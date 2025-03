No apruebes el borrador de la renta sin revisarlo: podrías estar perdiendo dinero

Cada año, miles de contribuyentes en España presentan su declaración de la renta sin revisar a fondo el borrador que proporciona la Agencia Tributaria. Aunque pueda parecer una opción rápida y cómoda, este error podría costarte cientos o incluso miles de euros. Expertos en fiscalidad insisten en que nunca debes aprobar el borrador a la primera sin revisarlo detenidamente.

¡Cuidado! El borrador puede tener omisiones que te perjudican

"El borrador me sale a devolver, lo apruebo y listo". Esta es una de las frases más repetidas por los contribuyentes. Sin embargo, según el tiktoker beTax: Asesoría fiscal y herramientas, este es un grave error.

Y aún hay más. Si tienes derecho a la deducción por alquiler autonómica, estarías dejando escapar miles de euros por no revisar tu declaración.

¿Qué debes revisar antes de aceptar el borrador?

La Agencia Tributaria elabora el borrador con la información que tiene disponible, pero no siempre es precisa ni completa. Por eso, es fundamental revisar los siguientes puntos:

Verifica que estén declarados correctamente tus ingresos y que las retenciones aplicadas sean las correctas. Si tienes más de un pagador, debes comprobar que la Agencia Tributaria ha recibido y aplicado correctamente la información.

2. Deducciones fiscales aplicables

No todas las deducciones se incluyen automáticamente en el borrador. Algunas de las más comunes que podrías estar pasando por alto son:

Deducción por vivienda habitual (para adquisiciones anteriores a 2013).

(para adquisiciones anteriores a 2013). Deducción por maternidad si tienes hijos menores de tres años.

si tienes hijos menores de tres años. Aportaciones a planes de pensiones , que reducen la base imponible.

, que reducen la base imponible. Deducciones autonómicas , que varían según la comunidad autónoma de residencia. Algunas incluyen beneficios por alquiler de vivienda, gastos educativos o familia numerosa.

, que varían según la comunidad autónoma de residencia. Algunas incluyen beneficios por alquiler de vivienda, gastos educativos o familia numerosa. 3. Datos personales y familiares

Un error en estos datos podría alterar drásticamente el resultado de la declaración. Comprueba tu estado civil, si tienes hijos a cargo o si algún miembro de la familia tiene discapacidad, ya que podrías tener derecho a deducciones adicionales.

PI STUDIO

4. Ganancias patrimoniales

Si has vendido una vivienda, acciones o has recibido subvenciones, la información podría no estar correctamente reflejada. Omisiones en este apartado pueden derivar en sanciones o en pagar más impuestos de los necesarios.

5. Gasto de colegiación y sindicatos

Las cuotas a sindicatos o colegios profesionales no se incluyen de forma automática, pero son deducibles. Si trabajas en sectores como la ingeniería, enfermería o abogacía y pagas una cuota mensual, asegúrate de reflejarlo en la declaración.

6. Declaración para autónomos

Si eres autónomo, el borrador es aún menos fiable. Revisa que se hayan incluido correctamente los gastos deducibles, como los relacionados con el local, material de trabajo, internet, luz, dietas o vehículos de empresa.

Cuánto pagarás de IRPF. / C. E. P.

¿Y si tengo dudas sobre mi declaración?

Si tu situación fiscal es compleja o tienes dudas, es recomendable acudir a un asesor fiscal. La inversión en un profesional puede ahorrarte dinero y evitar problemas con Hacienda en el futuro.

Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), miles de contribuyentes cometen errores en su declaración que les hacen perder beneficios fiscales. No revisar el borrador adecuadamente puede significar pagar de más o recibir una devolución menor a la que realmente te corresponde.

Revisar el borrador puede ser tedioso, pero hacerlo con atención puede suponer un ahorro significativo. No apruebes tu declaración a la primera sin revisarla. Recuerda: podrías estar dejando escapar mucho dinero sin darte cuenta.

Canarias

En Canarias existen exenciones y deducciones fiscales especiales en la declaración de la renta debido a su régimen fiscal diferenciado. Algunas de las más relevantes son:

Canarias ofrece deducciones específicas en el IRPF, como:

Deducción por residencia habitual en Canarias : Una reducción de hasta el 20% de la cuota autonómica del IRPF para los residentes.

: Una reducción de hasta el 20% de la cuota autonómica del IRPF para los residentes. Deducción por alquiler de vivienda habitual : Hasta 25% del alquiler con un límite de 1.200€ anuales, aplicable a personas con ingresos bajos y medios.

: Hasta con un límite de 1.200€ anuales, aplicable a personas con ingresos bajos y medios. Deducción por gastos educativos : Incluye enseñanza escolar, idiomas y gastos de uniformes escolares, con un límite del 100% de los gastos y un tope de 1.500€ por hijo.

: Incluye enseñanza escolar, idiomas y gastos de uniformes escolares, con un límite del y un tope de 1.500€ por hijo. Deducción por familia numerosa: Aumentos en la deducción según el número de hijos.

Exenciones en la renta en Canarias