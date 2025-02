El Estado se compromete a firmar un convenio plurianual para la financiación de los trenes de Gran Canaria y Tenerife

Un paso más. El Ministerio de Transportes plasmará antes de que acabe el mes de marzo su compromiso de cerrar con el Ejecutivo canario un convenio plurianual para la financiación de los trenes de Gran Canaria y Tenerife. Por escrito y firmado, para que a las palabras no se las lleve el viento. Lo hará a través de la firma de un protocolo en el que participarán ambas administraciones y los cabildos insulares de las dos islas y en el que se fijará la hoja de ruta a seguir. Será la primera vez que el Estado ponga por escrito su apuesta por la red ferroviaria en el Archipiélago y supondrá la primera piedra de un camino que tiene como meta conseguir un marco de financiación estable para ambos proyectos. Conseguir ese objetivo dependerá de si el Estado logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado. "Nosotros estamos por la labor de colaborar económicamente de manera significativa, pero primero tenemos que fijar el marco financiero de colaboración", apuntó esta mañana el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, tras reunirse con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez y los presidentes del Cabildo de Gran Canaria y el de Tenerife, Antonio Morales y Rosa Dávila.

El representante del Ministerio reconoció que para que el protocolo pueda convertirse en convenio necesitará de "dotaciones presupuestarias" que en este momento no están disponibles por la situación de parálisis de las cuentas estatales. Aun así quiso transmitir un mensaje de "tranquilidad" y aseguró que "los plazos van bien". "En ambos proyectos todavía hay un recorrido que hacer. No sé si vamos tarde, pero en todo caso vamos en el momento oportuno", añadió. Ahora desde el Ministerio se definirán las fases prioritarias para la consecución de la infraestructura y se analizarán los estudios realizados por los técnicos destinados a estos proyecto.

Conformes y satisfechos

Tanto el consejero como los presidentes de los cabildos insulares se mostraron conformes y satisfechos por lo conseguido en la reunión a pesar de no haber cerrado la cuestión económica. "Es un paso importante, no es decisivo y definitivo, pero sí importante", reconoció Rodríguez, quien aseguró que seguirán trabajando para tener en los próximos meses un convenio cerrado. Ahora el objetivo, según explicó, es que el protocolo incluya una declaración de que los proyectos son de interés general y estratégico para todas las administraciones. "No contemplamos otro plan B que no sea lograr un convenio similar al de carreteras que de continuidad y garantías", afirmó el consejero, quien recordó que se trata de un presupuesto que supera los 4.000 millones de euros.

Por ello, tanto el secretario de Estado como el consejero y los presidentes de los cabildos insistieron en la importancia de que Europa participe en la financiación de los proyectos. "Aunque es un tema complejo trabajaremos para que estos trenes formen parte de la red básica de cara a 2030 y si no, de la básica ampliada para 2040", apuntó Santano.

Morales también habló de la importancia de captar recursos europeos para la primera fase del proyecto en Gran Canaria que lo configurará el tramo entre el aeropuerto y Vecindario. Los planes para este año están claros. "El estudio de impacto definitivo lo tendremos probablemente en el primer trimestre de este año, lo que va a dar pie a que podamos tener en 2025 las expropiaciones realizadas", aclaró el presidente, quien recordó que el Cabildo ya cuenta con la financiación suficiente, 16 millones de euros, para realizar las expropiaciones.

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, calificó de "histórico" los avances acordados hoy con el Estado. "Nunca antes habíamos estado tan cerca de la consecución de la financiación y de la declaración de interés general estratégico de estas infraestructuras que van a ser básicas para el desarrollo de la movilidad sostenible de Tenerife y Gran Canaria", apuntó Dávila, quien adelantó que el convenio presupuestario puede tener un horizonte de diez años más siete.