Niño Becerra destaca el gran problema con la crisis de la vivienda en 2025: "Se lleva haciendo mal 70 años"

Santiago Niño Becerra, el famoso economista reconocido por sus análisis y su enfoque crítico hacia la economía, ha dado la clave de cuál es el problema que sufre la vivienda actualmente en España. El experto ha analizado la situación en los últimos años y ha revelado que este es un problema que viene de lejos.

En su cuenta de X (Twitter) Niño Becerra empezaba así su reflexión: "Se lleva dando vueltas al tema de la vivienda como si se tratase de un tiovivo". El economista se refería así a la situación actual que vive esta crisis actualmente, porque muchos políticos y expertos proponen medidas y posibles soluciones, pero ninguno da con la clave. Según el Banco de España, se necesitan al menos 650.000 viviendas para hacer frente a la crisis.

La crisis de la vivienda viene de lejos

"España tiene un problema crónico en la vivienda desde hace 25 años y un problema lacerante desde hace 10", escribía Becerra. Diversos factores que se han ido arrastrando en el último cuarto de siglo han desembocado en la situación actual, sobre todo, tras la situación crítica vivida en la última década.

En los últimos 10 años, la situación de la vivienda en España ha estado marcada por un aumento significativo de los precios, especialmente en grandes ciudades, tras la recuperación del mercado inmobiliario tras la crisis del 2008, lo que ha generado preocupaciones sobre la accesibilidad y la sostenibilidad del alquiler.

Becerra pide vivienda pública de alquiler

Niño Becerra piensa que la mejor solución para acabar con la crisis es construir vivienda pública, que sea de alquiler para que todos los ciudadanos puedan acceder a tener un techo en el que vivir. "En temas de vivienda las cosas se han hecho muy mal desde hace 70 años porque no se abordó por donde se debía: vivienda pública en alquiler", señalaba el economista.

Para concluir, el doctor en economía piensa que la vivienda tiene que alejarse del capital privado que solo busca el beneficio, razón principal para no aumentar el parque inmobiliario. Niño Becerra también le echa la culpa al sistema capitalista: "Mientras no se vaya por ahí no se llegará a ningún lado porque la iniciativa privada busca el beneficio, cuanto mayor, mejor: en el Sistema Capitalista es lógico. Y volvemos a hace un rato: más armamento implica menos vivienda social...".