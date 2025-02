Faltan foquistas, estilistas culinarios, DIT y ‘gaffer’ para una industria del cine en pleno bum

Foquistas, gaffer o iluminadores, DIT (técnicos de imagen digital) , food stylist o estilistas gastronómicos, Grip o maquinistas, en definitiva, múltiples trabajos hiperespecializados que suenan a chino pero que en las producciones en Canarias no paran de demandarse y parecen inalcanzables, no lo son. La industria audiovisual en las Islas está en pleno auge, con una creciente demanda de profesionales en distintas áreas de la producción audiovisual.

Sin embargo, la gran cantidad de proyectos que se están desarrollando en el Archipiélago, atraídos por los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF), y que están fructificando en premios de gran calibre – como los Goya a dos producciones de animación hechas en canarias, Mariposas Negras y Cafuné–, contrastan con la carencia de especialistas.

Hay mucha demanda laboral pero faltan técnicos que, en múltiples ocasiones, vienen de fuera. También es verdad que las producciones de grandes marcas en publicidad o películas foráneas suelen traerse a sus propios equipos de primer nivel, directores y directores de fotografía, y de ahí para abajo a cargos intermedios y bien remunerados que faltan, o hay muy pocos, en Canarias.

El problema es que la formación no ha evolucionado de forma acompasada al crecimiento de esta industria. Hace ya 16 años que este sector se declaró como estratégico. Si la formación hubiera ido al mismo ritmo que la promoción de las Islas como plató natural y de sus ventajas fiscales con el REF, ahora mismo, Canarias estaría sembrada de especialistas, coinciden expertos y empresas del sector.

Cierto es que el Archipiélago tiene grandes profesionales en productoras de cine y publicidad, pero se encuentran con la piedra en el camino de que, en muchos casos, no pueden abastecer a sus clientes porque no encuentran a los especialistas que les piden en las Islas. Y las universidades no dan formación de este tipo, porque el cine y los rodajes son «oficios» que se aprenden, usando los materiales de la producción, que suelen ser costosos como las cámaras. Hay centros de Formación Profesional (FP) públicos, pero también con sus carencias en plazas, y escuelas privadas, como el Instituto del Cine de Canarias, entre otros, que sí da una formación muy pegada a la realidad de lo que se busca.

En las Islas se está generando una oportunidad única para la empleabilidad laboral, con salarios que son muy competitivos y con contratos protegidos por convenios sólidos, expresa la gerente de Clúster Audiovisual de Canarias, Genoveva Ayala. Para Pablo Hernández, presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC), donde ya hay inscritas nada menos que 83 empresas del sector audiovisual muy potentes entre productoras, industrias técnicas, animación o efectos especiales, es cierto que «hay un gap entre la formación que se da en Canarias y el nivel que exige el que viene a rodar».

Como muestra un botón: el mínimo que puede ganar un ayudante son 215 euros al día, los técnicos 600, y ya el top, los directores de fotografía, por ejemplo, de 2.500 hacia arriba diarios, dependiendo del proyecto. Pero en medio existe una amplia variedad de trabajos.

Puestos de enjundia

Un foquista es el primer ayudante de cámara y se encarga de ajustar y mantener el enfoque de la cámara durante una filmación. Su trabajo es crucial para garantizar que los personajes estén nítidos en cada toma. Puede cobrar unos 800 euros al día. Un gaffer (jefe de iluminación) es el responsable de ejecutar el plan de iluminación junto al director de fotografía para que todos los planos queden perfectos, y puede tener un salario diario de entre 450 a 500 euros. Escasean en Canarias.

Los DIT (las siglas en inglés de los técnicos de imagen digital) se encargan de volcar la filmación a los ordenadores y realizar una primera organización del material. Este puesto es de alta responsabilidad, ya que la pérdida de datos puede ser desastrosa para la producción. Su remuneración oscila entre 400 y 500 euros al día. Faltan en las Islas , tanto a nivel vídeo como para rodajes publicitarios de fotos.

El asistente de vídeo, por ejemplo, gestiona las pantallas de supervisión en el rodaje, asegurando que los clientes y el equipo de dirección puedan visualizar lo grabado. Su salario varía entre 250 y 300 euros diarios. Los ‘food stylist’ son especialistas en la preparación y presentación de alimentos para el rodaje. Pueden ganar hasta 600 euros al día, debido a la complejidad del trabajo y la creatividad que requiere, porque deben recrear todo lo que el actor come, a lo mejor una pieza humana, con alimentos de verdad. Todo un mundo.

El sector audiovisual en Canarias es uno de los pocos que prácticamente no tiene paro. Los profesionales con talento y formación adecuada logran encadenar producciones de manera continua, asegurándose estabilidad laboral y buenos ingresos. Pero hay carencias. Genoveva Ayala tiene una visión muy cristalina de la situación. El sector audiovisual, según un estudio que manejan, ha crecido enormemente y ya ocupa entre el 2,3 y el 2,6% del PIB de Canarias. En 2024 se cumplieron quince años de la declaración como sector estratégico pero, si bien es cierto que las administraciones son muy colaborativas, falta una «estrategia de formación y se ha ido educando según han ido saliendo las cosas», indica. Hace falta un «replanteamiento muy estratégico, con profesionales, becas, inversiones y que la formación en las Islas sea una excelencia y haga que la gente quiera venir a estudiar aquí», remarca.

Apuntes Las producciones audiovisuales en Gran Canaria durante 2024 superaron las expectativas, según el Cabildo de la Isla, con más de 140 producciones y un impacto económico de 90 millones de euros, triplicando la cifra de 2023. Este crecimiento ha generado más de 3.600 altas en la Seguridad Social y ha expandido la actividad a toda la isla. En total, se rodaron 15 largometrajes, siete series, 13 series de animación y un largometraje de animación internacional, entre otros.

En Tenerife se impulsaron el año pasado 145 producciones con un impacto económico de 64,9 millones de euros, según la Tenerife Film Commission (TFC). Los rodajes de largometrajes, series y publicidad, junto a las producciones de animación generaron un total de 3.692 contrataciones correspondientes a técnicos y artísticos.

