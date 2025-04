Salvador Miranda ve en la RIC balear una oportunidad para Canarias

La reserva para inversiones de las Islas Baleares ¿una competencia o una oportunidad para Canarias? El economista y experto en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, Salvador Miranda, lo tiene claro: una oportunidad. La RIC balear funciona desde 2023 y causó revuelo en el Archipiélago al ser hasta ese momento un mecanismo exclusivo de las Islas, con el objetivo de paliar los efectos de la lejanía e insularidad en del desarrollo económico de la región. Bajo su punto de vista, su puesta en marcha no hará mucha mella en Canarias, pero sí que puede ayudar a unir fuerzas para hacerse oír en Madrid cuando toque reivindicar un cambio o mejora en estos mecanismos.

Miranda, durante la presentación en Santa Cruz de Tenerife de su Manual de la Reserva para Inversiones en Canarias y Baleares 2014-2027, apuntó que la existencia de la RIC de Baleares «puede servir para unir fuerzas a la hora de homogeneizar y racionalizar los dos incentivos», que recordó son exactamente iguales en un 90%.

El abogado, doctor en Historia y también director de la Cátedra sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) destacó que si se analizan los dos regímenes puede comprobarse cómo algunas singularidades mal corregidas en la RIC sí han sido subsanadas allí. Y puso como ejemplos la materialización en software, que en el caso de Canarias no puede realizarse si no es propio, o la materialización en aspectos intangibles como el fondo de comercio o el derecho de traspaso, que en Canarias, por ahora, son terreno vedado.

Asimismo, Miranda llamó la atención acerca del lobby de las islas europeas, que buscan que se les reconozca un estatuto peculiar por el hecho de la insularidad y presionarán para obtener lo máximo posible fijándose en lo que Canarias tiene como Región Ultraperiférica, a pesar de que son territorios que si bien son islas no están tan alejadas del continente como es el caso de Canarias. Y enumeró, por ejemplo, la pretensión de Baleares de incrementar las ayudas de mínimos del máximo de 300.000 euros actual al medio millón de euros.

En la presentación de su libro –en la que estuvo arropado por representantes del Colegio Oficial de Economistas, de Titulados Mercantiles y Empresariales y de la Asociación de Asesores Fiscales– Salvador Miranda realizó un recorrido por el manual que ha tardado 15 meses en confeccionar y que espera que sirva para una correcta aplicación de este potente incentivo que da muchas alegrías a la sociedad. «Porque sin incentivos a la inversión podríamos llegar al tópico de que no se invierta y si no hace esto no solo perjudica a los empresarios, sino a toda la sociedad», argumentó. Sin embargo, destacó que la RIC no es para todo el mundo. «Siempre pregunto, ¿está dispuesto a invertir cuatro veces más de lo que se va a ahorrar en impuestos?», valoró. Miranda argumentó que se trata de un incentivo potente –que en 2023 alcanzó los 1.500 millones en materialización– pero que exige un gran esfuerzo a los empresarios. Un esfuerzo que con toda seguridad irá a más. Por lo que «solo tiene una justificación clara. Si la empresa necesita hacer inversión, pero si no se lo exige es mejor pagar que meterte en una deuda que no sabes en qué vas a invertir», apuntó.

