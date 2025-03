El coste emocional del autónomo: «La preocupación te la llevas a la cama»

Ser autónomo no es fácil. Pero a las peripecias económicas que muchos atraviesan intentando conjugar cada mes los ingresos y los gastos se unen otras dificultades que pasan a menudo desapercibidas, como el coste emocional que sufren quienes han creado su propio puesto de trabajo. Una situación que muchas veces deriva en un estrés constante, dificultad para desconectar y en el peor de los casos una ansiedad difícil de gestionar. «Las preocupaciones del trabajo siempre se van a la cama contigo», reconoce Clara del Pino, una autónoma canaria que a través de su marca El Bajío diseña y vende joyas artesanales.

La incertidumbre que muchas veces acompaña a estos profesionales es un quebradero de cabeza más que nunca descansa. «No se sabe cómo va a ir el mes, siempre tienes costes fijos y nunca sabes qué vas a hacer de caja», admite. Y los problemas para desconectar son otra dificultad a la que tienen que enfrentarse quienes saben perfectamente que el desarrollo de su proyecto laboral depende principalmente de ellos mismos. Situaciones que pueden llegar a quitar el sueño y generan un coste emocional que ahora ha sido testado a través de un estudio elaborado por el sindicato UGT-CTAC, a través de las experiencias de estos profesionales. Una radiografía que refleja ese coste emocional de trabajar por cuenta propia y que muestra la soledad y la angustia que pueden sentir con mayor frecuencia, las dificultades para conciliar por unas jornadas que muchas veces se extienden más de lo debido o lo complicado que puede llegar a ser sus relaciones con la administración.

El estudio recoge valoraciones de trabajadores por cuenta propia entre los que había abogados, comerciales, cocineros o entrenadores personales, pero todos coincidían en que la mayor ventaja de serlo es la libertad. «Te puedes autogestionar, me permite llevar a mis hijos a actividades o pasar tiempo en algún cumple, sabiendo que como tengo el taller en casa puedo quedarme después hasta las dos de la mañana trabajando», explica.

El ansia de poder autogestionarse y el cansancio de rogar a su empleador que respetara su tiempo libre fue lo que llevó a Raquel González a emprender hace dos años. Su centro de estética Osana ahora le da trabajo a ella y a otra empleada. «Es lo mejor de ser autónoma y por lo que me mantengo», aclara. Y aunque cree que ella ha sabido separar su tiempo de descanso del trabajo, reconoce que sobre todo en los inicios «me daba bastante ansiedad no saber si iba a captar suficiente clientela y podría pagar todo». Ahora ese sentimiento lo tiene más controlado, pero admite que es difícil no acostarse todos los días pensando en cómo mejorar. «Siempre estás pensando qué puedes hacer, qué estrategia llevar a cabo cuando viene un mes malo o cómo puedes seguir creciendo», señala.

Soledad, angustia o miedo son algunos de los sentimientos que el estudio vincula en mayor medida a los autónomos frente a quienes trabajan por cuenta ajena. Algo que luego se traduce en estrés laboral, fatiga permanente e inseguridad en la toma de decisiones. Factores que afectan a su salud y que asumen como inherentes al trabajo. Además, las personas autónomas deben encontrar la manera de gestionar y hacer llevaderos estos elementos de riesgo para su salud mental de manera individual.

Y uno de los aspectos que genera más tensiones es su relación con la administración. Creen que soportan mayores cargas que el resto y que a su vez esto les imposibilita crecer. «Si tuviera que pagar menos invertiría más en el negocio y será más fácil progresar», lamenta Raquel González.

Clara del Pino se queja de que los gastos aduaneros suponen un lastre para su negocio. «Intento buscar nuevos puntos de venta en la Península pero saldría más rentable viajar yo hasta allí para llevar la mercancía que enviarla por paquetería», lamenta y añade las dificultades para encontrar proveedores.

Pero aun con todos los handicaps ambas se muestran convencidas de que trabajar para ellas mismas sigue valiendo la pena.

Suscríbete para seguir leyendo