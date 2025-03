Las patronales desafían a Clavijo y alegan que ya han subido los sueldos

El presidente canario, Fernando Clavijo, redobló el pasado lunes la presión sobre el sector de la hostelería, tensionado por las negociaciones de los futuros convenios colectivos de ambas provincias, donde patronales y sindicatos están moviendo sus fichas para defender sus intereses. El líder del Ejecutivo regional lanzó durante su comparencia en el debate del estado de la nacionalidad canaria lo que se puede considerar un aviso a navegantes: o las empresas suben los sueldos a los trabajadores de la hostelería o habrá alzas de impuestos para tratar de redistribuir la riqueza que se genera a través de esta actividad.

Su mensaje fue recibido por las patronales y sindicatos de manera ambivalente. Los primeros con cierto asombro –aunque no es la primera vez que Clavijo lanza un mensaje similar–, y lo confrontan argumentando que los salarios de los trabajadores del sector ya han subido en los últimos años, incluso durante lo peor de la pandemia cuando los hoteles estaban cerrados a cal y canto. La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) recordó ayer que los salarios en la provincia tinerfeña se han visto incrementados un 20,5% en los dos últimos convenios, es decir, los que abarcan desde el año 2018 hasta este mismo año. Lo mismo defiende la patronal en la provincia de Las Palmas, que ratifica que en el último convenio sectorial la subida se situó en un 10,2%. «El convenio provincial es uno de los mejores de este país y cuando se dice que tenemos que mejorar salarios, ya lo hacemos», concluyó el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de las Palmas (FEHT), José María Mañaricua. Además, recuerda que mientras en Canarias se cobra por debajo de la media de España en el resto de los sectores de actividad, en la hostelería se percibe un 13%, de acuerdo con la estadística de Mercado de trabajo y pensiones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Por otro lado, los representantes de los trabajadores insisten en que el recado del presidente canario no hace otra cosa sino reforzar su petición, que se debe trasladar a los salarios de las plantillas al menos una parte de la facturación récord que están cosechando en los últimos años. «Los empresarios tienen que estar a la altura, no es de recibo una subida del 2%», critica el secretario general de Sindicalistas de Base, Manuel Fitas, aludiendo a la pactada para este año en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Por eso, pide ahora a las empresas la misma responsabilidad que asegura tuvieron los sindicatos en 2022, año en el que se firmó el convenio actual, un momento en el que aceptaron una moderación salarial debido al contexto en el que se encontraba el sector. Ahora, «no pedimos retroactividad, pero sí que el incremento en 2025 sea igual a la pérdida de poder adquisitivo».

Y añade algo más. No solo cree que el sector debería incrementar los salarios, sino que, igualmente, el Gobierno regional debería aumentar los impuestos, a través del IGIC y la implantación de una tasa turística. «Los beneficios no solo tienen que llegar a los trabajadores sino a toda la ciudadanía», alega, ya que si no el destino corre el riesgo de morir de éxito. «La sensación de los ciudadanos es la de que los beneficios no les repercuten y eso nos puede llevar a una imagen de turismofobia, que ahora no existe».

Una postura, al menos en lo que a subir el IGIC se refiere, con la que no está de acuerdo el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro. «La necesidad que existe es la de subir los salarios y no los impuestos, porque el IGIC está vinculado al consumo y eso nos afecta a todos», aclara. Por eso, insiste en que lo más importante es la subida salarial, aunque detalla que también vio cierta sombra en la matización que hizo Clavijo, que vinculó el incremento salarial a la productividad. «Creemos que es un error ligar la subida salarial a la productividad y desde los sindicatos nos negamos, precisamente, porque consideramos que no está exclusivamente relacionada con el esfuerzo, sino con las condiciones de trabajo y la inversión».

Aun así, las patronales se muestran abiertas a negociar para seguir aumentando los salarios en los próximos convenios colectivos. «Tenemos que mejorar las condiciones», sentencia el presidente de la patronal hotelera de Fuerteventura, Antonio Hormiga. Y por eso apuntó que están abiertos a dialogar, pero recordó que se trata de negociaciones complejas que suelen alargarse porque «hay muchos intereses y puntos que abordar».

Mientras que otros como Javier Cabrera, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST) –patronal multisectorial con presencia de muchos hoteleros– creen que declaraciones como la del presidente Clavijo son intromisiones en unas negociaciones que se deben desarrollar dentro del ámbito privado, entre las empresas y los trabajadores.

