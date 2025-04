El secretario del Tesoro de EEUU critica a España por su acercamiento a China

El secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent, criticó este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya sugerido que tal vez España deba acercarse a China ante el proteccionismo comercial de la Administración Trump. "No estoy seguro si ha sido el presidente o el ministro de Economía de España quienes han comentado esta mañana que 'bueno, quizá nos tenemos que alinear más con China'. Eso sería como cortarse el cuello", aseguró Bessent en un encuentro durante la cumbre de la Asociación de Banqueros de Estados Unidos.

En una conversación informal con los periodistas que cubren su viaje oficial a Vietnam y China, Sánchez consideró que Europa debe cambiar su mirada hacia China y también a la inversa y se mostró convencido de que España puede jugar un papel de constructor de alianzas más equilibradas entre ambas partes. Bessent aseguró que la razón para la batería de aranceles de Trump, que ha elevado en un 104% los gravámenes a las importaciones chinas y en el 20% a las de los países de la Unión Europea entre otros muchos, es que el modelo exportador chino es el de "Blancanieves y los 7 enanitos: producen y producen y tiran sus productos por los suelos".

El secretario del Tesoro dijo que los países sujetos a nuevos aranceles no deberían tomar represalias, como ya ha hecho China con imposición recíproca de aranceles a EEUU, y que deberían entender que "los niveles (arancelarios) que se pusieron el pasado miércoles son un tope máximo y si no se toman represalias no se llega al máximo". Bessent, que dijo que la "incertidumbre" en las bolsas es tolerable, aseguró que la respuesta de los países que están dispuestos a negociar con Washington la nueva relación comercial ha sido "abrumadora". "El mayor infractor en el sistema global de comercio es China y es el único país que ha escalado (la guerra comercial)", indicó Bessent.

El pasado día 5 de abril entró en vigor un arancel global del 10 % a todas las importaciones a EEUU y desde hoy alrededor de 60 países, que incluyen China, la UE o Japón, están sujeto a aranceles superiores. Bessent ha advertido a la UE de que acercarse a Pekín y alejarse de Washington "es una apuesta perdida" porque la escalada de aranceles perjudica a China, dado que son el país con superávit y sus exportaciones a Estados Unidos son cinco veces mayores que las estadounidenses con destino al mercado chino.