Rafael Doménech (BBVA Research): «O la transición energética es rentable o no se va a hacer»

La subida del salario mínimo lo situará en Canarias en torno al 70% del sueldo medio. La patronal lo ve insostenible. ¿Es así?

De entrada, cuanto más elevado sea el salario mínimo, porque las condiciones así lo permitan, mejor que mejor. Es un síntoma de prosperidad. El problema es cuando la productividad no crece y la tasa de desempleo es elevada. Y si a eso unimos que hay disparidades regionales en términos de productividad, de tasas de desempleo y de capacidad y poder de compra, pues todo esto da lugar a que en aquellas regiones en las que el salario mínimo representa un porcentaje mayor del salario medio, que está correlacionado con la productividad, el desempleo es más elevado.

¿No sería entonces más apropiado un salario mínimo autonómico?, por así decirlo.

Bueno, forma parte del debate. Tampoco tendría sentido que hubiera un salario mínimo a nivel europeo, ¿no? Hay países que han abordado una graduación por niveles de edad dependiendo de si las personas tienen o no experiencia profesional, porque obviamente no es igual la situación económica de quien se incorpora por primera vez al mercado de trabajo que la de una persona que ya es mayor, con cargas familiares y que tiene experiencia laboral. Todas son cuestiones que deberían estudiarse.

En Canarias conviven los récords de empleo con bajos sueldos, baja competitividad...

No es muy distinto de lo que ocurre en España en conjunto. Seguimos teniendo una economía que pese a estar en máximos de empleo, lo cual es, sin duda, una excelente noticia, también continúa teniendo una tasa de paro inaceptablemente alta, cercana al 11% en España y tres puntos por encima en Canarias. El crecimiento está siendo muy extensivo en términos de mano de obra, se crea más empleo de lo que disminuye el número de parados, con lo cual la tasa de paro no cae tanto como debería y, al mismo tiempo, el crecimiento de la productividad es pequeño. En España, la productividad por persona ocupada ha crecido solo dos décimas entre 2019 y 2024. Y sin el crecimiento de la productividad es muy difícil que el nivel de vida mejore de manera significativa.

A fines del siglo XX, las Islas rozaron la ansiada convergencia con la renta per cápita nacional, pero hoy el PIB por habitante no llega al 80% de la media. Un fracaso colectivo, ¿no le parece?

En España y en Canarias hay muchas razones objetivas para decir que disfrutamos de un bienestar social muy elevado. Y la prueba de ello es que millones de personas vienen todos los años a Canarias y, a la que pueden, vienen a vivir a Canarias. Pero deberíamos aspirar a mejorar. Es decir, debimos haber evitado que se abriera esa brecha en la renta per cápita con España, pero es que en España también se ha abierto con respecto al resto de países. Se ha abierto una brecha con respecto a las sociedades de las que vienen los turistas. Y debemos pensar en las razones, pero no para dramatizar, sino para aprender qué mejorar, y las recetas son conocidas: se trata de generar un entorno propicio para la inversión privada, atraer capital humano y capital tecnológico, invertir en actividades de mayor valor añadido –que es algo perfectamente posible en el sector servicios, incluido el turismo– y unas administraciones públicas que mejoren su eficiencia a medida que lo haga la economía.

La productividad sigue siendo baja, pero no la rentabilidad, o es lo que podría inferirse de los precios turísticos. ¿Hay aquí una dicotomía? ¿O no es tal esa aparente rentabilidad?

Es que la rentabilidad no es tan alta. Si fuera tan elevada, estaríamos viendo lo contrario de lo que se produce. Veríamos un flujo de inversión masivo. Desde hace años se ha ido abriendo una brecha inversora entre España y otras economías más avanzadas. Aunque la rentabilidad haya mejorado, no es todavía lo suficientemente elevada como para poder competir con otros destinos, y, por lo tanto, no se invierte lo que sería aconsejable y lo que necesitaríamos para mejorar nuestra productividad. Insisto: si las empresas prefieren invertir en otros sitios es porque la rentabilidad no es tan alta.

«Restringir la compra de casas a los extranjeros es tratar de matar la gallina de los huevos de oro»

Decía que la receta es competitividad, inversión... Canarias tiene un régimen propio orientado hacia esos fines.

No pongo el foco en Canarias, porque exigiría analizar el papel de su régimen especial, pero en realidad esto nos debe hacer pensar que la disyuntiva o la discusión no debe ser si los impuestos son elevados o bajos, sino si los impuestos que se recaudan se utilizan adecuadamente. Lo importante es cómo tener la máxima eficiencia con la menor presión fiscal posible, lo que no significa que la presión fiscal tenga que ser mínima.

¿Qué previsiones manejan sobre el empleo en Canarias?

En 2025 y 2026, el crecimiento del empleo va a estar por encima del 2%, pero vemos difícil bajar de una manera significativa del 13% de paro a finales del próximo año. El drama es que seguiría siendo una tasa de desempleo excesivamente elevada.

El de la vivienda es un grave problema socioeconómico.

Lo es. Se ha convertido en un cuello de botella que puede condicionar el crecimiento, que depende mucho de los flujos migratorios. Y la solución no está en curar el síntoma, sino en corregir las causas.

En Canarias se discute sobre la pertinencia o no de restringir la compra de casas a los extranjeros.

Pero esto es como tratar de matar la gallina de los huevos de oro. Hay que pensar que la principal actividad de la que depende económicamente esta comunidad es el turismo. El diagnóstico del mercado de la vivienda lo conocemos, sabemos qué es lo que habría que hacer, pero el turismo y la entrada de personas, comunitarias o no, que vienen a vivir a Canarias de manera permanente deben verse como una oportunidad enorme para mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

Lo de topar los alquileres tampoco parece ser la solución.

No es que no lo parezca, es que sabemos, por la evidencia empírica, que cuando hay un problema de demanda insatisfecha y de falta de oferta, topar el precio agrava aún más el problema porque reduce la oferta y genera más demanda, con lo cual la insatisfacción es aún mayor. Hay que ver cómo generar más oferta.

Hay quienes se preguntan si Bruselas no se estará pasando de frenada en la ‘hoja de ruta’ hacia la descarbonización.

La transición energética debe ser una apuesta clara, pero hay que hacerla inteligentemente. Para descarbonizar nuestras economías hay que aprovechar todos los resortes, todas las capacidades, todas las energías limpias. Y, por otro lado, gravar de una manera predecible y gradual las emisiones de CO2 y generar las condiciones para que la inversión en energías limpias sea rentable. Debemos garantizar que la inversión en descarbonización, la transición energética, sea rentable. Porque si no es rentable, no se va a hacer. Necesitamos movilizar muchos recursos, públicos y sobre todo privados, y que sea rentable.

