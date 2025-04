CSIF avisa a los opositores: apunta estas fechas decisivas y no pierdas tu plaza por errores

Preparar y aprobar unas oposiciones es una de las tareas más duras y difíciles a las que se enfrentan muchas personas que buscan un empleo en la administración pública, en sanidad o cualquiera de los trabajos a los que se accede haciendo este tipo de exámenes. Muchos estudiantes se arrepienten de haber empezado este camino cuando ya es tarde, es decir, después de haber echado la solicitud para presentarse a opositar. Esto es un problema, porque muchas personas desconocen las consecuencias de hacer esto, por eso la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) les resuelve sus dudas.

Durante el último año, casi 2,5 millones de personas han decidido opositar en España. Además, un estudio revela que uno de cada dos españoles entre 18 y 55 años ha considerado o está considerando opositar alguna vez en su vida. Entre los motivos que le llevan a ello se encuentran garantizar una estabilidad laboral y la conciliación familiar. La mayoría de los opositores son mujeres con experiencia laboral previa, que buscan un empleo estable y seguro.

¿Qué pasa si no me presento a unas oposiciones?

Algunos estudiantes abandonan en el intento cuando ya han comenzado este camino para opositar. Muchas personas ni siquiera habían echado la solicitud para presentarse al examen, pero los más atrevidos si habían rellenado los papeles para acudir a una de las pruebas más importantes de sus vidas, pero finalmente, no acaban acudiendo.

Esto podría resultar un problema, pero "desde el 2018 no hay ningún tipo de inconveniente", asegura el CSIF. Esta nueva normativa se aplica a la gran mayoría de casos, como educación o para la administración general. Sin embargo, en otras pruebas si se aplican sanciones por no acudir a ellas. Eso sí, no te devuelven las tasas si ya las habías pagado.

Si echas la solicitud para una oposición pero finalmente no te presentas, las consecuencias dependen de la convocatoria específica, pero en general:

No hay sanción: Generalmente, no hay penalización por no presentarse al examen, simplemente quedas fuera del proceso. Pierdes las tasas de examen: Si has pagado una tasa para inscribirte, no te la devolverán salvo que la convocatoria especifique lo contrario o haya una causa justificada (como un error administrativo o renuncias por causa mayor). Posibles restricciones futuras: En algunas oposiciones muy específicas, no presentarse tras la inscripción podría contar como "renuncia" y afectar futuras convocatorias. No afecta futuras oposiciones: Casi siempre, podrás volver a presentarte en futuras convocatorias sin problema.

Sin embargo, en oposiciones de Cuerpos de Seguridad, Justicia y Sanidad, puede haber restricciones para futuras convocatorias, especialmente si se abandona en fases avanzadas. En algunas comunidades autónomas, los docentes pueden perder puntos en bolsas de interinos si no se presentan.

Las pruebas para entrar en las Fuerzas Armadas y el MIR tienen normativas que pueden penalizar la no incorporación tras obtener plaza. En la mayoría de casos, no hay sanciones, pero siempre es recomendable leer las bases de la oposición. Si dudas sobre tu asistencia, revisa bien los requisitos para evitar posibles penalizaciones en futuras oportunidades.

Estas son las fechas para subsanar errores

Además, el CSIF insiste en que si hay algún error, se debe subsanar. Por eso recuerda que quienes necesiten resolver algún inconveniente o no hayan sido admitidos en las oposiciones, el plazo para hacerlo estará abierto el 31 de marzo, hasta el 11 de abril.