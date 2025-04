¿Cuáles son las causas por las que los parados canarios rechazan empleos?: Dificultades para conciliar, mal transporte y viviendas escasas y caras

El Servicio Canario de Empleo (SCE) certifica lo que hasta ahora era una intuición para explicar por qué los canarios rechazan ofertas de trabajo pese a ser la comunidad autónoma que tiene los índices de parados de larga duración más altos de todo el país: "Incompatibilidad horaria con la conciliación familiar" por cuidado de hijos o personas mayores a su cargo, "falta de viviendas en régimen de alquiler y los precios elevados" de las mismas y "los problemas de transporte y falta de conexión" entre el centro laboral y el lugar donde residen los trabajadores.

Estas son las principales causas detectadas por el SCE en el informe elaborado por el área de Prospección Laboral que abarca desde agosto de 2022 -poco después de la toma de posesión de Jéssica de León como consejera de Turismo y Empleo- hasta el pasado mes de diciembre. Un documento que es fruto del análisis del servicio de atención y asesoramiento personalizado a las empresas de Canarias para conocer y atender las necesidades que puedan presentar en materia de empleo.

De todas las causas para rechazar una oferta de trabajo, la falta de horarios que concilien la vida laboral y familiar es la "más generalizada para todo el archipiélago y la que más alegan". El informe añade que en algunas islas no capitalinas incluso "carecen o hay escasez de guarderías públicas con plazas libres" o con "horarios de tarde", por lo que "les resulta imposible aceptar trabajos a turnos incompatibles con el cuidado de sus hijos".

El segundo problema para aceptar trabajos, aunque se circunscribe a "zonas menos conectadas o rurales, o incluso en zonas turísticas alejadas", son los problemas de transporte , por lo que el informe del área de Prospección Laboral del SCE insiste en que "es necesario mejorar el transporte público en ciertas zonas, tanto las conexiones como los horarios".

Tal y como se reconoce en el estudio elaborado por el SCE, los usuarios "valoran mucho la situación geográfica" de la propuesta laboral y, por lo tanto, rechazan muchas ofertas "por considerarlas alejadas de su domicilio particular, aunque en su demanda de empleo indican disponibilidad en toda la isla" en la que residen.

Tras ambas problemáticas emerge la emergencia habitacional: "Falta de viviendas en régimen de alquiler y los precios elevados de las mismas, sobre todo en las zonas más turísticas y en islas como Lanzarote o Fuerteventura, aunque cada vez más es una problema que afecta a todas las islas en general".

Son tres parámetros que se interrelacionan, ya que los elevados precios de alquiler impiden a los demandantes de empleo trasladarse a zonas alejadas de sus islas, a lo que se une que la mala conectividad del transporte es un handicap para la calidad de vida -madrugones y traslados de varias horas de duración tanto a la ida como a la vuelta-, lo que a su vez impide conciliar la vida laboral y familiar.

"Ofertas poco atractivas"

Hasta aquí, nada nuevo en lo que se intuía sin tener ningún estudio empírico que explicara por qué las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores en una comunidad autónoma que tiene una de las tasas de paro más altas de España. De hecho, la consejera De León ya adelantó hace un año en el Parlamento las posibles causas de esta paradójica realidad.

Sin embargo, el informe aporta nuevos datos: "condiciones laborales poco atractivas, falta de actualización de las demandas de empleo y el error en las ocupaciones solicitadas".

Los demandantes de empleo buscan estabilidad y las ofertas con salarios de convenio, por lo que no aceptan "los turnos de trabajo de noche, rotativos y los turnos partidos», como pasa en la hostelería, ni las que tienen que ver con «sustituciones de vacaciones o por incapacidad temporal (IT)".

Los canarios quieren estabilidad y no aceptan trabajos con turnos nocturnos, rotativos o de sustitución temporal

A esta realidad se une que "no existe un ajuste adecuado entre los perfiles profesionales enviados a las empresas" de quienes están en disponibilidad de trabajar y los puestos de trabajo que se ofertan en el mercado laboral, lo que provoca que "las personas no se sientan lo suficientemente preparadas para postular a los puestos de trabajo o que rechacen ofertas porque las condiciones de trabajo no cumplen con sus requisitos laborales".

A ello se une que los demandantes buscan empleo en profesiones donde, aun siendo necesario para el ejercicio de dicho puesto de trabajo, no están en posesión del carnet o el perceptivo certificado o habilitación, como puede ser la TPC para la construcción, el CAP y el tacógrafo digital para los conductores o el curso de seguridad e higiene para la hostelería. El informe incide en que estas situaciones se deben al "desconocimiento", pero también a "no encontrar dicha oferta formativa en su zona geográfica o en zonas donde les sea posible trasladarse, o por su alto coste" dinerario.

La conclusión del informe, en este aspecto, es que es fundamental, por tanto, conocer la realidad del mercado y las necesidades competenciales para poder dotar a los parados de "las competencias adecuadas, mejorando así la inserción laboral y la cobertura de los puestos de trabajo ofertados".

