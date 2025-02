El desarrollo del Corredor Atlántico de la UE se debate en abril y en Canarias

El comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, se reúne el lunes con las autoridades de AENA para comenzar a perfilar las inversiones a incluir en el Dora 2027-2031 (Documento de Regulación Aeroportuaria). Los aeródromos de Gran Canaria y Tenerife Sur estarán sobre la mesa, porque forman parte de la red básica que estructura el mencionado pasillo imaginario mediante el que la Unión Europea (UE) pretende garantizar, agilizar y mejorar el transporte de personas y mercancías.

Es solo un ejemplo de la vía que el corredor abre al Archipiélago para la obtención de financiación europea. Los próximos 15 y 16 de abril, la Autoridad Portuaria de Las Palmas recibirá a un centenar de políticos y expertos de toda la UE para la celebración de un encuentro (Joint Workshop of the Atlantic Corridor and the European MaritiME Space on Ten-t islands and Outermost Regions) en el que se definirán con mayor detalle las líneas maestras que guiarán las decisiones y la acción en el corto y medio plazo.

Aliados presentes

Entre los convocados a esta cita, «habrá dirigentes de islas y de regiones ultraperiféricas (RUP)», ha expuesto este viernes el consejero autonómico de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. Es decir, el Archipiélago no estará solo a la hora plantear las especiales circunstancias y necesidades que se derivan de ser un territorio separado y alejado del continente.

Las líneas ferroviarias peninsulares –y de otros países– aspiran a que este herramienta les permita cubrir parte del coste de sus mejoras. Las canarias tirarán, por el momento, de «fondos Feder» (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), ha apuntado Rodríguez, o cualquier otra vía que permita garantizar una «financiación estable». Más aún tras el avance que supuso el encuentro que mantuvieron la pasada semana el Ejecutivo autonómico y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno central.

Pablo Rodríguez, José Antonio Sebastián y Gustavo Santana se saludan al inicio del encuentro de ayer. / LP / DLP

En aquella reunión se firmó un protocolo que incluye el compromiso por parte de Madrid de tener muy presente en su agenda la implantación de los trenes en las dos islas. La fase actual en la que se encuentra el Corredor Atlántico es la básica y las Islas no llegan a tiempo. "Pero la financiación europea no tiene final ni principio", ha aclarado José Antonio Sebastián. En 2030 se abrirá un nuevo periodo -red básica ampliada- en el que el Archipiélago "sí podrá pelear" por fondos, ha anunciado la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno canario, María Fernández.

Alinear a las instituciones

«Buscaremos todos los medios para llevar a buen fin» el objetivo, se ha sumado José Antonio Sebastián, que ha estado acompañado en la reunión por el director general de la Marina Mercante, el majorero Gustavo Santana. El comisionado ha incidido en la importancia de que el Puerto de La Luz y de Las Palmas sea sede de una cumbre que busca alinear a todas las instituciones en una estrategia que persigue, entre otras cuestiones, generar hubs energéticos, la descarbonización, o las conexiones marítimas.

La cumbre de abril es «la única jornada portuaria de ese nivel que se va a celebrar en España en todo 2025», ha detallado Sebastián. Una altura que se torna mayor por el momento geopolítico, complicado de por sí –canales de Suez o Panamá, por ejemplo– y desatado desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca el mes pasado. En los últimos días, tanto el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, como el propio comisionado se han reunido con una patronal siderúrgica vasca altamente preocupada por los aranceles con los que amenaza a Bruselas el presidente estadounidense.

El posicionamiento belicista de Trump ante la UE acelera los planes de movilidad militar

El gigante norteamericano es cliente preferente cuando se trata de «un tipo de acero especial», explicó el comisionado que tan solo «se fabrica también en Asia». Toda esta zozobra se traslada también a la mesa de decisiones alrededor de la que se sientan los líderes europeos, por lo que, y el comisionado no lo ha ocultado –«todo en geopolítica tiene relación»–, afecta al diseño del Corredor Atlántico.

Al respecto, José Antonio Sebastián aludió a la aceleración de los planes de movilidad militar que maneja Bruselas. «Las inversiones ya no solamente se piensan para el transporte de pasajeros y de mercancías. Todo lo que acontece ahora mismo tiene correlación y relación, evidentemente»,ha enfatizado.

Interés RUP Una de las peticiones incluidas en el protocolo firmado la semana pasada con Madrid para el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias de Gran Canaria y Tenerife es el reconocimiento de estas como de interés general. «No como lo entiende Adif» (el operador ferroviario español), aclaró la directora general de Transportes y Movilidad de Canarias, María Fernández, porque las exigencias son muy estrictas y de imposible cumplimiento en un territorio como el Archipiélago. Se busca un nuevo concepto en ese ámbito, «adaptado a las regiones ultraperiféricas» (RUP), ha explicado este viernes.

