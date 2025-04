La huelga en la hostelería agrava la división sindical: UGT acusa a SB de «provocar» el conflicto

"Sindicalistas de Base no está legitimado moralmente para solucionar los problemas de la hostelería en la provincia tinerfeña cuando ellos mismos han sido los que han provocado la situación negociando convenios a la baja". Así de contundente se mostró el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, tras conocer que la ejecutiva de Sindicalistas de Base (SB) acordó la tarde del lunes convocar a la Mesa Sindical de Hostelería para requerir la intermediación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que permita un acercamiento entre sindicatos y patronal que termine con el conflicto en el sector.

Conflicto entre provincias

Un conflicto que estalló la semana pasada después de que, mientras en la provincia de Las Palmas empresarios y trabajadores alcanzaron un acuerdo para un alza salarial total del 5% para este año –el 2,25% ya pactado y un 2,75% adicional– y una paga extra de 650 euros que se abonará en la nómina de mayo, en la de Santa Cruz de Tenerife, a pesar de intensas y numerosas reuniones, el preacuerdo alcanzado saltó por los aires en el último minuto, lo que desembocó en un parón del sector durante el Jueves Santo y el Viernes Santo.

"Favorecen acuerdos de empresas"

Navarro estuvo acompañado por el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González, quien incidió en que fue SB quienes hicieron posible esta situación y que ambas provincias tengan convenios distintos "por negociar convenios a la baja que favorecen los acuerdos de empresas". "No entendemos que en una misma comunidad autónoma, con el mismo trabajo, unos empleados tengan condiciones distintas en una provincia y en otra", criticó.

"Creemos que la ganancia que ha tenido la clase empresarial no se ha visto repartida con la trabajadora", comentó. Y, para esto, es fundamental, según los sindicatos, conseguir un acuerdo interprofesional por el cual se regionalice los convenios. Esto supondría que ambas provincias canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, se rijan por el mismo y, por ende, las mismas condiciones.

"Está muy quemado"

Por su parte González, aseguró que el sector "está muy quemado porque ambas provincias tienen los mismos márgenes de beneficios empresariales pero no el mismo acuerdo". González destacó que Canarias genera un 20% menos de empleo en el sector turístico y hostelero pese a recibir los mismos o más visitantes que en 2019. "Fuimos la economía que más ha crecido durante 2024 a nivel nacional y europeo y este año seguro que lo superamos, pero los trabajadores siguen igual", incidió.

Apoyo a la intermediación

Ambos sindicatos mostraron su apoyo a la intermediación de Clavijo y la consejera de Turismo del Gobierno canario, Jéssica de León, "siempre y cuando se consiga un acuerdo equitativo y justo y se consiga una mejora en las condiciones de los trabajadores del sector".

Mano tendida

Tanto CCOO como UGT tienden la mano y hacen un llamamiento a las patronales hoteleras para "reabrir la negociación y que se sienten con la voluntad de alcanzar acuerdos y trabajar en el reparto de riqueza, porque de lo contrario, el conflicto estará servido". Recuerdan que hay "una propuesta de acuerdo interprofesional" y advierten que, esta vez, "no nos levantaremos de la mesa para evitar el conflicto en la calle y la situación que ya se produjo". Eso sí, afirmaron que la relación entre ambas partes "es distante".

Respecto a la huelga en la provincia tinerfeña el Jueves Santo y Viernes Santo, González afirmó que "cumplió los objetivos" y tachó de "justo e histórico lo alcanzado" en la provincia oriental. No se escondió a la hora de afirmar que pensó "por poco tiempo y con bastante confianza" que en la occidental "seríamos capaces de cerrar un acuerdo a pesar de que la situación era complicada". "No se entiende porqué ellos sí y nosotros no", concluyó.

