por cómo funciona todo. Vamos a generalizar. En otros países tú montas una empresa y en una hora y media la tienes funcionando, pagas en el momento en que generes ingresos e intereses. Aquí, desde el día uno, independientemente si generas o no, ya estás pagando. Esto es muy complicado. Hay que ayudar las empresas a crecer rápido, generar empleo y todos, en general, nos veríamos beneficiados.

¿Recomienda, tras su experiencia, aventurarse y emprender?

Tienen que entender que es una industria muy voluble, que un día tienes un proyecto en el que necesitas 100 personas y cinco meses después no podemos mantenerlas. La estabilidad es impensable. Por suerte la competencia es amigable y todos nos hemos ayudado entre nosotros

Suscríbete para seguir leyendo