Gonzalo Bernardos encuentra la solución al elevado precio de los alquileres: "Parece que estemos del lado de los propietarios"

El precio del alquiler es un verdadero quebradero de cabeza para todos los ciudadanos que no tienen una casa en propiedad y deben pagar un arrendamiento mensual para tener un techo. En cada vez más ciudades se hace casi imposible conseguir una casa a un buen precio, y muchas personas tienen que compartir piso para poder hacer frente al coste de esa vivienda. Por esta razón, a todos los afectados le sobrevuela la pregunta de por qué no se incentivan las ayudas al alquiler, y Gonzalo Bernardos les ha dado la respuesta a todos los perjudicados.

El precio medio del alquiler en las principales ciudades de España ha experimentado incrementos significativos en los últimos años, alcanzando máximos históricos en varias de ellas. En los principales núcleos económicos del país como Madrid, Barcelona y Valencia, es muy difícil encontrar una casa digna a un precio asequible, y este problema se extiende también a las áreas metropolitanas.

PI STUDIO

Precio medio alquiler en España en las principales ciudades:

Barcelona : 23,1 €/m² al mes

: 23,1 €/m² al mes Madrid : 20,6 €/m² al mes

: 20,6 €/m² al mes Málaga : 14,8 €/m² al mes

: 14,8 €/m² al mes Valencia : 14,4 €/m² al mes

: 14,4 €/m² al mes Las Palmas de Gran Canaria : 14,2 €/m² al mes

: 14,2 €/m² al mes Santa Cruz de Tenerife : 13,6 €/m² al mes

: 13,6 €/m² al mes Sevilla : 11,8 €/m² al mes

: 11,8 €/m² al mes Zaragoza: 10,1 €/m² al mes

La especulación inmobiliaria, el turismo, la rentabilidad para los inversores o la crisis de construcción de vivienda social, hacen que la escasez de oferta sea más fuerte que la alta demanda.

Gonzalo Bernardo desvela el problema de las ayudas

El economista ha desvelado en el pódcast de Club Sonrie el motivo por el que el Gobierno no consigue aprobar más medidas que favorezcan la bajada del precio de los alquileres. El experto piensa en que el problema no está en los inquilinos, sino en los propietarios, que ante la falta de subvenciones y ayudas no ponen sus viviendas en alquiler.

El profesor le da la vuelta a la tortilla y piensa que para bajar el precio, se tendría que empezar por los propietarios. Sin embargo, los políticos no quieren sacar beneficios para estos porque "no dan votos". Muchos gobernantes dan la razón a Bernardos, porque su visión del problema va más allá, y para que descienda el alquiler, las personas que tienen una residencia que no usan la tendrían que poner en oferta. De este modo, al ampliar el número de casas en el mercado, bajaría el valor de los alquileres.

Los políticos no son valientes en dar incentivos fiscales a los arrendadores porque les aseguran que "parece que estemos del lado de los propietarios en lugar de los inquilinos". A pesar de que Gonzalo Bernardos crea que el fin de estas ayudas sea la bajada del precio de los alquileres, los responsables de legislar no lo ven así. De este modo, el economista ha criticado que "en la política no es lo que es, sino lo que parece".