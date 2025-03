Más de un centenar de proyectos para desterrar el riesgo de apagones en Canarias

Un total de 118 proyectos aspiran a obtener la retribución específica a la que tienen derecho las centrales de generación que se integran en los territorios insulares y extrapeninsulares (SEIE). Los doce años de retraso con los que aparece esta convocatoria y la consiguiente obsolescencia de las máquinas están detrás del permanente riesgo de apagón que padece el Archipiélago. Endesa firma dos tercios (78) de las iniciativas presentadas.

La resolución definitiva del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) llegará después de la evaluación que se realice tras los informes que en estos momentos elaboran Red Eléctrica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La resolución del ministerio llegará tras los informes que elaboran Red Eléctrica y la CNMC

La participación de este último organismo despejará una de las grandes incógnitas del proceso. Una ley impulsada en 2013 por el entonces ministro José Manuel Soria veta el acceso a la retribución adicional a las empresas que tengan «un porcentaje de potencia de generación de energía eléctrica superior al 40%» en el sistema objeto de la sustitución de los grupos obsoletos. En Canarias, Endesa –concurre como Unión Eléctrica de Canarias Generación– copa la totalidad del mercado de generación con tecnología convencional, la que quema hidrocarburos.

A esta es a la que hace referencia en exclusiva este concurso. En el primer listado de proyectos admitidos, publicado en noviembre, solo 67 , todos de Endesa, obtuvieron el visto bueno del Miteco. Al resto se les concedió un plazo de diez días para subsanar errores. En ese momento, desde la compañía aclararon que su aspiración es la de sustituir las máquinas actuales, por lo que entienden que los nuevos grupos tienen el mismo derecho a la retribución específica que aquellos a los que sustituyen.

Canary Carreteras (Satocan) y Bioenergía Gran Canaria (Pérez Moreno) completan la lista de aspirantes

Otras interpretaciones de la norma estiman que todo lo que sobrepase el 40% –siempre que haya otros aspirantes– no debería recibir ni un céntimo más que una central peninsular. La hasta hoy única actora de la generación eléctrica convencional es la autora de la totalidad de los proyectos presentados para renovar los parques de Lanzarote (15), La Palma (14), La Gomera (8) y El Hierro (7). Ya no en solitario, también concurre en Fuerteventura (12 proyectos), Gran Canaria y Tenerife, con once ideas en cada una de estas dos islas capitalinas.

Disa y Sampol son las otras dos compañías que más fuerte apuestan en este concurso. La segunda de ellas, de capital balear, concurre con 19 ideas; once en Tenerife, seis en Fuerteventura y dos en Gran Canaria. Mientras, la energética canaria de Demetrio Carceller presenta 17 iniciativas; ocho en Fuerteventura, cinco en Tenerife y cuatro en Gran Canaria. Canary Carreteras (Grupo Satocan), con dos proyectos en Fuerteventura, y Bioenergía Gran Canaria (Grupo Pérez Moreno), con otras dos para Gran Canaria, completan la nómina de aspirantes.

Suscríbete para seguir leyendo