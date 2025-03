Hacienda avisa: quiénes están obligados a presentar la declaración de la Renta en 2024-2025

La declaración de la Renta no es simplemente una formalidad anual. Para muchas personas es una obligación legal y no cumplir con ella puede traer consecuencias económicas como sanciones o multas. La Campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2024-2025 no es una excepción.

Según lo establece la Ley del IRPF en su artículo 96, todos los contribuyentes deben presentar y firmar la declaración del Impuesto sobre la Renta. No obstante, también se contemplan ciertas condiciones y umbrales que eximen a algunas personas de este deber.

¿Hay personas que no están obligadas?

Sí, existen excepciones. La normativa del IRPF permite que determinados contribuyentes no estén obligados a presentar la Renta, especialmente si sus ingresos no alcanzan ciertos límites. Eso sí, aunque no sea obligatorio, siempre es recomendable revisar si te corresponde una devolución.

¿Quiénes deben presentar obligatoriamente la Renta 2024-2025?

La Agencia Tributaria ha detallado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los casos en los que es obligatorio presentar la declaración. La campaña comienza el 2 de abril de 2025, y estas son algunas de las situaciones en las que sí es necesario hacerla: