Cada canario paga 321 euros más en la renta por la inflación acumulada

La negativa del Gobierno central a ajustar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la inflación le ha costado a cada contribuyente canario una media de 321 euros. Así se desprende de los datos del estudio Estimación de la progresividad en frío del IRPF por niveles de renta 2021-2024, un trabajo del doctor en Ciencias Económicas Desiderio Romero-Jordán publicado por el think tank o laboratorio de ideas Funcas, la antigua fundación de las cajas de ahorro.

Una inflación tan extraordinaria como la que comenzó en 2021 –el Índice de Precios de Consumo, el IPC, se ha disparado un 19,6% desde entonces en el Archipiélago– devalúa los ingresos, la renta, por los que se tributa vía IRPF. Si un trabajador gana 30.000 euros en un año y al siguiente percibe la misma cantidad pero la inflación ha escalado hasta un 7, un 8 o un 9%, en los dos ejercicios declarará en el IRPF los mismos ingresos en términos monetarios –30.000 euros– pero no en términos reales. Ese trabajador del ejemplo no podrá comprar lo mismo en el segundo año, con los precios por las nubes, que en el primero. Habrá ingresado lo mismo, 30.000 euros, pero su poder adquisitivo será menor.

Si esto no se tiene en cuenta, es decir, si no se ajusta el IRPF a un coste de vida en franco incremento, ocurre que se grava la renta de los contribuyentes en términos monetarios y no reales; ocurre, además, que los asalariados a quienes se les sube el sueldo para compensar el alza del IPC se ven en riesgo de saltar de tramo y, por tanto, pagar más –es el caso, por ejemplo, de ese empleado que declaraba 29.000 euros anuales y a quien se le mejora la nómina en cien euros al mes para paliar la inflación, con lo que pasa a tributar en el IRPF dentro del tramo de quienes ganan al cabo del año entre 30.000 y 60.000 euros cuando en realidad no ha ganado poder adquisitivo–; y ocurre también que se devalúan esas exenciones o mínimos que exoneran a determinados contribuyentes del pago, total o en parte, del impuesto.

El Ministerio de Hacienda ha optado por ajustes quirúrgicos en vez de por ‘deflactar’ el impuesto

El caso es que el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, se ha cerrado en banda ante quienes ya llevan años exigiendo –no la oposición política, que también, sino una multitud de expertos y fiscalistas– que se ajuste el IRPF a la histórica subida del coste de vida, lo que se ha popularizado como indexar o deflactar el impuesto. El Ministerio ha optado, en cambio, por ampliar las reducciones de las rentas del trabajo –básicamente el sueldo o salario– en beneficio de quienes ganan hasta 21.000 euros anuales brutos, amén de elevar el mínimo a partir del cual se está obligado a presentar la declaración de la renta de los 14.000 a los 15.000 euros. Ajustes aislados, puntuales o quirúrgicos que no han evitado que los contribuyentes, en general, hayan tenido que sobretributar vía IRPF desde que en abril de 2021 comenzase la ola inflacionaria que aún no remite del todo.

El estudio publicado por Funcas muestra cuánto les ha costado a los contribuyentes la negativa del Gobierno a amoldar el impuesto al IPC en cada uno de los tramos de renta, lo que a su vez permite calcular el impacto en cada comunidad autónoma.

La no actualización del tributo lleva a que el contribuyente pague por sus ingresos monetarios y no por los reales

Para el caso de los 413.075 canarios que declaran menos de 12.000 euros, el coste medio acumulado desde 2021 ha sido de 92,2 euros, para un total de 38,1 millones. Los 258.921 con rentas de entre 12.000 y menos de 21.000 euros han pagado 311,3 euros más –siempre en cifras promedio–, un montante de 80,6 millones. Los 149.765 que tributan en el tramo de quienes ganan al cabo del año entre 21.000 y menos de 30.000 euros han tenido que abonar 458,1 euros extras, un importe de 68,6 millones. Otros 178.727 isleños con ingresos de entre 30.000 y menos de 60.000 euros han soportado un sobreimpuesto de 622,5 euros, una suma de 111,2 millones. Los 35.063 con rentas de entre 60.000 y menos de 150.000 euros anuales han pagado 873,7 euros más, para un global de 30,6 millones. Una cuantía que asciende a 5,2 millones para el caso de los 4.588 canarios con ganancias de entre 150.000 y 601.000 euros –a razón de 1.136,4 euros extras por cabeza– y a unos 419.000 euros para el de los 324 declarantes isleños que ingresan más de 601.000 euros anuales –1.294,8 euros per cápita–.

En definitiva, los 1,04 millones de contribuyentes de la región han pagado 334,7 millones por la negativa del Ejecutivo a ajustar el impuesto, un coste medio, con independencia del tramo de renta de cada cual, de 321 euros.

