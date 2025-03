Gonzalo Bernardos dice lo que todos pensamos a los hosteleros españoles: "¡Os estáis forrando!"

Quien haya salido a tomar algo en los últimos meses habrán notado una clara subida en el precio de la comida. Este incremento en los menús está haciendo que cada vez menos personas puedan salir a comer o cenar fuera. Por esta razón, Gonzalo Bernardos ha sido muy contundente con los hosteleros españoles.

El economista ha participado en un intenso debate con un hostelero español en el programa laSexta Xplica de esta cadena de Atresmedia. El precio de la comida en estos locales ha experimentado una "subida espectacular" en los últimos años, y recientemente, los bares han encarecido sus productos.

"En la restauración habéis subido mucho los costes", le decía Bernardos a un hostelero que intervenía en esta discusión. Mientras que los propietarios ganan más a costa de los consumidores, "los camareros, los cocineros y los trabajadores, no".

Los dueños son más ricos a costa de los trabajadores

Gonzalo Bernardos daba un palo muy duro a los hosteleros, y le decía a David Ariza, dueño de un restaurante, que "os estáis forrando". Todas las ganancias acaban en sus bolsillos, mientras que los trabajadores siguen ganando lo mismo.

"Hay mucho para vosotros, pero muy poco para los trabajadores" criticaba Bernardos, que también cree que los propietarios "podrían subir los salarios, pero no lo están haciendo". Ante esta afirmación Ariza contestó a Bernardos preguntándole sobre si tenía trabajadores, pero el ecomista puso al hostelero en su lugar.

"No me hace falta tener un restaurante para saber cómo funciona, que lo sé perfectamente. Pero qué te crees, si tú no tienes ni control de costes. Si la mayoría de empresas no tiene", le respndía el profesor, que también criticaba que "vosotros hacéis 'así' y subís los precios".