Gonzalo Bernardos defiende esta inversión inmobiliaria para 2025: "Vete a un sitio donde no haya nadie"

Gonzalo Bernardos ha vuelto a contradecir las opiniones de todo el mundo. El famoso economista ha defendido esta forma de invertir en vivienda y ha explicado por qué todos los entendidos se equivocan y deben hacerlo así.

Invertir en vivienda en España es una buena opción debido al incremento del valor del capital, generación de ingresos pasivos constantes mediante alquiler y ventajas fiscales aplicables. Aproximadamente el 20% de la población invierte en propiedades, destacando los principales inversores en Madrid y Barcelona.

Este es uno de los grandes problemas de la crisis de la vivienda, porque muchos especuladores utilizan sus propiedades para ganar dinero y no para ofrecerla a la gente necesitada.

Invierte donde no lo haga nadie

Gonzalo Bernardos ha animado a las personas más decididas a invertir en este tipo de inmuebles, eso sí, sin caer en lo común. En el podcast Monopoly Inmobiliario ha explicado por qué debes poner tu dinero en los lugares menos demandados.

"Mucha gente me dice que quiere invertir en Madrid, en la periferia, en suelo, y yo les digo que ahí está invirtiendo todo el mundo", afirmaba el profesor. Para él, meterse en los lugares en los que ya hay muchas inversiones, como por ejemplo el centro de la ciudad, es una pérdida de dinero porque "todo lo que puede ganar ya está hecho".

"Vete a un sitio donde no esté invirtiendo nadie", exclamaba Bernardos.

Gonzalo Bernardos predica con el ejemplo

Él mismo ha puesto un ejemplo personal: "Las dos últimas inversiones que he hecho es en un lugar de Zaragoza. He comprado viviendas que no están ni hechas para alquilarlas, no las pienso vender. Las he comprado a un precio fantástico".

El profesor ha invertido Arcosur, donde según explica, "los zaragozanos no quieren comprar porque dicen que en el barrio no hay nada". Estas son las situaciones que busca aprovechar el economista, porque es un "lugar prometedor".