¿Puedes hacer la declaración conjunta si no estás casado? Esto dice Hacienda

La campaña de la renta ya ha comenzado y una de las preguntas más comunes entre quienes comparten vida en pareja es: ¿puedo hacer la declaración conjunta sin estar casado? La respuesta corta es no. La Agencia Tributaria no permite presentar la declaración conjunta a aquellas parejas que no estén casados, salvo en casos muy concretos. A continuación, te explicamos quién tiene derecho a declarar de forma conjunta y cuándo puede ser más beneficioso optar por esta modalidad.

¿Quién puede presentar la declaración conjunta?

La Agencia Tributaria permite la declaración conjunta solo a quienes forman una unidad familiar, que se define legalmente de dos formas:

1. Matrimonios con hijos

Pueden presentar declaración conjunta incluyendo:

A ambos cónyuges.

A los hijos menores de edad o mayores incapacitados que convivan con ellos.

2. Familias monoparentales (padre o madre con hijos)

En casos de separación, divorcio o parejas de hecho con hijos, solo uno de los progenitores puede formar unidad familiar con los hijos.

Esto significa que dos personas no casadas no pueden hacer la declaración conjunta como pareja, aunque convivan o tengan una relación estable.

Tampoco es posible que ambos progenitores declaren de forma conjunta con los hijos: solo uno puede hacerlo cada año.

¿Y si soy pareja de hecho?

Las parejas de hecho no tienen los mismos derechos fiscales que los matrimonios a efectos del IRPF. No pueden declarar conjuntamente como pareja, aunque hayan registrado legalmente la unión.

Sin embargo, si tienen hijos en común, uno de los dos podrá formar una unidad familiar con ellos y acceder a:

La reducción por tributación conjunta (2.150 euros).

(2.150 euros). El mínimo por descendiente, si los hijos cumplen los requisitos establecidos (menores de 25 años, convivencia, ingresos bajos, etc.).

Importante: esta opción solo es válida para uno de los progenitores. El otro deberá declarar de forma individual.

Las parejas de hecho no pueden presentar la declaración de la renta de forma conjunta. / Freepik

¿Qué beneficios tiene la declaración conjunta?

La principal ventaja es la reducción por tributación conjunta, que disminuye la base imponible:

3.400 euros para matrimonios con hijos.

2.150 euros para familias monoparentales.

También permite:

Compensar pérdidas y ganancias patrimoniales entre miembros de la unidad familiar.

entre miembros de la unidad familiar. Unificar rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario.

Pero ojo, la declaración conjunta también puede tener desventajas si ambos miembros trabajan, ya que:

No se amplían los tramos del IRPF.

Se puede tributar en un tramo superior.

Las deducciones individuales no se duplican.

¿Qué opción me conviene más?

Dependerá de tu situación personal y económica. En general:

Te conviene la declaración conjunta si:

Solo uno trabaja.

Uno tiene ingresos bajos.

Hay hijos en común y solo un progenitor los declara.

No conviene si:

Ambos tienen sueldos similares.

No hay hijos.

Sois pareja de hecho sin descendencia.

¿Cómo saber con seguridad si me conviene más hacer la declaración individual o conjunta?

El simulador de Renta Web de la Agencia Tributaria permite hacer pruebas con las dos modalidades. Al final del proceso, puedes comparar el resultado de:

Declaración individual de cada miembro.

Declaración conjunta (si es posible legalmente).

Así sabrás de forma precisa qué opción te permite pagar menos o recibir mayor devolución.

No puedes hacer la declaración conjunta si no estás casado, salvo que tengas hijos y los declares tú como familia monoparental. En esos casos, podrás aplicar reducciones y beneficios fiscales, pero tu pareja no podrá hacerlo.