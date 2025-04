Juan Carlos Ureta: «La corrección en las bolsas traerá efectos positivos»

¿A dónde nos llevará la guerra arancelaria?

La llegada de Trump supone una pequeña revolución en cuanto al enfoque de las políticas económicas. Hay algunos aspectos como la desregulación o la bajada de impuestos que suenan bastante bien. Tenemos una regulación excesiva que directamente ha perjudicado a muchos sectores en Europa y unos impuestos excesivos a mi modo de ver. En el modelo energético quizá se ha ido demasiado rápido y se está viendo que la Agenda 2030 no dejaba de ser sino una pequeña quimera. Luego ha traído el cambio en las reglas del comercio internacional que es lo que está provocando las turbulencias en las bolsas. Lo que Trump está pretendiendo no va a funcionar pero lo que pretende es resolver un problema real. En los últimos años hemos tenido un comercio internacional en el que EEUU ha absorbido el 40 o 50% del superávit comercial del resto del mundo. Es un modelo tan desequilibrado que no puede ser sostenible. También hay una opinión de que esto lo está usando Trump como un arma de negociación y que probablemente al final se llegue a un entendimiento, pero es verdad que en el camino vamos a ver turbulencias.

¿Cómo debería responder Europa?

Estamos viendo dos tipos de reacción. La que han tomado México o Brasil, decir, vamos a sentarnos a negociar. O entrar en una guerra comercial. Yo partiría de que nadie quiere pegarse un tiro en el pie y que las cosas vayan mal. Creo que todo esto acabará en una cierta negociación.

Esta semana se vivió un jueves y un viernes negro en la bolsa, ¿de qué manera afecta esto a los inversores?

Venimos de dos años extremadamente positivos en el mercado. Esta corrección, por el momento, es una evolución muy fuerte pero no altera el esquema de fondo. Además, es altamente probable que tengan algunos efectos positivos, el petróleo está bajando, esto supone la baja de la inflación y los bancos centrales van a poder relajar las políticas monetarias. Los inversores pueden invertir a precios muchos más atractivos que los que teníamos hace tres meses. No hay nada que indique otra lectura, que la economía está entrando en un terreno muy negativo, aunque es verdad que se está ralentizando.

¿Y cómo deberían actuar los pequeños inversores?

Yo creo que la única clave es siempre tener una actuación a largo plazo y ser un poco graduales en las decisiones.

¿Dónde hay que invertir para proteger el patrimonio?

A largo plazo siempre pensamos mucho en las empresas y en los activos que están vinculados a la economía real. Si miramos a largo plazo podemos ver que el valor del dinero en términos de capacidad de compra se va deteriorando. Entonces para proteger el patrimonio lo mejor es hacerlo en activos reales, que pueden ser empresas o materias primas, como el oro, o pueden ser también inmuebles.

Hace años dijo que en las criptomonedas el 95% era humo, ¿lo mantiene?

Sí, nosotros creemos mucho en Bitcoin, en Ethereum y en otras cuatro o cinco criptomonedas que han llegado para quedarse y que van a ser un activo de inversión muy atractivo. Pero, dicho esto, hay 11.000 y por la propia dinámica del dinero es imposible que haya 11.000 que funcionen.

La bolsa española está experimentando un goteo continuo de fugas, ¿a qué cree que es debido?

El fenómeno de las pocas salidas a bolsa no es español, es global. Los estudios que se han hecho sacan mucho el tema del exceso de regulación y supervisión. Muchas empresas no quieren salir a bolsa o incluso cuando cotizan vuelven a ser privadas porque hay una carga regulatoria excesiva para la empresa y muchos entienden que no les compensan los beneficios.

Parece que la crisis inflacionista que llevó los tipos de interés a sus niveles más altos en años está superada, pero ¿qué sucederá con el panorama actual?

Ya hemos visto caídas del petróleo y eso al final rebaja los costes energéticos y rebaja la inflación. Los mercados tienen una cosa buena, se van autocorrigiendo. Creo que la inflación va a dejar de ser una preocupación y lo va a ser más esos ajustes que necesita la economía.

Una de sus motivaciones para crear Renta 4 Banco fue pensar que el ahorrador español se iba a convertir en inversor, ¿nos empuja el sistema a ello?

Lo que nos llevó a pensar eso fue muy simple, ver lo que pasaba en una economía más avanzada. En el año 1986 hice un viaje a Nueva York y vi cómo funcionaba allí la inversión y era muy claro que funcionaba en base al mercado de activos. Cuando ves una economía más avanzada, lo que estás viendo es lo que va a pasar en la tuya dentro de unos años. Eso está empezando a pasar y creo que va a seguir pasando, que el ahorrador cada vez invierte más directamente en el mercado de activos y la empresa cada vez se financia más en el mercado financiero en lugar de en la banca.

¿Cómo ha cambiado el perfil de sus clientes en los últimos años?

Nuestro cliente medio es un cliente de un patrimonio medio-alto. Algunos nos llaman banca privada, pero nosotros siempre tenemos el esfuerzo de ir aguas abajo. Gestionamos altos patrimonios, sin duda, pero somos un banco, y cualquier inversor es bienvenido sea cual sea su patrimonio y su conocimiento financiero. Hemos sacado un producto que es la cartera Easy. Una cartera que es un fondo de inversión gestionado completamente por Inteligencia Artificial en la que se puede invertir desde 100 euros. Lo que queremos decirle a la gente es: si quieres curiosidad por invertir, no tienes ninguna excusa para no hacerlo porque pueden invertir de una forma tan sencilla como tomar un café y por el coste de un par de cenas.

La economía en Canarias está viviendo un momento dulce, sin embargo, se cuestiona mucho el modelo turístico, ¿seguirá el crecimiento o corremos el riesgo de morir de éxito?

La economía no tiene grandes problemas ni de producción ni de demanda. Hay un problema de desigualdad, que es un problema grave que hay que resolver. Pero no solo en Canarias. Creo que la economía para tener un crecimiento sostenible tiene que tener una distribución de la riqueza y de la renta. Generar una amplia clase media, creo que esa es la gran historia de crecimiento en la economía del siglo XX. No es fácil, si fuera fácil ya se habría hecho, no es que nadie quiera hacerlo es que es muy difícil. Nosotros, de nuevo, creemos en la fuerza de los mercados para conseguirlo, más que en las actuaciones del gobierno. n

