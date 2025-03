Transportes encarga al ITC la fórmula para el abono único de guagua

La implantación de un abono único que permita viajar en cualquier guagua del Archipiélago continúa dando pasos. La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha encargado al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) un estudio que le permita encontrar la fórmula más viable para poner en marcha esta medida en todas las Islas. El objetivo es realizar un trabajo que identifique el estado en el que se encuentra cada servicio y los equipamientos de los que dispone, para después escoger el modelo más adecuado para ponerlo en marcha, ya que existe mucha disparidad en los diferentes organismos que lo prestan, entre los que hay entidades públicas y privadas.

La directora general de Transportes, María Fernández, explicó que, lejos de lo que pudiera parecer, se trata de un proceso complicado debido a los diferentes modelos, grados de inversión y tecnología con la que cuenta cada servicio. «Todavía no sabemos si será una tarjeta física, virtual o una aplicación móvil», detalló, pero sí tiene claro que el título único entrará en vigor antes del fin de la legislatura.

Se está haciendo un trabajo minucioso para salvar todos los escollos que existen, que no son solo tecnológicos sino también de regulación. Fernández sostiene que la idea no es que exista un título general para todo el Archipiélago, sino más bien que los diferentes abonos de cada una de las islas puedan utilizarse en cualquier rincón de Canarias. Algo que haría más sencillo ponerlo en marcha, ya que el coste del transporte no es igual en todas partes. «No es lo mismo lo que cuesta prestar un servicio de guagua en La Gomera que en Las Palmas de Gran Canaria», evidencia. Por lo que otra de las medidas que se tendrá que habilitar será la cámara de compensación administrativa, un órgano que compensará a aquellas entidades de lugares donde prestar el servicio sea más caro, cuando este sea utilizado por usuarios con abonos de otras islas.

Lo que en definitiva se quiere evitar poniendo en marcha el título único son situaciones como las que se producen en la actualidad cuando una misma isla recibe de golpe una avalancha de peticiones para sacar el abono de residente por algún tipo de evento. «En la Bajada de la Virgen en El Hierro, los visitantes lo solicitan en masa y se crea un atasco administrativo, con este nuevo bono ya no habrá que hacerlo», expone.

La Consejería también ha logrado una mayor financiación para la gratuidad de las guaguas y el Ministerio ha incrementado la partida desde los 81 millones del año anterior a 120 millones, una cantidad que se ajusta más al coste real del servicio.

La tarifa única de taxi será opcional para los municipios La Dirección General de Transportes alcanzó la semana pasada un acuerdo con el sector del taxi para avanzar hacia la puesta en marcha de una tarifa única para todas las Islas. Tras conseguir el sí de los profesionales, la directora general, María Fernández, trasladará la medida a las corporaciones insulares y municipales para poder contar con su apoyo. Pero, Fernández señaló ayer que adherirse a esta tarificación única será algo opcional para los municipios. «Crearemos la tarifa pero si en algún lugar, por su especial circunstancia, hacen sus propios estudios y creen que no es adecuada va a seguir teniendo la posibilidad de no acogerse», detalló. El objetivo de esta medida es dar transparencia al servicio y que el usuario puede conocer, por ejemplo, cuánto le costará un trayecto de forma anticipada, al estilo de lo que ya ofrecen empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC). «La idea es eliminar suplementos y que la tarifa sea la misma en cualquier lugar», determinó. Para establecerla se llevarán a cabo estudios económicos que permitan adecuarla para ofrecer un servicio atractivo al usuario, pero que a la vez permita a los profesionales prestarlo de manera adecuada y con garantías económicas.

