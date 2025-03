Los tabaqueros canarios decidirán sobre el empaquetado genérico de cigarrillos

El empaquetado genérico de cigarrillos es algo que estuvo sobre la mesa en los planes del Gobierno en su objetivo de erradicar el tabaquismo, pero por ahora no es una medida que esté en vigor ni tiene trazas de que lo vaya a estar a corto o medio plazo. Pero tampoco está descartada. Eso sí, cuando se vaya a decidir algo que pueda afectar al sector tabaquero, a sus empresas y al empleo que genera, el Gobierno contará con su parecer e intentará consensuar cualquier medida a adoptar. Este fue el mensaje de fondo que lazó este miércoles el ministro de Industria y Comercio, Jordi Hereu, durante su respuesta a una interpelación urgente en el Congreso de la diputada de CC, Cristina Valido, en relación con una de las preocupaciones del sector en Canarias, y sobre la que la industria considera que no está demostrada su eficacia en la lucha contra el tabaquismo, y sí un efecto económico perverso en las empresas.

«Esta es una de las medidas que se barajó en el objetivo del Ministerio de Sanidad de erradicar el tabaquismo pero que aún no se ha tomado, por tanto, estamos haciendo un debate preventivo», afirmó de entrada el ministro, quien resaltó en todo caso que «para el gobierno y para este ministro todo aquello que tenga que ver con nuestro tejido industrial y nuestras capacidades productivas tiene todo el interés y especialmente en Canarias, donde el mantenimiento de la industria y el empleo industrial cobra un valor aún más especial».

MADRID, 26/03/2025.- El ministro de Industria, Jordi Hereu, interviene durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, en Madrid. EFE/ Sergio Pérez / Sergio Pérez / EFE

El ministro se comprometió a que «cualquier medida que pueda introducirse en relación con los productos del tabaco y sus derivados, incluyendo el uso de las marcas, contará con un análisis sobre su posible impacto en la cadena de valor de la industria, especialmente en aquellos territorios con mayor presencia del tabaco», como Canarias, pero también ha apelado a la capacidad de transformación del sector como sucede en otros «muchos sectores industriales».

El ministro de Industria y Comercio del Gobierno de Sánchez apela a la capacidad de adaptación de las empresas

«Esta es una cuestión de interés para el Ministerio y que cualquier medida que pueda implementarse quede plenamente justificada por razones de salud pública», resaltó antes de reiterar la «plena disposición del Gobierno a compartir esta reflexión». «La realidad de la industria en Canarias y su peso en la economía de las Islas hay que tenerla en cuenta y el Gobierno lo hará ante cualquier decisión que se pretenda adoptar sobre la regulación de los productos del tabaco», subrayó.

Cristina Valido había empezado aclarando en su intervención previa que su grupo no solo está de acuerdo con el control de tabaquismo, sino que apoyará toda iniciativa dirigida a la «erradicación» del mismo, pero que sea con medidas que tengan «efectos contrastados y probables». Según ella, el empaquetado genérico «se ha demostrado ineficaz en los países en los que se ha puesto en marcha y solo ha servido para hacer crecer el contrabando y el comercio ilícito del tabaco», también haciendo bajando el precio de la cajetilla al eliminar el diseño, y en consecuencia incrementando el consumo.

Las compañías alegan que la medida les daña y no está claro que sirva al objetivo de luchar contra el tabaquismo

Recordó que el Parlamento de Canarias aprobó en diciembre pasado por unanimidad una moción pidiendo la revisión de esta medida del empaquetado genérico, y «hacer un análisis profundo que pruebe que efectivamente se reduce el consumo porque todos los paquetes de tabaco sean iguales», y mencionó las otras dudas que se plantean en relación con la medida, como por ejemplo de qué forma se distinguiría ante el consumidor «la menor o mejor calidad del producto, cuando estamos vendiendo en un empaquetado idéntico productos que no lo son».

Contrabando

Según dijo, en los países en los que se ha puesto en marcha, como Francia, Reino Unido o Australia, el contrabando ha crecido entre un 20 y un 30%, mientras que donde no está operativa, como en España, Alemania, Italia o Suiza, el contrabando no supera el 2%.

«Vengo a pedirle ayuda en nombre del sector tabaquero, que se preocupe por esta situación, que defienda los intereses de esta industria y que se evite poner en riesgo, por desaparición o deslocalización de estas empresas, y un consumo de tabaco que con esta medida será más accesible y más barato», expuso la diputada al ministro. Insistió en que «compartimos el objetivo del Ministerio de Sanidad para erradicar el tabaquismo, pero discrepamos de esta medida como solución, porque tendrá efectos terribles en este sector en Canarias», recalcando que el sector genera más de 4.000 empleos en Canarias.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, interviene durante una sesión de control al Gobierno, a 26 de marzo de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para defender la posición del Ejecutivo sobre el rearme en Europa y la necesidad de acelerar el gasto en Defensa y con el socio de coalición, Sumar y otros aliados parlamentarios posicionados frontalmente en contra. Esta intervención se produce en pleno debate sobre si habrá Presupuestos Generales del Estado este año 2025 ante la falta de apoyos al Ejecutivo. 26 MARZO 2025;CONGRESO;RECHAZO;DEFENSA;GASTO Matias Chiofalo / Europa Press 26/03/2025. CRISTINA VALIDO;Matias Chiofalo / Matias Chiofalo / Europa Press

Operativa en 25 países

Hereu dijo que la propuesta fue sometida en su momento a información pública para mejorar la normativa teniendo en cuenta la evolución del mercado y los nuevos productos surgidos. Fruto de las alegaciones, recalcó, «la propuesta del etiquetado genérico fue retirada». Con todo, quiso reseñar que «se trata de una propuesta más entre otras que baraja el Ministerio de Sanidad para reducir el consumo de este producto» con el objetivo de reducir el atractivo del tabaco «evitando que el empaquetado pueda ser un reclamo y un atractivo». A partir de ahí, afirmó que «esta medida está recomendada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y que se aplica en 25 países».

«Hablamos de impedir que las marcas de tabaco utilicen logotipos, colores o diseños distintivos en sus envases y eliminar los elementos promocionales de los paquetes de cigarrillos limitando los mensajes a meras advertencias sanitarias y a textos uniformes», explicó. En respuesta a algunos de los argumentos del sector contra la medida, poniendo en duda su eficacia para reducir el consumo, e indicando que no existen resultados concluyentes, el ministro aseguró que «el hecho de que no se haya reducido el tabaquismo no significa que el empaquetado genérico no contribuya a desalentar el consumo y que no haya dado resultados positivos en algunos países». Según dijo, en el Reino Unido y Australia ese descenso del consumo está documentado.

Hereu destacó datos como que en España se producen 50.000 muertes al año relacionadas con el tabaco, y que el tabaquismo es la primera causa aislada de mortalidad y morbilidad evitable. De ahí que el Gobierno plantee una reforma de la ley para regular determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos de tabaco y derivados.

En todo caso, destacó la importancia de la industria del tabaco en Canarias con algunos datos. En 2023, España tenía 36 empresas vinculadas al sector, con un valor añadido bruto de más de 285 millones de euros y una ocupación directa total de 1.557 personas. De esas 36 empresas, 21 estaban en Canarias y daban trabajo a 790 personas.

Suscríbete para seguir leyendo