¿Me pueden despedir si estoy de baja laboral? Esto es lo que dice la ley

En España, muchos trabajadores creen que estar de baja por incapacidad temporal les protege automáticamente del despido. Sin embargo, la realidad es más compleja. Aunque una empresa no puede despedir a un trabajador únicamente por estar de baja, sí existen situaciones amparadas por la ley en las que puede extinguir el contrato, siempre que haya una justificación legal válida.

A continuación, te explicamos en qué casos es legal el despido durante una baja laboral y qué derechos tienes si te ocurre.

Baja laboral: un derecho con límites

Cuando un trabajador sufre una enfermedad o accidente que le impide desempeñar su labor, tiene derecho a la incapacidad temporal (IT). Durante este periodo, recibe asistencia sanitaria y una prestación económica de la Seguridad Social.

Sin embargo, este derecho no garantiza que el trabajador no pueda ser despedido. La clave está en el motivo del despido: si no está relacionado con la baja, la empresa puede proceder legalmente.

¿Me pueden despedir estando de baja?

La Ley 15/2022 (conocida como Ley Zerolo) establece que despedir a alguien únicamente por estar de baja médica es ilegal y se considera discriminatorio. En este caso, el despido sería nulo y la empresa estaría obligada a readmitir al trabajador.

Sin embargo, la ley permite el despido si existen motivos objetivos o disciplinarios, siempre que se puedan justificar.

Motivos legales para un despido durante la baja laboral

1. Causas objetivas

Son razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifican la reducción de plantilla. Algunos ejemplos incluyen:

Crisis económica que obliga a la empresa a reducir costes.

que obliga a la empresa a reducir costes. Automatización de procesos que elimina puestos de trabajo.

que elimina puestos de trabajo. Cierre o reestructuración del negocio.

Para que el despido sea legal, la empresa debe demostrar que estas causas son reales y no una excusa para prescindir de un trabajador en baja.

2. Causas disciplinarias

Un despido disciplinario se produce cuando el trabajador comete una falta grave recogida en el Estatuto de los Trabajadores o en su convenio colectivo. Algunos ejemplos son:

Robo o fraude en la empresa.

Acoso laboral o agresiones.

Desobediencia grave y reiterada.

Faltas injustificadas de asistencia (siempre que no estén cubiertas por la baja).

Firma de un documento. / LP

Tipos de despido y sus consecuencias

Si un trabajador considera que su despido estando de baja es injustificado, puede impugnarlo ante los tribunales. Dependiendo del fallo del juez, el despido puede ser:

Despido nulo

Si se demuestra que el despido fue por estar de baja, la empresa debe:

Reincorporar inmediatamente al trabajador.

al trabajador. Pagar los salarios dejados de percibir (salarios de tramitación).

(salarios de tramitación). Indemnizar por daños y perjuicios, si procede.

Despido improcedente

Si el despido no se justifica legalmente, pero la empresa no quiere readmitir al trabajador, deberá pagar una indemnización basada en la antigüedad y salario.

¿Qué hacer si te despiden estando de baja?

Si recibes una carta de despido mientras estás de baja, sigue estos pasos: