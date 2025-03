José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible: "Tenemos que avanzar en sostenibilidad sin perder competitividad"

Con los puertos y aeropuertos canarios en apogeo histórico, es hora de avanzar en su sostenibilidad. Lo sostiene José Antonio Santano, quien fue alcalde de Irún y conoce por ello lo que significa la acumulación de migrantes que sufren las Islas.

¿Rentabilizan los puertos canarios los desvíos del tráfico por la inseguridad en el Índico?

Sí, pero no solo por su ubicación estratégica, es que los puertos del Archipiélago, tanto infraestructuras como autoridades, están demostrando que tienen capacidad y están respondiendo a las oportunidades. El movimiento de mercancías en el Puerto de La Luz creció el año pasado un 14% y en el de Santa Cruz de Tenerife, en torno al 10%. Ritmo de dos dígitos.

¿Se podría aprovechar el momento para posicionarse en otros mercados importantes?

Y se hace. Tiene mucho recorrido el suministro de combustible a los buques de gran calado. A medio plazo, Canarias puede ser un punto de referencia para repostar combustibles más sostenibles.

¿Son necesarias nuevas inversiones en ese escenario?

Toda inversión portuaria se planifica a medio plazo, aunque siempre hay espacio para elementos más coyunturales. Para los puertos canarios que dependen del Estado hay previstos unos 630 millones de euros aproximadamente. La iniciativa más próxima es el alargamiento en 250 metros del dique en Puerto del Rosario, que supondrá entre 42 y 43 millones de euros; hay que rematar el Puerto de Granadilla, configurar la dársena de África en el Puerto de La Luz... Estamos dando prioridad a los puertos no capitalinos porque están más cerca de las ciudades y creemos que su electrificación va a ser más rápida.

"Tenemos tiempo y nos estamos preparando para que Canarias no pierda pujanza cuando deba entrar en el comercio de los derechos de emisión"

¿Estima factible que se prologue el plazo para la descarbonización en las regiones ultraperiféricas como demanda Canarias?

Bueno, las Islas ya están fuera del comercio de derechos de emisión hasta 2030.

Le pregunto si a partir de ese año se perderá pujanza.

Creemos y esperamos que no. Primero porque tenemos tiempo y nos estamos preparando. En esa línea van las inversiones de las que hablaba. Además, esperamos que la innovación vaya avanzando, incluso con ayuda pública, para descarbonizar el mundo marítimo. Más que un riesgo, yo esto lo veo como una oportunidad para Canarias. Dentro de la Unión Europea, España está liderando estos trabajos, y nuestro ministro [Óscar Puente] se ha significado en esa dirección desde el primer momento. Trabajamos en una iniciativa dentro de la UE para monitorizar al minuto el impacto del comercio de los derechos de emisión. Hay que avanzar en sostenibilidad sin perder competitividad.

¿Falta personal en Salvamento Marítimo para atender la migración? ¿Está garantizada la paz social? Protestas hay.

El esfuerzo de Sasemar (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima) desde 2018 se demuestra con datos y el incremento de personal desde entonces está en torno al 20%. Ese año teníamos solo un barco de los conocidos como guardamares y hoy son cinco, cuatro de ellos en Canarias. Hemos incorporando un cuarto tripulante a las salvamares, y solo en una de ellas existía hace siete años. Todas las palabras deben ser de elogio, porque la tarea que realizan no es solo imprescindible, sino también muy dura. Hay espacio para el diálogo y el análisis de cualquier reivindicación que puedan tener.

Sin perder la perspectiva de su cargo, fue alcalde de Irún durante más de veinte años. ¿Ve solución a la situación de los migrantes?

Me entristece mucho que la actitud de Partido Popular (PP) impida a [Pedro] Sánchez cerrar un gran acuerdo. No obstante, confío en que sea posible en algún momento, es de los temas que requieren de todos los grupos políticos porque estamos hablando de un drama humanitario y, sobre todo, porque tenemos que hablar en términos de solidaridad entre las comunidades autónomas. Comprendo la reivindicación de Canarias y el problema al que se enfrenta, porque lo he vivido. Nosotros teníamos también un centro de acogida y los migrantes se enfrentaban a muchos problemas para cruzar la frontera con Francia, por lo que hemos tenido momentos con acumulaciones muy importantes de cientos de personas jóvenes que querían seguir viaje y no lo podían hacer.

"Me entristece mucho que la actitud del PP impida cerrar un gran acuerdo sobre migración"

Hablemos de aeropuertos. Estamos en el momento de perfilar las nuevas inversiones. ¿Corremos riesgo de bloqueo por saturación de usuarios y aviones?

Hay incremento de pasajeros en toda España. Los aeropuertos canarios están en torno a un 17% más que antes de la pandemia. Tenemos un plan en marcha con inversiones superiores a los 600 millones de euros y el nuevo plan supera los 1.000 millones, fundamentalmente en Tenerife Norte, Tenerife Sur y Lanzarote porque en Gran Canaria se ha invertido bastante en los últimos años.

La inexistencia de una red ferroviaria impide a Canaria acceder a financiación para impulsar sus trenes. ¿Hay solución?

Hemos planteado al Gobierno autonómico y a los cabildos de Gran Canaria y Tenerife sendos protocolos; diferentes porque el grado de desarrollo de los proyectos no es el mismo, el grancanario está mucho más avanzado. El tren, en España y en Europa, es un elemento clave para la descarbonización y la movilidad sostenible. Lo que estamos planteando es un análisis de la rentabilidad económica de los estudios que están hechos. Queremos entrar en los proyectos y es lo lógico para fijar un marco de colaboración que incluye la financiación, en la que deben estar el Gobierno de España, el de Canarias, los cabildos y la Unión Europea. De todos esos ámbitos deben llegar las aportaciones.

Suscríbete para seguir leyendo