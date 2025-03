Natasha Khomenko, liderazgo e innovación en la fábrica de JTI en Canarias

Hace casi seis meses que te han nombrado directora de la fábrica en Tenerife. ¿Qué ha supuesto para ti este gran paso? ¿Cómo lo afrontas?

La verdad es que ha sido uno de los hitos más importantes en mi carrera hasta ahora. También a nivel personal, trasladarme a Tenerife con mi familia ha sido toda una aventura. No es nuestra primera mudanza, pero cada vez se me ha hace más fácil adaptarme y afrontar estos retos como nuevas oportunidades. Tengo que confesar que el entorno también ayuda, en este caso España, y Tenerife en particular, tienen muchas cosas buenas, pero me gustaría destacar la calidez y hospitalidad de la gente, que han ayudado a que mi familia y yo nos sintamos en casa desde el primer día. Es esencial para mi equilibrar mis responsabilidades en el trabajo y en casa, y todo ello es posible gracias al gran apoyo de mi familia y mi equipo.

Profesionalmente, afronto este reto desde mi experiencia en el sector y el aprendizaje continuo de enfrentarme al funcionamiento de una fábrica que es referente dentro de la industria tabaquera, y lo que ello supone. Junto con el equipo, trabajamos aplicando estrategias para mejorar la productividad, compromiso y satisfacción de todos los empleados.

Pasas así a formar parte del más de 30% de mujeres que ocupan puestos directivos dentro de la compañía. ¿Cómo ha sido llegar hasta aquí? ¿Es posible una conciliación entre la vida personal y profesional teniendo un cargo de tanto nivel como el tuyo?

Ha sido un viaje de aprendizaje y crecimiento continuo. Recuerdo con mucho cariño el día que me ascendieron por primera vez a un puesto directivo, estaba embarazada de mi segundo hijo, fue una mezcla de emoción y felicidad, por el reconocimiento y confianza que la empresa estaba depositando en mí. Actualmente, soy una madre feliz de cinco hijos maravillosos, lo que nunca ha supuesto un obstáculo para mi desarrollo y crecimiento profesional. Esto me ha demostrado como mujer que podemos alcanzar todo lo que nos propongamos y que es posible llegar a puestos de liderazgo si el entorno en el que desarrollamos nuestra profesión es respetuoso y conciliador.

El compromiso de JTI con la igualdad de género y la oferta de oportunidades equitativas ha permitido que mi desarrollo profesional siempre haya ido hacía delante.

En los últimos años habéis incorporado al equipo más de 150 trabajadores, ¿qué porcentaje de estos son mujeres? ¿crees que está habiendo una nueva vertiente en cuanto a las formas de contratación y dirección dentro de la compañía?

En JTI es clave ofrecer igualdad de oportunidades tanto a hombres como a mujeres, lo que se ve reflejado también en nuestro equipo directivo de la fábrica en el que tenemos total equilibrio entre hombres y mujeres. JTI ha establecido procesos de selección que garanticen equidad en las ternas de candidatos presentadas, así como que en todos los procesos exista al menos una mujer evaluando a los candidatos para asegurar una selección justa, logrando que aproximadamente el 30% de las nuevas contrataciones en los últimos años hayan sido mujeres, lo que refleja nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. Y seguimos trabajando para que este porcentaje sea cada vez mayor.

Esta estrategia no solamente se trata de cifras, sino de reflejar y crear un entorno de trabajo donde todos los empleados se sientan valorados y tengan la oportunidad de crecer dentro de la compañía. Desde mi experiencia, veo que nos encontramos ante una nueva vertiente y cada vez son más las mujeres con cargos directivos, perfiles que demuestran ser resilientes, capaces de enfrentarse a grandes desafíos, todo ello desde un enfoque equilibrado que combina inteligencia emocional y pensamiento estratégico.

En tus más de 24 años dentro de la compañía. ¿Qué consideras imprescindible en una empresa para retener talento y hacer que la rotación laboral entre los jóvenes en España no sea tan común?

Retener talento requiere una combinación de varios factores: ofrecer oportunidades de crecimiento, fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y de apoyo, además de reconocer y recompensar a los empleados. En JTI invertimos en el desarrollo de nuestros empleados desde el primer día que llegan a la compañía, a través de programas de formación continua y oportunidades de crecimiento profesional para fomentar un equipo motivado y productivo: sesiones de retroalimentación periódicas, donde los empleados pueden expresar sus opiniones y contribuir al proceso de toma de decisiones, actividades de team building o eventos sociales que nos ayudan a fortalecer relaciones entre el equipo bajo nuestra filosofía ‘One team’.

