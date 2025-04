Madrid invertirá 1.000 millones en los puertos de las capitales canarias

Los grandes puertos de las Islas integran la primera línea de la Red Transeuropea de Transportes. Hasta 2030, esta recibirá del Ministerio de Transportes 3.143 millones de euros. Más de un tercio de dicha cantidad (34,5%) se la repartirán los puertos de Las Palmas (400 millones) y Santa Cruz de Tenerife (686 millones).

Así lo detalló ayer el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, durante la inauguración de la Joint Workshop of the Atlantic Corridor and the European Maritime Space on Ten-t islands and Outermost Regions, que se celebra hasta hoy en el recinto portuario de la capital grancanaria.

Una cita en la que el Gobierno de Canarias, a través de su directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, exigió un papel protagonista para las regiones ultraperiféricas (RUP) en capítulos esenciales del presente como innovación, sostenibilidad y conectividad. Ella misma definió la conectividad como «una cuestión vital» para cohesionar el territorio y abrir el abanico de oportunidades a todos los ciudadanos.

Por su parte, el recién estrenado presidente de Puertos del Estado, el también canario Gustavo Santana, destacó el «papel determinante» que juegan los puertos españoles de la fachada atlántica para «la consolidación del espacio marítimo europeo». Entre otras cuestiones por la aportación que realizan al «tránsito de mercancías y pasajeros», detalló.

Posición privilegiada

En ese contexto, Santana aludió a la «posición geoestratégica privilegiada» que brinda el Archipiélago. Más aún en el momento actual, en el que los problemas de seguridad en el Índico incrementan su relevancia para «el transbordo de contenedores, el bunkering (abastecimiento) y la reparación de buques», relató el presidente de Puertos del Estado. También para «la pesca, los cruceros, la eólica marina y los nuevos combustibles limpios», añadió Santana.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó la «visibilidad» que otorga la celebración de esta cita para abordar «la realidad de las RUP» a la hora de afrontar el reto «de la descarbonización». El Archipiélago está exprimiendo al máximo su presencia en eventos internacionales para demandar un estatus específico que garantice a los territorios alejados del continente la conectividad en igualdad de condiciones.

«No hablamos de la competitividad de las empresas portuarias, que también nos preocupa, sino de nuestra conectividad, de nuestro suministro y de mantener la vida de los canarios y de las canarias», enfatizó la presidenta del ente portuario provincial. La celebración del evento en el Archipiélago

Durante los dos días de duración de las jornadas, se celebrarán varias mesas de diálogo que abordarán la actualidad. Destacan debates como el que se desarrollará en torno al papel que desempeñan los puertos como centros energéticos que caminan hacia la plena autonomía en dicho ámbito.

El propio coordinador del Corredor Atlántico, el profesor Carlos Sechi, incidió en que a día de hoy «nadie sabe cuál es la energía del futuro», por lo que instó a los puertos «a buscar todas las alternativas posibles», lo que «es bastante caro también». Por ello, describió la Joint Workshop of the Atlantic Corridor como una gran oportunidad para hablar de todas cuantas cuestiones sean necesarias, incluidas las vías de financiación que las hagan posibles. n