Niño Becerra justifica los robos en los supermercados: "De una botella de whisky se puede prescindir, de una de aceite no"

El precio de la cesta de la compra no para de subir y los salarios se mantienen igual. Esta descompensación entre el aumento del IPC y la congelación de las nóminas supone un gran problema para todos los trabajadores, porque cada vez son más pobres. Ahora, Santiago Niño Becerra ha analizado este problema y ha buscado sus consecuencias.

Muchas familias han tenido que reducir la cantidad de alimentos y productos que compran cada semana debido al incremento abusivo del precio de los alimentos. Cada vez más, los hogares tienen que quitar cosas innecesarias de su cesta de la compra para solo abastecerse con productos esenciales.

Niño Becerra se pone del lado de las familias y justifica la realidad

"De una botella de whisky se puede prescindir, de una de aceite no", decía el economista en una de sus entrevistas. El economista ha observado que la realidad va más allá, porque las cifras "esconden una necesidad, un poder adquisitivo disminuido".

Además, el profesor ha destapado una verdad que hasta ahora no ha tenido justificación, pero que él sí le da explicación: "Muchos de los robos se realizan para el autoconsumo". Según el experto, las personas que roban en el supermercado no lo hacen por gusto, sino por la necesidad de poder llevarse algo de comida a la boca.

La subida de precios es consecuencia de los robos

El refrán "pagan justos por pegadores" es la fórmula que utilizan los supermercados para justificar la subida de precios. En este caso, pagan los consumidores por ladrones, porque estos hurtos acaban repersutiendo en nuestro bolsillo. "En datos de un gran supermercado, de media, entre el 0,5% y el 0,25% de la cuantía de robos se acababa repercutiendo en los precios", explica el profesor.

Aunque no sea una de las principales razones, todo influye para que el precio de la cesta de la compra se incremente cada mes.