También damos prioridad al equilibrio entre la vida laboral y personal, así como al bienestar de los empleados dentro de la empresa, lo cual es clave para la satisfacción a largo plazo y reforzar el sentimiento de pertenencia. Al crear una cultura en la que los empleados se sientan valorados y respaldados, podemos reducir la rotación y retener el talento.

JTI emplea a más de 350 personas en Canarias, ¿qué beneficios aporta la inversión de la compañía en la región?

Canarias es un mercado clave para JTI, lo que impulsa nuestro interés y compromiso por invertir en la región. Inversión que aporta en nuestras islas numerosos beneficios, entre ellos la creación de empleo, el apoyo a empresas locales e impulso del desarrollo económico de la zona. Al invertir en tecnología de vanguardia e infraestructura, nos aseguramos de que nuestras instalaciones sean eficientes y sostenibles. El compromiso con el crecimiento sostenible nos ayuda a construir una comunidad más fuerte y resiliente, alineándonos con nuestros valores corporativos.

Buscamos un impacto positivo en las comunidades donde operamos, ejemplo de ello son las prácticas que llevamos a cabo en términos de sostenibilidad ambiental: invertimos en tecnologías ecológicas que minimicen nuestra huella de carbono y promuevan la conservación de recursos. Incluyendo la reducción de residuos, la optimización del consumo de energía y el apoyo a proyectos de energía renovable. Para JTI, el éxito empresarial y la responsabilidad social van de la mano.

En los últimos diez años se han invertido aproximadamente 85 millones de euros en dotar a la fábrica de la tecnología más puntera convirtiéndola en el mayor centro de producción de cigarrillos en España. ¿Cuán importante es la innovación dentro del sector del tabaco?

Innovar es esencial para seguir siendo competitivos, saber responder y ajustarnos a las demandas cambiantes de los consumidores. Nuestra inversión en tecnología de última generación nos ha permitido mejorar la eficiencia de producción, la calidad del producto y reducir nuestro impacto ambiental.

Nuestro propósito como compañía está basado en ofrecer los mejores productos a nuestros consumidores a la vez que intentamos crear un futuro mejor, reflejando nuestro compromiso con ser una empresa centrada en el consumidor, pero también en las comunidades en las que operamos. En la actualidad los gustos y preferencias de los consumidores cambian rápidamente, al tener las herramientas para adaptarnos a ello e innovar constantemente podemos ajustarnos a las tendencias del mercado ofreciendo productos competitivos y de máxima calidad.

¿Qué hace que JTI destaque frente al resto de compañías?

JTI destaca por su fuerte compromiso con Canarias. Nuestra visión para las islas se basa en la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad, impulsando el desarrollo económico y social de la región. Apostamos por fortalecer nuestra presencia en el archipiélago con inversiones estratégicas que refuercen la producción local y fomenten el talento canario. Además, nuestra cultura empresarial se basa en la inclusión, el bienestar de nuestros empleados y un entorno de trabajo que les permita crecer y desarrollarse profesionalmente. Todo esto se complementa con una estrategia centrada en el consumidor, donde nos esforzamos por entender y anticiparnos a sus necesidades y preferencias, garantizando siempre la mejor calidad en nuestros productos y servicios.

¿Cuáles son los objetivos de crecimiento o mejoras previstas de cara a los próximos años?

En los próximos años seguiremos invirtiendo en tecnología e innovación para mejorar nuestras capacidad y eficiencia de producción. Un proyecto que me entusiasma especialmente es el Sistema de Trabajo Integrado (IWS) que empezamos a implantar el año pasado en Tenerife. Un programa con la finalidad de mejorar la eficiencia en la fábrica, reducir los costes y aumentar la productividad. Basándonos en tres principios fundamentales: el impulso a cero pérdidas, el 100% de compromiso con los empleados y el poder del trabajo en equipo. De acuerdo con una filosofía a largo plazo de cambio en los sistemas de liderazgo, generando equipos autónomos e impulsando la creación y seguimiento de estándares enfocados en la excelencia.

En definitiva, estoy segura de que nuestra apuesta por la sostenibilidad y la innovación no solo beneficiará a nuestra compañía, sino que también contribuirá al crecimiento económico y social del archipiélago, asegurando un impacto positivo y duradero en Canarias.