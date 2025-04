Niño Becerra alerta sobre un posible “verano de parálisis global”: ¿estamos al borde de una nueva crisis?

Santiago Niño Becerra, uno de los economistas más influyentes de España, ha lanzado un mensaje que ha encendido todas las alarmas. Durante una entrevista en el canal catalán TV3, el especialista advirtió que el mundo podría estar acercándose a un nuevo punto de inflexión económico si las actuales tensiones comerciales se agravan. Según su análisis, la situación podría tornarse especialmente crítica este verano, generando una paralización global comparable a la vivida durante la pandemia de la COVID-19.

En sus declaraciones, Niño Becerra restó importancia a las recientes caídas bursátiles relacionadas con los aranceles que Estados Unidos está aplicando a sus socios comerciales. “La Bolsa no es lo que debería preocuparnos ahora mismo”, aseguró con firmeza. Para él, los mercados financieros tenderán a estabilizarse, pero el verdadero peligro se esconde en el terreno de la economía real, particularmente en lo que respecta al comercio internacional, un pilar fundamental del sistema económico global.

¿Quién gana y quién pierde en la nueva guerra económica?

El economista explicó que en el momento actual, gran parte del crecimiento económico mundial se basa en el comercio internacional. Así lo confirman los datos del Banco Mundial, que indican que el comercio representó más del 52% del PIB global en 2022. Niño Becerra puso como ejemplo a Alemania, cuya capacidad de producción excede ampliamente su demanda interna, razón por la cual necesita exportar buena parte de su producción, especialmente a mercados como Estados Unidos.

Sin embargo, estas relaciones comerciales están siendo amenazadas por un retorno al proteccionismo, particularmente desde la administración Trump y sus sucesores. “Trump dice que le están robando porque tiene déficit comercial. Es cierto. Pero no menciona que su país tiene un superávit brutal en la balanza de servicios”, afirmó Becerra. En efecto, de acuerdo con el U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), Estados Unidos registró en 2023 un superávit en el comercio de servicios que superó los 1,4 billones de dólares, mientras que su déficit en bienes alcanzó los 1,06 billones. El sector tecnológico, el financiero y los servicios digitales compensan con creces el desequilibrio en bienes físicos.

Este tipo de análisis muestra que las cifras no siempre cuentan toda la historia, y que la narrativa del déficit puede utilizarse como una herramienta política para justificar medidas económicas agresivas. Las consecuencias, sin embargo, pueden ser devastadoras si estas tensiones escalan hasta el punto de romper las cadenas de suministro y debilitar el comercio mundial.

¿El dólar como arma geopolítica?

Niño Becerra también se refirió al papel estratégico del dólar en la economía global. Según el economista, el poder de Estados Unidos no reside únicamente en su producción o innovación, sino también en el rol central que ocupa su moneda. De hecho, más del 88% de todas las transacciones internacionales se realizan en dólares, según cifras del Bank for International Settlements (BIS). Este dato convierte al dólar en una herramienta de poder que permite a Estados Unidos ejercer influencia económica y política a nivel global.

Si otros países comienzan a reducir su dependencia del dólar, como ya lo están intentando algunos gobiernos a través de acuerdos bilaterales en monedas locales, Estados Unidos perdería una ventaja estratégica fundamental. Niño Becerra señala que este temor subyace en muchas de las políticas comerciales y monetarias recientes del país norteamericano. Preservar la hegemonía del dólar se ha convertido en una prioridad, incluso si ello conlleva tensiones internacionales y desaceleración económica.

China, el actor que gana terreno en la sombra

En medio de este escenario tenso, China emerge como el actor que más provecho parece estar sacando de la situación. Según Niño Becerra, el país asiático ha logrado posicionarse como el gran beneficiado en la disputa geoeconómica actual. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), China representa ya el 18,6% del PIB global ajustado por paridad de poder adquisitivo, superando por primera vez a Estados Unidos en este indicador.

China no solo lidera en producción industrial, sino que está consolidando una estrategia de influencia global a través de proyectos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Este megaproyecto de infraestructura y comercio, que involucra a más de 140 países, permite a China expandir su red de alianzas y reforzar su peso en el comercio internacional, debilitando de forma progresiva la hegemonía occidental tradicional.

Además, el crecimiento de las reservas chinas en oro y otras divisas, así como su impulso para establecer el yuan como moneda de intercambio internacional, reflejan una intención clara de competir directamente con el dólar a medio y largo plazo. Niño Becerra destaca que, si bien Estados Unidos sigue liderando en servicios y tecnología, el avance chino es constante y estratégico.

¿Estamos preparados para un nuevo “shock” global?

La posibilidad de que el mundo enfrente una nueva crisis económica similar a la de 2020 no es descartable. Según el World Economic Forum, la combinación de interrupciones en las cadenas de suministro, tensiones comerciales, inflación persistente y políticas monetarias restrictivas podría desembocar en una fase de estanflación o incluso recesión global. Niño Becerra subraya que el contexto actual es especialmente frágil: “Si las cosas se tuercen, en verano podríamos vivir una situación similar a la del COVID, con una economía paralizada”.

El problema no es únicamente económico. También hay factores sociales y geopolíticos que agravan la situación. La guerra en Ucrania, las tensiones entre China y Taiwán, y la creciente desconfianza entre los grandes bloques económicos mundiales están alimentando una inestabilidad estructural que dificulta la cooperación global. En este contexto, las decisiones proteccionistas o los conflictos comerciales pueden actuar como desencadenantes de una nueva recesión.

Santiago Niño Becerra ofrece una visión que va mucho más allá de la coyuntura bursátil. Su análisis apunta a un proceso profundo de reconfiguración del poder global, en el que la economía es solo una de las muchas dimensiones en juego. El mundo está transitando una etapa crítica en la que los errores de cálculo pueden tener consecuencias devastadoras.

Más que nunca, será esencial prestar atención no solo a las cifras de los mercados, sino también a las dinámicas políticas y estratégicas que están marcando el rumbo del siglo XXI. Y si las predicciones del economista se cumplen, el verano de 2025 podría pasar a la historia como el inicio de un nuevo ciclo global de inestabilidad.