La industria auxiliar del automóvil teme que el plan europeo de ayudas se quede corto ante la guerra de los aranceles

Primero la pandemia, después los precios disparados de la energía debido a la guerra en Ucrania y ahora los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a países como México, Canadá o China. El sector europeo de la automoción no logra salir de la crisis en la que aún está sumido, y con la medida procedente del otro lado del Atlántico, los augurios no son favorables. Para reconducir la situación, Bruselas ha presentado un plan de choque que apueste por la producción 'made in Europe' y otorgue ayudas de 1.800 millones de euros para la fabricación de baterías. Sin embargo, el impacto de las distintas dificultades que sufre la industria no es igual para un fabricante de automóviles que para otro especializado en componentes. La industria auxiliar española está preocupada por el posible impacto en su producción como consecuencia de los gravámenes de Trump, un impacto mayor que el alivio que podrán proporcionar las medidas europeas.

Si bien la imposición de aranceles genera pérdidas para todos los actores involucrados, lo cierto es que no afecta por igual a los distintos eslabones de la cadena de valor. "Nuestra industria cuenta con una importante implantación productiva en países como méxico para cubrir el abastecimiento y necesidades de la industria local. El establecimiento de aranceles les afectaría, directa e indirectamente, ya que es importante tener en consideración que la industria automotriz en México es una de las principales partidas de mayor valor comercial de las exportaciones de esta economía a Estados Unidos. En consecuencia, sería de las más afectadas por la aplicación de aranceles", expone la patronal de fabricantes de componentes de la automoción, Sernauto.

España es el cuarto productor de componentes a nivel europeo con más de un millar de proveedores de automoción. Este sector, que cuenta con un total de 332.550 trabajadores, aporta el 75% del valor del vehículo. Sus exportaciones alcanzaron el récord histórico de 25.140 millones de euros en 2023 con una inversión total en I+D+i del 3,1% de su facturación en 2023 (unos 1.271 millones de euros), el triple que la media industrial. Sin embargo, y aunque la industria ha crecido sus resultados están influenciados por la inflación: según los cálculos de Sernauto, sus ventas se habrán incrementado en torno a un 3% pese a las circunstancias.

Los aranceles se unen a una espiral de atasco en la industria europea de la automoción que contrasta con la incursión cada vez mayor de empresas chinas automovilísticas en la Unión Europea. "Los vehículos chinos entraron muy fuerte en el mercado europeo y eso provocó que Europa haya tenido un cierto proteccionismo poniendo aranceles", recuerda el socio responsable del sector de automoción y transporte de EY España, Xavier Ferré. Se refiere a la subida de gravámenes de la Comisión Europea a las importaciones de vehículos eléctricos chinos de entre el 17% y el 35,3% que entraron en vigor el pasado mes de octubre como consecuencia de una investigación realizada por la UE sobre las ayudas públicas recibidas por los fabricantes del gigante asiático, algo que, a su juicio, generan una competencia desleal con las firmas europeas.

Las empresas españolas, más resilientes que las europeas

Aun así, las marcas españolas de componentes han aguantado mejor que otros competidores a nivel europeo. Gestamp ganó 188 millones en 2024, un 33,1% menos, y facturó 12.001 millones, un 2,22% menos, mientras que CIE Automotive logró que sus ventas creciesen un 1,1% hasta superar los 3.960 millones de euros con un beneficio récord de 325,7 millones. Por su parte, Antolin recortó su cifra de negocios en un 9,2% hasta los 4.191 millones, con un descenso en su resultado bruto de explotación (Ebitda) del 4% hasta situarse en los 315 millones.

Algo parecido ocurre en la cotización de las dos únicas empresas nacionales presentes en la bolsa. Mientras que las acciones de Gestamp se han desinflado un 52,11% hasta los 2,7 euros por título, las de CIE Automotive han caído un 11,23% hasta los 22,3 euros por acción. "La desaceleración del ritmo de crecimiento de sus resultados que venían alcanzado se ha dejado notar, con un muy pobre comportamiento de las acciones de ambas compañías en los últimos dos ejercicios. De momento, es poco probable que cambie esta tendencia", expone el director de gestión de inversión colectiva de Link Securities, Juan José Fernández-Figares. Ambas compañías han declinado participar en este artículo.

"Gestamp podría modificar los planes de la compañía de cerrar sus plantas de producción en Estados Unidos para trasladarlas a México, como así era su intención", apunta el analista de mercados Manuel Pinto. Sus ingresos han crecido a un ritmo considerablemente superior al del resto del mercado tanto en México como en Estados Unidos, donde se concentra el 15% de sus ventas, "pero los aranceles entre ambos países van a limitar sus próximos objetivos". En el caso de CIE Automotive, el 30% de sus ventas proceden de la región norteamericana y tenía planteado reforzar una nueva fábrica en México con una inversión de hasta 100 millones de dólares. Por último, y si Trump cumple su amenaza de imponer gravámenes en India, a esta compañía también le afectará por ser un país donde genera hasta el 20% de sus ventas.

Un plan para reflotar la automoción europea

Ante las alarmas que proceden del sector y los tambores de guerra comercial suscitados por Estados Unidos, la Comisión Europea ha presentado este miércoles un plan para revitalizar la industria europea de la automoción con distintas medidas. En su hoja de ruta se recomienda fomentar el 'made in Europe', endurecer los requisitos para las inversiones extranjeras y apostar por ayudas de 1.800 millones de euros para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos.

Una de las propuestas incluida en el plan, adelantada el pasado lunes, es flexibilizar el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones. En concreto, librará a la industria de las multas por no cumplir con la reducción de emisiones en 2025 y alargará de uno a tres años el plazo para cumplir los requisitos "Estas compañías están viviendo una situación compleja en el sentido en el que han tenido que hacer grandes inversiones para un cambio de tecnología de motor de combustión al eléctrico", señala Ferrer.

La patronal de los concesionarios (Faconauto) ha recibido la noticia con buenos ojos. "Parece que se han leído el 'Informe Draghi'... y nos han escuchado. Valoramos positivamente esa flexibilidad que le está dando (la Comisión Europea) a la industria y ese apoyo al sector porque no hay otro camino", afirmó su presidenta, Marta Blázquez, en la inauguración del Congreso Faconauto 2025. Volkswagen, Renault y Toyota también han avalado la flexibilización temporal en la aplicación de las sanciones por incumplimiento en la normativa europea de emisiones de CO2. "Todas las flexibilizaciones son bienvenidas y, desde luego, nosotros nos sentimos verdaderamente escuchados", comentó el director general de Renault España, Sébastien Guiges.