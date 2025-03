Los alemanes, a favor de la tasa turística en Canarias: casi el 70% la pagaría

La décima edición de la 360º The Challenge Gran Canaria abrirá inscripciones el próximo martes, 18 de marzo. La carrera, una de las más duras del mundo del trail, se celebrará del 5 al 9 de noviembre de 2025 con salida y meta en el municipio de Tejeda. Los residentes canarios podrán acogerse a un descuento especial sobre el precio de la inscripción. Las inscripciones para este desafío estarán disponibles a partir de las 16:00 hora insular a través de la página web oficial de la carrera: www.360thechallenge.com.

Wendy Cruz, directora de la 360º The Challenge Gran Canaria, resalta la importancia de volver a contar con Tejeda como protagonista de la prueba. "Un municipio muy ligado al trail running que, con pruebas como la 360º The Challenge o la The North Face Transgrancanaria, muestra los encantos del municipio a todo el mundo", asegura.

El municipio de Tejeda, catalogado como uno de los Pueblos más Bonitos de España, será por cuarto año consecutivo el epicentro de una de las carreras más exigentes del mundo, haciendo valer las habilidades de cada participante en cuestiones como la navegación –al ser un recorrido sin balizar–, la gestión del sueño, la alimentación o la capacidad para resistir condiciones climáticas cambiantes.

Una de las características únicas de esta carrera es que el recorrido no se revela hasta diez días antes del inicio de la misma. La edición de 2024 contó con 258 kilómetros y 12.669 metros de desnivel positivo, recorriendo varios de los municipios de Gran Canaria. La organización irá desvelando en los próximos meses algunos detalles de la prueba, como la ubicación de las bases de vida, que son los puntos estratégicos donde los participantes pueden abastecerse de comida, bebida, zonas de carga de dispositivos y de descanso para afrontar el resto del recorrido.

Esta última edición de 2024 proclamó reina de la prueba a la francesa Claire Bannwarth, al lograr su quinto triunfo consecutivo en cinco participaciones. El podio femenino lo completaron la grancanaria Sandra Moreno, quien logró su mejor resultado histórico, y la británica Claire Ferguson. En categoría masculina, los primeros clasificados dieron un espectáculo a la altura de la prueba, y coronó al italiano Marco Gubert como vencedor, quien logró su tercer entorchado en la 360º The Challenge. Muy cerca del ganador llegaron el francés Julien Chorier y el grancanario Álvaro Santana, quienes lograron un resultado sobresaliente en su primera participación.

Descuento para residentes canarios y participantes finishers de anteriores ediciones

Un año más, los residentes canarios podrán acogerse a un descuento especial sobre el precio de inscripción y se volverá a ofrecer la opción del pago a plazos para aquellas personas que lo deseen. Asimismo, los participantes que hayan sido finishers en alguna edición de la carrera tendrán un descuento de 30 euros por edición hasta un máximo de cuatro participaciones.

La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de Tejeda y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Lorenzo González Automoción, Gofio La Piña, Inerza, Emicela y Provital.