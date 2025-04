Aval de las organizaciones profesionales agrarias al decreto del plátano

Las cuatro organizaciones profesionales agrarias con representación en el Archipiélago –Asaga, Coag, UPA y Palca– dieron este lunes 21 de abril su aval al proyecto de decreto, que prepara el Gobierno de Canarias, y que modificará la regulación de las ayudas europeas para el plátano. En una reunión que mantuvieron con el presidente canario, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, reclamaron celeridad para su tramitación, para poder acabar con «el efecto llamada» que se está produciendo en el sector del plátano, tal y como aseguró la presidenta de Asaga, Ángela Delgado.

El encuentro fue solicitado por las propias organizaciones, preocupadas por la dilación de esta regulación a través de la que se modificará la asignación de cantidades de las ayudas que se entregan a través del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei). Unos cambios que han provocado un auténtico cisma entre los productores, que hasta la aprobación de la proposición no de ley (PNL) en el Parlamento canario habían ido todos a una. Mientras una parte considera necesarios estos cambios para la supervivencia de la actividad, algunas de las organizaciones integradas en Asprocan creen que los nuevos criterios van a perjudicar al sector.

En el foco de la disparidad de opiniones dos medidas: el tope para la producción subvencionable por hectárea, que la PNL fijó en 65.000 kilos; y la prolongación de dos a tres años del periodo histórico que se toma como referencia para el cálculo de estas ayudas. Con ellas, se busca mitigar la situación difícil que vive el sector debido a la sobreproducción y los bajos precios.

Ante la dilación en su tramitación, las organizaciones profesionales agrarias reclamaron una reunión con los responsables del Gobierno de Canarias para conocer su estado. «Estábamos alarmados porque no salía el decreto y por todos los rumores que hay en el sector de que no se iba a aprobar», aseguró Ángela Delgado. Sin embargo, los representantes de estas organizaciones salieron más aliviados de la reunión, después de que tanto Clavijo como Quintero les trasladaran que el decreto sigue adelante siguiendo la línea de lo marcado por la proposición no de ley aprobada de forma unánime en la Comisión de Agricultura del Parlamento. El texto está pendiente del dictamen del Consejo Consultivo, que tiene hasta el próximo 5 de mayo para pronunciarse. Después deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

Delgado insistió en su importancia, ya que el plátano «es el único producto que no tiene un máximo de kilos subvencionables por hectárea, por lo que, la hectárea del plátano es infinita para cobrar ayudas». Una situación que, sostiene, está provocando un «efecto llamada». «No se entiende que después de dos años con precios que están por debajo de los costes de producción se haya incrementado la cantidad de hectáreas cultivadas», apuntó.

El vicepresidente de Palca, Pablo Carmona, aseguró tras la reunión que «queríamos oír de primera mano, de voz del presidente y del consejero, cómo van los trámites; nos han indicado que el proyecto de decreto va caminando y que hay que cumplir unos plazos», apuntó.

Miguel López, representante de Coag Canarias, explicó que buscaban «que el Gobierno se reafirmara y nos dijera que seguía adelante con el decreto tal y como se aprobó en el Parlamento». López insistió en que le han pedido al Ejecutivo regional que el decreto se publique «cuanto antes mejor» y que deje a un lado «las presiones de grupos minoritarios, que no representan la generalidad del sector y no acaba de entender que el interés general se establece en base a términos comunes».

Sin embargo, los cambios que establecerá el decreto siguen sin convencer a Asprocan. Su presidente, Domingo Martín, ya ha expresado en ocasiones anteriores que la modificación será negativa para los pequeños productores y penalizará a aquellos que consigan hacer más productivas sus hectáreas. Asimismo, también alega que la nueva fórmula para recalcular el histórico no beneficiará a muchos agricultores.

El presidente canario apeló a la unidad en el sector, perdida precisamente por este decreto. Bajo su punto de vista es un «elemento clave para garantizar el futuro del sector primario y para defender ante las instituciones europeas las especificidades del campo canario y un apoyo financiero más acorde a estas y al actual contexto socioeconómico».

Por su parte, Quintero reconoció que el proceso se ha dilatado en el tiempo porque se estaban recabando «todos los informes posibles» y explicó que el plazo para su aprobación será de un par de semanas después del dictamen del Consultivo, si no incluye muchas discrepancias.

Suscríbete para seguir leyendo