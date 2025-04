La Cámara promociona Gran Canaria en China como destino para inversores en Tecnología e Inteligencia Artificial

En el marco de una misión institucional a Shanghai, el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, acompañado del vicepresidente, Santiago de Armas, ha cerrado un acuerdo con el grupo empresarial chino encabezado por EMA GROUP, con el objetivo de posicionar la isla como un receptor clave de empresas tecnológicas, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) aplicada a la industria del entretenimiento y los videojuegos. La misión, que se centró en la promoción y posicionamiento de Gran Canaria como un destino para la inversión, puso de manifiesto la gran oportunidad que ofrece la isla para albergar un ecosistema de innovación industrial.

En este sentido, Luis Padrón explicó que el acuerdo firmado entre la Cámara y EMA GROUP tiene como objetivo principal la implantación de la tecnología, con énfasis en la inteligencia artificial aplicada a la industria de los videojuegos y el entretenimiento, entre otras áreas. "Este proyecto pretende contribuir al desarrollo económico de Gran Canaria, haciendo de la isla un centro de referencia de inversión para empresas tecnológicas", según apuntó.

La delegación de la Cámara también realizó una visita a la ciudad de Nanjing, donde se exploraron oportunidades de colaboración con importantes centros tecnológicos y se valoraron posibles acuerdos con instituciones académicas y empresas en los sectores de tecnología e innovación. Entre las actividades destacadas de la misión, se incluyó la visita al Jiangsu International Data Port, donde se pudieron conocer de primera mano los avances en inteligencia artificial y las oportunidades de colaboración tecnológica.

EMA Group

Es un grupo Empresarial liderado por Maggie Xiao y que desarrolla un negocio basado en aplicaciones de inteligencia artificial que incluye, entre otras, IA para juegos y entretenimiento, para LLM (modelos de lenguaje y aprendizaje).

Otras empresas reunidas

Por otra parte, el Grupo Blue Diamond Global Intelligence se compromete a invertir en infraestructuras tales como, Data Center, energía y cables de comunicación, servicios necesarios para la implantación de la industria de la inteligencia artificial y la tecnología en Gran Canaria.

También se reunieron representantes de las siguientes empresas:

Maggie Xiao (Founder of EMA Group, Global Leading Al+gaming Company)

Zhu Jun (CSO of EMA Group & COO of JV with Perfect World)

Terry Sun (CEO of Neocraft, Global Publishing of EMA Group)

Steven Jiang (Co-founder and CEO of OmniPlay / EU Headquarter of EMA Group)

Bo Dai (Co-founder & Chief AI Scientist of EMA Group)

Gavin Shu (Head of AI Gaming / Developer Ecosystem)

Xiao Yin Lu (EMA Developer Ecosystem Partner)

Lei Zhou (COO of Century Tiancheng, EMA Developer Ecosystem Partner)

Sally Shen (Founder of Islud Games Limited, Tencent / Miniclip Co-developer and Partner)