Santa Bárbara contraataca a Indra tras su intento de compra: "No puede competir con nosotros; no dispone de suficiente tecnología para ello"

Santa Bárbara Sistemas, con una fábrica de blindados en Trubia (Oviedo), ha iniciado una contraofensiva para responder a los intentos de compra de la multinacional española Indra, presidida por Ángel Escribano, quien considera que el propietario de la planta trubieca, el grupo estadounidense General Dynamics, no ha realizado las suficientes inversiones en su negocio de carros de combate, y que éste estaría mejor en manos de una empresa respaldada por el Gobierno español que garantice contratos recurrentes con el Ejército. El presidente de General Dynamics European Land Systems (GDELS), el ovetense Antonio Bueno, no lo ve así. "Indra no es nuestro competidor. No dispone de la suficiente tecnología ni los suficientes medios para serlo". Este fue el núcleo del mensaje que el directivo transmitió ayer a la plantilla de la factoría de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

El ejecutivo aseguró a los trabajadores de la planta sevillana que "el apoyo del Gobierno a Indra no es tan fuerte como parece", indicaron a este periódico fuentes conocedoras del contenido de la reunión, que calificaron más bien de una "comparecencia" de Bueno para salir al paso de las incertidumbres y especulaciones de las últimas semanas.

De hecho, el encuentro del directivo con la planta de Sevilla ha sido el primero de una pequeña gira con todos los empleados y divisiones de Santa Bárbara, y cuyo segundo capítulo tendrá lugar pasado mañana, lunes, con los trabajadores de la fábrica de Trubia. La ronda concluirá el martes con la plantilla de la sede central de la compañía, en Madrid.

El papel de Bueno en la pugna desatada entre Santa Bárbara e Indra está siendo cuestionado por algunos sectores de la cúpula de General Dynamics que no desean un enfrentamiento frontal con el Gobierno español. De hecho, tal como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, el presidente de GDELS fue excluido de las reuniones que la semana pasada mantuvo en Madrid una delegación del grupo estadounidense encabezada por Danny Deep, vicepresidente de Sistemas de Combate y persona muy próxima a la consejera delegada de la corporación, Phebe Novakovic. Deep y su equipo se reunieron con el equipo de la Oficina Económica de La Moncloa y con la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

Con el objetivo de destensar las relaciones con el Ejecutivo, General Dynamics ha contratado a una persona que durante años trabajó día a día junto a Pedro Sánchez como jefe de gabinete: el asesor político Iván Redondo. Dentro de la fábrica trubieca consideran que la inminente visita de Bueno responde a la estrategia diseñada por Redondo para mejorar la comunicación.

