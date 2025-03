Samantha Ricciardi: "Banco Santander tiene 190 millones de clientes en el mundo que queremos transformar de ahorradores a inversores"

P. En algunas intervenciones ha comentado que hay pocas mujeres en el sector financiero. ¿Está a favor de las cuotas?

R. No estoy a favor de las cuotas porque generan descontento. Desafortunadamente, si se analizan históricamente los números, cuando no hay cuotas, casi nunca llegan a los umbrales. Aquí los países nórdicos son un ejemplo: una vez se quita una cuota, los umbrales se mantienen porque se genera una conciencia del valor que agrega la existencia de diversidad. Es una contradicción, pero me encantaría que llegáramos a tener un mundo con mayor diversidad, pero porque la gente se lo cree, no por una obligación. Las compañías cotizadas sí llegan al 40% porque se han visto forzadas a ello, pero estos porcentajes bajan en los puestos de alta dirección. En mi opinión, tenemos que crear los instrumentos para que se alcance una mayor diversidad a la que también influye el entorno cultural y social. Por ejemplo, que el descanso por maternidad y paternidad sea el mismo evita que la gente no quiera contratar a mujeres por los permisos que puede tomarse.