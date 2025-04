Ingreso Mínimo Vital y renta 2024: ¿estás obligado a declarar aunque el resultado sea cero?

La campaña de la renta 2024 ya ha comenzado y muchos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se preguntan si deben presentar la declaración. La respuesta es clara: sí, es obligatorio, incluso si tus ingresos son bajos o el resultado final es cero. Pincha aquí para obtener más información de la Agencia Tributaria sobre el IMV.

Aunque esta prestación está diseñada para combatir la pobreza y la exclusión social, la Agencia Tributaria exige a todos sus beneficiarios —y a cada miembro de la unidad de convivencia— que presenten la declaración del IRPF. Esto incluye a menores de edad, que deberán hacerlo de forma individual o conjunta con sus progenitores.

El IMV está exento de tributación, pero no de declaración

El Ingreso Mínimo Vital no tributa, por lo que en la mayoría de los casos la declaración no supondrá pagar ni recibir devolución. Sin embargo, eso no te exime de presentarla. Omitir este paso puede traerte consecuencias legales o impedirte acceder a otras ayudas públicas.

¿Cuándo estás obligado a declarar por otros ingresos?

Además del IMV, debes tener en cuenta otros supuestos que sí obligan a declarar si se superan ciertos límites:

Más de 22.000 euros anuales de un solo pagador.

de un solo pagador. Más de 15.876 euros si tienes varios pagadores y el segundo supera los 1.500 euros anuales.

si tienes varios pagadores y el segundo supera los 1.500 euros anuales. Autónomos , sin importar el nivel de ingresos.

, sin importar el nivel de ingresos. Trabajadores del Régimen Especial del Mar .

. Pensionistas con retenciones mal aplicadas.

con retenciones mal aplicadas. Propietarios de inmuebles o quienes hayan tenido ganancias o pérdidas patrimoniales relevantes.

¿Puedo acceder a deducciones si cobro el IMV?

El cobro del IMV no da derecho automático a deducciones como maternidad, familia numerosa o discapacidad. Sin embargo, si cumples con los requisitos por otras vías, puedes aplicarlas en tu declaración.

No declarar puede salirte caro

Aunque el resultado de la declaración sea cero, no presentarla puede generarte sanciones o dificultar la solicitud de otras ayudas o prestaciones en el futuro. Declarar es obligatorio para todos los beneficiarios del IMV.

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda clave, pero conlleva compromisos fiscales. Para más información, consulta la web oficial de la Agencia Tributaria.