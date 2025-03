La pirámide no perdona: los nuevos jubilados ganan a los bebés nacidos

La pirámide demográfica no perdona y cada vez es más evidente el problema de envejecimiento poblacional que acucia a Canarias, no ya en los próximos años sino en el presente. Por primera vez el número de personas que se jubilaron en el Archipiélago sobrepasó al de los bebés que nacieron en 2024. Una situación que evidencia cómo los residentes en las Islas cada vez peinan más canas, mientras el desplome de la natalidad dificulta esa regeneración poblacional.

El año pasado llegaron al mundo un total de 11.718 niños y niñas en Canarias. Una cifra que no tiene nada que ver con la que se producía años atrás y que merma más y más a medida que pasa el tiempo. Si se comparan con los que se produjeron un año antes, la cantidad se ha reducido un 2,3%. Pero si se mira más atrás el retroceso es todavía más importantes. El número de bebés que nacen en la actualidad es un 28,5% menor al que se registró hace diez años, cuando 16.398 niños y niñas se convirtieron en residentes canarios por derecho de nacimiento.

Las razones para esta reducción son diversas. Por un lado cada vez se retrasa más la edad para ser madre y se tienen menos hijos por familia. En Canarias, la tasa de fecundidad se ha hundido hasta los 0,8 hijos por mujer, la más baja de todo el país. Y si se disgrega teniendo en cuenta la nacionalidad de la madre el dato es todavía más bajo. Mientras las mamás extranjeras tiene una tasa de 1,8 hijos, las mujeres que han nacido en el Archipiélago apenas tienen 0,6. La lista de los motivos para que esta ocurra es larga. La incorporación de las mujeres al mundo laboral, dar prioridad a su carrera profesional, la precariedad, las dificultades para emanciparse y encontrar una vivienda, la falta de medidas reales de conciliación y la escasa corresponsabilidad son solo algunos de los factores.

Convertirse en madre nunca ha sido fácil pero quienes lo hacen en la actualidad tienen que hacer frente a muchos desafíos. Natalia González se convirtió a los 36 años en mamá de su primera hija hace apenas un mes. «Lo he retrasado hasta este momento porque antes no se daban las condiciones que yo creía necesarias», explica. Un trabajo fijo, una casa propia y una pareja adecuada que la acompañara en este viaje. Esta canaria asegura que no se siente una madre mayor, como sin duda se hubiera sentido si hubiera vivido esta experiencia hace 30 años con esa edad. «Mi madre a mis años ya había tenido tres, pero ahora las cosas han cambiado y tengo muchas amigas que todavía no lo han sido y alguna que ni se lo plantea en el futuro», comenta. De hecho, la edad media para convertirse en mamá se sigue retrasando. En el Archipiélago ya casi roza los 32 años, cuando hace tres décadas era a los 26 años.

Por ahora, su experiencia en la maternidad es limitada pero ya cree que hay aspectos que no animan para nada a lanzarse a tener un hijo. «Las bajas de maternidad son muy, muy, escasas, con cuatro meses ya tienes que volver al trabajo», lamenta y critica que, aunque parece que existe un consenso político en que deben ser más largas -la ampliación de este periodo de las 16 semanas actuales hasta las 20 semanas lleva coleando desde 2023- no se lleva a cabo.

La jubilación de la generación del ‘Babyboom’ incrementa el gasto en el sistema de pensiones

Y mientras los bebés que llegan cada vez son menos, las personas que dar por terminada su vida laboral e inician su merecida jubilación cada vez son más numerosas. El año pasado 12.317 canarios se dieron de alta como pensionistas y pasaron a disfrutar de una prestación contributiva por sus años de servicio. Una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años y que ya sobrepasa a la de nacidos en el Archipiélago. Uno de los factores que provoca este alza de nuevos jubilados es la entrada en los años de retiro de los boomers, es decir, de aquellos nacidos entre los años 1957y 1977 que representan la generación más numerosa no solo de Canarias, sino también de todo el país. Hasta 2034, se estima que 390.000 personas se jubilarán en las Islas, una cifra sin precedentes que pondrá a prueba el actual sistema de pensiones y que genera retos sociales y económicos que se están abordando con retraso.

Por lo pronto, el gasto para pagar las pensiones constributivas se está disparando en todo el país y de media, la paga que perciben los jubilados no deja de crecer. En Canarias se sitúa en 1.384 euros, ya que los nuevos jubilados, por lo general, han disfrutado de mejores salarios y más estabilidad laboral que sus antecesores.

