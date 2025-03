Situación de la planificación del desarrollo sostenible; los instrumentos

En relación con la planificación de Canarias son tres los instrumentos que, de alguna forma, pueden considerarse planificadores del futuro de las Islas: la Agenda 2030 de Canarias, las Áreas Estratégicas y los propios Pehids, aunque estos últimos no han sido asumidos oficialmente por el Gobierno de Canarias. La mayoría de los planes son sectoriales, como pueden ser el de Internacionalización de la Economía de Canarias, el de Desarrollo Industrial, etcétera.

Antes de resumir el instrumento que supone la Agenda 2030 de Canarias es preciso señalar cómo esta Agenda 2030 de Naciones Unidas, con sus 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores, se está desenvolviendo en términos generales y al respecto deben señalarse las importantes críticas que está recibiendo, tanto por aspectos ideológicos como operativos:

Obviando las primeras, las segundas se fundamentan en la redundancia de algunos objetivos, la desconexión entre los mismos y, por tanto, carentes de una visión holística, no establecer prioridades, no atender a todas las necesidades humanas y, por tanto, no ser integrales, centrados en los resultados sin mencionar la necesidad de conseguir los recursos para satisfacerlas, no señalar el proceso que debería seguirse para conseguir los resultados propuestos, etcétera. En definitiva, no constituir un instrumento operativo.

Como respuesta a los problemas de la Agenda 2030 Naciones Unidas ha puesto en marcha el Pacto para el Futuro basado en la noción de que los gobiernos locales y regionales tienen un papel fundamental como actores políticos. Este pacto, con cinco capítulos, se encuentra estancado por el momento.

La Agenda 2030 de Canarias introduce un objetivo adicional, el de la Cultura, y por lo demás se limita a trasladar a las Islas todos los objetivos y metas de la Agenda de Naciones Unidas.

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha dos herramientas para la aplicación de esta Agenda 2030: el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible (CCDS) y el Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible (ICSD).

El CCDS consta de 32 miembros con paridad de género, dispone de un comité técnico y puede crear mesas de trabajo. Hasta el momento se ha creado un comité de expertos formado por siete miembros en diferentes ámbitos científicos con la misión de hacer un seguimiento de la aplicación en el Archipiélago de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cinco grupos de pilotaje compuestos por 45 investigadores y expertos liderados por la Fecam, la Red Anagos, el ITC y las dos universidades públicas con la misión de definir cinco proyectos piloto en materias de: economía circular, innovación social, impacto de los riesgos del cambio climático, alianza con los municipios afectados y protección del patrimonio cultural; y seis foros permanentes de participación, autogobernados, en las áreas de diálogos intergeneracionales, patrimonio cultural y cultura, economía social, mercado laboral, academia - universidades y sector público.

También se ha creado una plataforma multiactor como espacio de trabajo para coordinar y articular las acciones de diversas partes interesadas y grupos de interés y facilitar la plena participación de la sociedad en el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de desarrollo sostenible en todo el Archipiélago.

El Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible (ICSD), dependiente de las dos universidades públicas, tiene el objetivo de establecer y facilitar un espacio para generar nuevo conocimiento estratégico y soluciones prácticas a los retos que plantea la implementación de la Agenda Canaria 2030 con cinco grupos de trabajo: sostenibilidad social, sostenibilidad del medioambiente, sostenibilidad económica, gobernanza pública (paz y alianzas) y dimensión cultural.

Al margen de estos dos instrumentos el Gobierno de Canarias, a través de la Conferencia de Presidentes, ha creado cinco grupos de trabajo, cada uno conformado por nueve integrantes, uno del Gobierno autonómico, uno de cada corporación insular y uno designado por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en las áreas de transparencia en la protección y el desarrollo del territorio, acceso a la vivienda, fiscalidad y empleo en el sector turístico, protección del medio ambiente, acceso a los espacios naturales protegidos, economía circular, desarrollo de energías renovables y agua y reto demográfico.

Como primer resultado han propuesto 51 Medidas para la Canarias del Futuro. Recientemente, el presidente de Canarias ha anunciado la creación de una Oficina de Prospectiva y Estrategia, formada en su mayoría por mujeres profesionales, para analizar los retos a que se enfrentará Canarias y establecer los cimientos para afrontarlos, con cuatro líneas de trabajo: identificar proyectos de éxito en otros territorios insulares basados en la innovación y la sostenibilidad que sean replicables en Canarias (Islas Responsables Lab), actualizar las políticas de sostenibilidad de la Agenda 2030 de Canarias (ACDA2030), aplicación de soluciones innovadoras en materia migratoria (Canarias Convive), y estrategias de innovación social.

Finalmente, son de destacar en este contexto de planificación las Áreas Estratégicas definidas por el actual Gobierno de Canarias con el objetivo de desarrollar sectores que contribuyan a atraer talento, aumentar la empleabilidad y mejorar la productividad del Archipiélago y dentro de las cuales se identifican e impulsan proyectos estratégicos. Tales áreas son: turismo digital, salud y bienestar, economía azul, astrofísica, espacio y aeronáutica, industrias emergentes, digitalización, sostenibilidad, Agenda Canaria 2030, audiovisual, formación profesional, internacionalización, energía, movilidad y conectividad.

En la próxima entrega realizaremos un resumen de los proyectos y trabajos llevados a cabo hasta el momento por todas estas instituciones.

