HiperDino adapta sus horarios y servicios durante Semana Santa para ofrecer la mejor atención a sus clientes

Con el compromiso de estar siempre cerca de sus clientes, HiperDino ha organizado una operativa especial con motivo de los festivos de Semana Santa, asegurando la máxima comodidad y cobertura tanto en tienda física como en su compra online.

La cadena abrirá la mayoría de sus establecimientos HiperDino y SuperDino este jueves, 17 de abril. Mientras, el viernes, 18 de abril, solo algunas tiendas permanecerán operativas, priorizando el descanso de su equipo humano sin dejar de atender las necesidades esenciales de sus clientes.

Las compras con servicio de entrega a domicilio y las compras online realizadas a través de la HiperDino App y www.hiperdino.es podrán ser entregadas el jueves y el sábado, manteniendo la calidad de ambos servicios.

Las tiendas ubicadas en zonas turísticas seguirán funcionando en su horario habitual, con el objetivo de contribuir al bienestar y la experiencia de quienes visitan las islas en estas fechas.

Asimismo, el servicio a domicilio ofrecido mediante las plataformas Glovo y Just Eat estará disponible en aquellas ciudades donde habitualmente opera. No obstante, se recomienda a los clientes consultar la disponibilidad según su ubicación, ya que este servicio no estará habilitado el viernes en todas las localidades.

Para mayor comodidad, HiperDino ha habilitado en su página web los horarios específicos de apertura para los días 17 y 18 de abril. El sábado, 19, todas las tiendas abrirán con normalidad, y el domingo lo harán las que ya operan habitualmente en esa jornada. Toda la información está disponible en www.hiperdino.es/horariosemanasanta .

Una vez más, HiperDino demuestra su compromiso con sus clientes, ofreciendo soluciones adaptadas y un servicio de excelencia, incluso, en fechas señaladas.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.

En la actualidad, su red incluye más de 280 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además y fruto de su alianza con bp, dispone de 36 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.