Canarias, referente europeo en innovación aeroespacial y sistemas aéreos no tripulados UAS

"New Space & Solutions" es un evento que pretende comunicar lo que supone el New Space para los ciudadanos y que ha convertido a Sevilla en capital del espacio del 17 al 21 de marzo, contando con la presencia de Canarias como referente europeo en innovación aeroespacial y sistemas aéreos no tripulados UAS.

La primera edición de "New Space & Solutions" ha contado con una amplia representación institucional, consolidando la posición de España en la vanguardia de la innovación espacial. En esta lista de instituciones a nivel internacional, nacional y regional se sitúa el Gobierno de Canarias, representado por su director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez-Dionis, contando con el soporte de Proexca y el Parque Tecnológico de Fuerteventura, entidad coordinadora y ejecutora del programa de observación de la tierra y las comunicaciones Canarias Geo Innovation 2030, de quien ha partido la iniciativa de participar en el evento.

Canarias posee una conjunción de ventajas para convertirse en hub de la industria aeroespacial, siendo el territorio español con mayor espacio aéreo y una larga tradición en la observación del espacio. Además de ser territorio fronterizo entre Europa y África, posee un régimen económico y fiscal ventajoso que hace que las empresas puedan ser más competitivas, al igual que el ecosistema académico y el talento que se está desarrollando. Todo ello en un archipiélago que ofrece diversidad de posibilidades a la industria del nuevo espacio en virtud de las ventajas que ofrecen las diferentes islas. Canarias actualmente está elaborando su Estrategia Aeroespacial, que, entre otros objetivos, potenciará sus capacidades para posibilitar el desarrollo y despliegue de proyectos e iniciativas en el ámbito aeroespacial.

Canarias ha presentado en "New Space & Solutions" sus avances en la elaboración de su Estrategia Aeroespacial y mostrará sus capacidades para posibilitar el desarrollo y despliegue de proyectos e iniciativas en el ámbito aeroespacial. Entre ellas, el prestigioso Instituto de Astrofísica de Canarias, centro de excelencia de investigación que gestiona dos de los observatorios más importantes a nivel internacional y cuya misión es realizar y promover cualquier tipo de investigación astrofísica, así como desarrollar y transferir su tecnología, difundir los conocimientos astronómicos, colaborar en la enseñanza universitaria especializada de astronomía y astrofísica y formar y capacitar personal científico y técnico en todos los campos relacionados con la astrofísica, administrar los centros, observatorios e instalaciones ya existentes y los que en el futuro se creen o incorporen, así como las dependencias a su servicio y fomentar las relaciones con la comunidad científica nacional e internacional.

Por otra parte, el gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura, Eduardo Pereira, tuvo la oportunidad de presentar el Canarias Stratoport for HAPS & UAS, www.stratoport.com, o el Centro ISSEC (International Center for Emergencies, Safety, Security, Biodiversity and other missions), ambos en la isla de Fuerteventura, infraestructuras de titularidad pública que pretenden convertirse en centro europeo para la innovación, integración, validación, simulación y operación de soluciones y tecnologías duales mediante sistemas aéreos no tripulados (UAS, Unmanned Aerial Systems), tanto estratosféricos (HAPS, High Altitude Pseudo-Satellites), como atmosféricos de larga duración y altitud de vuelo (HALE, High Altitude and Long Endurance). Dicho Centro permite la operación eficiente de sistemas multiplataforma UAS, ofreciendo una innovadora alternativa sostenible y complementaria a los satélites tradicionales, con ventajas en términos de flexibilidad operativa, reducción de costes y menor impacto ambiental.

En el Centro ISSEC se realizará la recepción de datos de las cargas de pago embarcadas, su tratamiento Data Analytics y la operación de las soluciones innovadoras en el ámbito de las emergencias, la seguridad, la defensa, las comunicaciones, las tecnologías duales o la biodiversidad, entre otras. Estas infraestructuras y el desarrollo de los proyectos estratégicos en el programa Canarias Geo Innovation 2030, ofrecen una oportunidad única a empresas y emprendedores en el ámbito aeroespacial y de los sistemas aéreos no tripulados UAS.

La agenda de Sevilla ha incluido dos sesiones presenciales (17 y 18 de marzo) en el Auditorio de la Cartuja, gestionado por Yventu, y tres sesiones virtuales (19, 20 y 21 de marzo). Todas las ponencias estarán disponibles para su visionado a la carta a través de El Observatorio, la plataforma digital de Medina Media Events, donde cada intervención estará disponible 24 horas los 365 días del año de forma gratuita.

La primera edición de "New Space & Solutions" está organizada por Medina Media Events con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía y cuenta con el apoyo de Rohde & Schwarz, ALTER, Ansys, Augusta Abogados, CT Ingenieros, DEKRA, Integrasys, Parsec, Proexca Gobierno de Canarias, Space-Aero, Universidad Loyola Andalucía, CEU Universidad Fernando III, entre otros.