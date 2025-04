Yolanda Díaz lanza un aviso importante a las empresas: solo las que cumplan estos requisitos recibirán las ayudas por los aranceles de Donald Trump

Los aranceles anunciados por Donald Trump a los productos importados por Estados Unidos han puesto en jaque a la economía mundial. Muchos países están empezando a sufrir las consecuencias y se estima que algunos negocios y empresas pueden perder millones de euros. Para mitigar este daño, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que se lanzarán una serie de ayudas para paliar los daños.

Desde que el presidente de Estados Unidos anunciase que su país iba a imponer unos impuestos especiales a todos los productos importados, las relaciones comerciales con otros países han comenzado a tensarse. Esta medida, según el mandatario, busca proteger la industria nacional y fomentar el consumo de bienes producidos dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, diversos analistas advierten que podría desencadenar represalias económicas por parte de los socios comerciales, afectando negativamente a la economía global.

En España se ayudará a las empresas

Los movimientos por parte del gobierno no se han hecho esperar, y ya la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado una buena noticia a todos los empresarios. Según afirma la encargada de dirigir la cartera de empleo, "se va a proteger con toda la contundencia" la economía y el tejido empresarial del país. A pesar de las facilidades, el Ejecutivo sí va a establecer unos requisitos que se deben cumplir obligatoriamente para recibir estas ayudas.

"Los empresarios se podrán acoger a los mejores mecanismos de protección social que son los ERTE y el mecanismo Red, pero lógicamente no se puede despedir a nadie", asegura Díaz. Esta es la obligatoriedad más importante que deben asegurar los empresarios, porque la máxima del Gobierno está en no está en que los trabajadores no se queden en la calle.

Yolanda Díaz añadía que el sentido común debía de primar, porque "nadie entendería que salváramos a las empresas para que a la vez les permitamos despedir a la gente trabajadora en nuestro país. Y nadie entendería que si alguien deslocaliza un sector productivo recibiera ayudas". Yolanda Díaz también destacó la importancia de proteger los derechos laborales, subrayando que es esencial que las ayudas estén condicionadas al mantenimiento del empleo y al compromiso con la estabilidad laboral.

Desde Empleo buscan que los trabajadores no paguen las consecuencias de un "error económico que es una auténtica barbaridad" y quieren "que no sean los de abajo lo que se ajusten el cinturón".