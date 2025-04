Canarias aspira a convertirse en potencia europea en acuicultura

La acuicultura canaria tiene potencial suficiente para convertirse en referencia europea. Se trata de un sector que produce más del 60% del pescado y marisco que se come a nivel mundial y que cuenta con una ventaja interesante: es una de las pocas actividades que no consume agua dulce y que una vez se desinstala es reversible, es decir, puede devolver el medio a su estado natural. Aunque el consumo de esta fuente de proteínas no ha disminuido, su producción en las Islas sí se ha estancado.

El Archipiélago juega con ventaja por estar ubicado en medio del Atlántico, un océano que destaca por la calidad del agua y por tener una temperatura más estable que la de otros mares como el Mediterráneo. La cercanía y la calidad del producto también son valores añadidos para el consumidor. Según el investigador del grupo de Acuicultura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y firmante de la carta de los científicos de APROMAR, Rafael Ginés, los procedimientos del sector en Canarias son especialmente buenos, «mejores que en otras zonas».

Sin embargo, no se ha logrado sacar el máximo partido a estas ventajas. En palabras del viceconsejero de sector primario del Gobierno autonómico, Eduardo García, Canarias tiene margen para duplicar sus actuales niveles de producción, es decir, se podría cultivar el doble de peces.

Para que la acuicultura se convierta en esa potencia a la que se aspira, una de las principales demandas del sector es la simplificación de la burocracia. En este sentido, durante el encuentro informativo celebrado en la sede del periódico EL DÍA, el propio García reconoció que la burocracia debería agilizarse para apoyar al crecimiento socio-económico. «Las consultas públicas ralentizan de manera notable todos los procedimientos, porque se ponen muchas trabas», añadió.

Por su parte, el presidente de Apromar y empresario acuícola, José Carlos Rendón, sostuvo que la acuicultura ha estado parada, en parte, «por la falta de valentía». No obstante, añadió que ahora hay una voluntad «más sólida» de sacar adelante el sector. «Para los empresarios este gesto arroja esperanza al futuro incierto».

Rendón comentó que la burocracia ha propiciado que «otras regiones nos tomen la delantera», por lo que pidió mayor agilidad en la toma de decisiones. «El futuro es enorme si hay valentía, podemos con otros mercados», apuntó

En esta línea, el representante de empresa de Acuicultura Canaria, Jorge Medina, destacó que, ante la incertidumbre generada en Canarias, muchos proyectos optan por instalarse en Península o en otros países donde «es mucho más sencillo».

En cierto modo, esta actividad se ha visto limitada por el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), una regulación «desfasada» a ojos de los representantes del sector. Este documento vio la luz tras diez años en proceso de desarrollo, por lo que ya salió con retraso.

Voluntad política necesaria

En la década de los noventa, Canarias estaba en la vanguardia. Por ese entonces, se hablaba de que la producción del Archipiélago en 2020 rondaría las 50.000 toneladas. Sin embargo, ahora se produce menos que en 2008. «Para revivir el sector tiene que haber una voluntad política, tenemos que volver a hacerlo nuestro», reivindicó el investigador Rafael Ginés.

Otro de los objetivos ahora es crear una identidad del pescado español, un relato de lo que es la acuicultura, para que la sociedad conozca el impacto de esta actividad que contribuye con el 1% del Producto Interior Bruto (PIB). «Es un sector que aporta riqueza, en el que se precisan trabajadores cualificados pero que también recompensa con empleos bien retribuidos. Son trabajos para los enamorados del mar», argumentó el presidente de Apromar. Según defendió, falta mano de obra en muchas empresas y esto, en parte, se debe a que no se ha visto como una alternativa válida para la gente joven.

El viceconsejero de sector primario, por su parte, alabó que la acuicultura española haya logrado generar economía en las islas verdes, una tarea que no es sencilla. «Son formas de negocio distintas pero igual de válidas», afirmó.

La actividad- productora en su totalidad, sostenible y reversible- está apoyada por Europa. Medina recordó además que por su carácter exportador no tiene límites. «En el camino administrativo, hemos dado pasos, pero aún queda por recorrer

Sinergia con investigadores

Otra de las fortalezas del sector en Canarias es que los investigadores trabajan codo a codo con las empresas, eso facilita mucho su labor y es algo a lo que se aspira en otras zonas y en otros sectores. «Nuestra actividad está muy condicionada por la relación con las empresas, esta cercanía nos permite acceder a fondos nacionales y europeos», explicó Ginés.

La sólida labor de investigación en el sector ha garantizado la transferencia de conocimiento, que ha sido «lenta pero segura», según García.

Una actividad que incluso puede contribuir al turismo

La acuicultura se presenta como una alternativa atractiva para diversificar el sector turístico en las Islas. A priori, pueden parecer mundos separados, pero la realidad es que son dos industrias que pueden encontrar puntos en común. La acuicultura puede mejorar el turismo, y el turismo puede aumentar la demanda de productos del mar cultivados.

El presidente de Apromar y empresario acuícola, José Carlos Rendón, aseguró que los visitantes se interesan por visitar estos espacios, que son «totalmente compatibles» con el desarrollo del sector turístico. «Para hacernos una idea de la repercusión, he visto imágenes de instalaciones acuícolas de la Isla en Inglaterra y en otras zonas del mundo», desveló.

Buena parte de los visitantes valoran mucho poder ver ciertas especies como delfines en un medio natural. Además, la acuicultura permite realizar otras actividades que fascinan al turista, como pueden ser el esnórquel o el buceo con atunes y focas alrededor de la granja. También se interesan por visitar estos entornos y aprender más sobre prácticas de cultivo y sobre la biodiversidad que esconden estas instalaciones.

En este sentido, las zonas costeras albergan más de la mitad de los alojamientos turísticos de la Unión Europea, y el 30 % de las pernoctaciones se realizan en complejos turísticos de playa. «Debe existir una compatibilidad entre las instalaciones turísticas y las acuícolas», defendió Rendón.

Ventajas sin explotar

El presidente de Apromar también destacó que se trata de un sector con «enormes ventajas» que aún no se han explotado. «Canarias necesita otras fuentes de trabajo por lo que sería un buen momento para valorar el potencial de nuestra actividad», defendió.

En línea con los esfuerzos para transformar y diversificar el modelo turístico de las Islas, la acuicultura española se posiciona como una de las actividades claves para impulsar la economía azul. Precisamente, a finales del año pasado, la sociedad mercantil pública Promotur Turismo Canarias, SA, la Universidad de La Laguna (ULL) y su Fundación (FGULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) firmaron un convenio para crear el producto «turismo azul». La intención es acelerar la evolución del turismo regional hacia un modelo sostenible y fundamentado en el respeto al medio marino.

Actividad estratégica

En este punto, el viceconsejero de sector primario del Gobierno autonómico, Eduardo García, consideró que la acuicultura española se posiciona como una actividad «estratégica» para el Archipiélago. «Estamos obligados a diversificar. En lo rural hay mucha presión, por lo que este tipo de negocios no solo son una fuente de empleo de calidad, sino que también cuentan con gran atractivo para quienes vienen de fuera», argumentó.

Canarias también puede fijarse en países como Grecia, donde se promueve el turismo acuícola para educar y cambiar la percepción pública de las granjas de peces. A día de hoy, ya existen varios ejemplos de este tipo que demuestran que es una actividad con futuro turístico. Para los empresarios del sector, explorar este negocio puede derivar en ingresos adicionales, mayor inversión y viabilidad económica.