Empleo coloca al 46% de los parados que piden las empresas canarias

La principal crítica a los servicios públicos de empleo desde su creación -el antiguo Instituto Nacional de Empleo (Inem) estatal y el Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) en las Islas- fue que solo servían para gestionar los subsidios del paro y no para ayudar a los desempleados a encontrar un trabajo y a las empresas a contratar la mano de obra apropiada a sus necesidades. De hecho, el auge de las empresas privadas de trabajo temporal (ETT) en España y en el Archipiélago desde finales del siglo XX fue debido a ese handicap de los servicios públicos y ni siquiera la transmutación del extinto Inem en el actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) revirtió esa negativa percepción que el actual Servicio Canario de Empleo (SCE) sí quiere ahora combatir.

Por ello, y a través del área de Prospección Laboral, que es un servicio de "atención y asesoramiento personalizado" cuyo objetivo es "ayudar a las empresas en la búsqueda del talento y a las personas desempleadas en la búsqueda de oportunidades laborales, mejorando así su empleabilidad", el SCE consiguió colocar "de forma directa" desde septiembre de 2022 hasta diciembre de 2024 a un total de 2.474 parados, es decir, el 46% de los 5.374 puestos ofertados por las empresas.

El informe elaborado por el área de Prospección Laboral del SCE demuestra que la confianza de las empresas en lograr que el SCE cubra sus necesidades fue 'in crescendo' año a año. Así, durante 2022 el número de ofertas que fueron captadas por Empleo fue de 847, que se incrementaron a 2.065 en 2023 y a 2.442 durante el pasado año. Solo en 2024, el mayor número de ofertas captadas fue de empresas de Gran Canaria con 825 puestos (34%), seguida de Tenerife con 755 puestos (31%), Fuerteventura con 420 puestos (17%), Lanzarote con 219 puestos (9%), La Palma con 137 (6%), La Gomera con 67 (3%) y El Hierro con 19 puestos (1%).

Según el informe, los puestos de trabajo solicitados en mayor volumen fueron los de hostelería con un 38% (2.031), mantenimiento y construcción con un 13% (685 para electricidad, albañilería, mecánica y fontanería); directivos, psicólogos, pedagogos y profesiones de ingenieros informáticos con un 6% (309 puestos), técnicos y administrativos en un 6% (307 puestos); profesionales sociosanitarios y asistentes a domicilio con un 4% (235 ofertados); conductores un 4% (229 puestos); las relacionadas con la limpieza con un 4% (229), dependientes con un 4% (219 puestos), y profesionales de la salud con un 3% (157 puestos).

Se da la circunstancia, como pone de relieve el informe, que las ofertas pedidas por las empresas a través del SCE son aquellos puestos laborales que tienen mayor dificultad de cubrir, sobre todo para las empresas grandes y medianas, "que externalizan la búsqueda de dichos perfiles, cuando de manera interna no les ha sido posible su cobertura". Por ello, los puestos de trabajo conseguidos por el SCE adquieren mayor importancia porque cubren "las ofertas con mayor dificultad" en profesiones relacionadas con la hostelería: camareros, cocineros jardineros y socorristas. Las razones detectadas de dicha dificultad en las empresas prospectadas se deben a "la falta de profesionales cualificados", ya sea por carecer de conocimientos básicos de inglés y alemán como por falta de ofertas formativas -"sobre todo en las islas no capitalinas"-, falta de especialización en cocina internacional o por "falta de transporte público y horarios no adecuados para los hoteles más apartados".

Precisamente, y como ya publicó este periódico sobre la base del mismo estudio del área de Prospección Laboral del SCE, la distancia, las jornadas y turnos no atractivos y la falta de vivienda en ciertos municipios "imposibilita el traslado de algunos profesionales que aun estando interesados no encuentran donde residir" y, por tanto, rechazan la oferta laboral pese a estar desempleados.

Falta de cualificación

Fuera de la hostelería, las mayores dificultades de las profesiones de los supermercados radican en la falta de profesionales en el sector, "lo que ha hecho que las grandes cadenas de supermercados formen directamente en estas profesiones y resuelvan de manera rápida la escasez existente". El problema, por tanto, según este informe "surge con la alta rotación que existe, siendo perfiles que rotan mucho de una compañía a otra, y con poco compromiso de permanencia". Por ello, las empresas solicitan más oferta formativa accesible a todas las personas interesadas. Otra profesión con mucha dificultad, en la que quedan muchas posiciones sin cubrir por falta de profesionales, es la de conductor de camiones o guaguas, tanto por no tener actualizados los Certificados de Aptitud Profesional (CAP) como el Tacógrafo Digital.

El de mozo de almacén también es un perfil de difícil cobertura, "sobre todo por la falta de carnet de carretillas elevadoras" y para las profesiones relacionadas con la construcción, encontramos que las de fontanero, albañil, electricista, carpintero, encofrador, ferrallista, soldador, instalados eléctrico y cerrajero tienen mucha dificultad de cobertura, por diferentes razones, pero las más importantes son la falta de profesionales cualificados al carecer en un volumen muy alto de certificaciones, carnet o habilitaciones para ejercer, como pueden ser las tarjetas profesionales, pero también por "la falta de vocación de las nuevas generaciones para estas profesiones y falta de experiencia y formación".

Por todo ello, el informe concluye que la Formación Profesional (FP) Dual es una alternativa "para resolver la falta de experiencia de los recién titulados, y la falta de competencias a la hora de enfrentarse al mundo laboral".

