Raquel Peligero, directora de la Agencia Tributaria Canaria: «Hay que repensar la política fiscal canaria, pero desde una visión global»

¿Cuál es el nivel de colaboración entre la Agencia Estatal y la Agencia Canaria en materia tributaria? ¿Y entre las autonómicas?

La colaboración actualmente es magnífica. Esta semana se ha celebrado el III Foro de Intercambio de Mejoras Prácticas de las Administraciones Tributarias del Estado y las comunidades autónomas. En 2019 las regiones nos dimos cuenta de que nos hacía falta más tiempo, más espacio. Un lugar de encuentro para poder poner en común las experiencias, proyectos y mejores prácticas en la gestión tributaria. Este foro nace como consecuencia de esa necesidad y de eso se trata, de compartir y si una va más avanzada, cuenta su experiencia. Y así no cometemos los mismos errores.

¿Hay algún asunto concreto sobre el que a Canarias le interese coger apuntes?

A Canarias y a todas nos interesa la transformación digital. La Agencia Tributaria Canarias está inmersa en un proceso intenso de transformación digital, de mejorar los canales de asistencia para los contribuyentes y queremos aprender sobre eso. Estamos todas más o menos en el mismo nivel. En el foro se ha hablado, por ejemplo, de la asistencia a los contribuyentes por videollamada porque a veces el teléfono puede generar cierta desconfianza y por eso mucha gente se desplaza a las oficinas. Nuestro objetivo es facilitarle la tarea a los contribuyentes porque el mundo tributario es muy difícil. El lenguaje es difícil incluso para lo que nos dedicamos a ello.

¿El hecho de que Canarias tenga sus propios impuestos vinculados al REF dificulta la coordinación con el Estado y con otras comunidades?

No. En la Agencia Tributaria de Canarias gestionamos dos tributos del REF, el IGIC y el AIEM. En ese sentido somos distintas al resto de comunidades autónomas. Luego tenemos todos los tributos cedidos, al igual que el resto, y en eso tenemos una plena coordinación. En los tributos REF, estamos más solos, pero tenemos en el Estado el homólogo del IGIC, que es el IVA, con lo cual vamos de la mano. Esto implica una mayor colaboración con el Estado. Muestra de estas colaboraciones es, por ejemplo, la plataforma única que tenemos para las importaciones, el Vexcan.

Los dos principales objetivos de la Agencia son la recaudación y la detección del fraude fiscal. ¿Qué pasos se han dato en los últimos años en este sentido?

Es fundamental facilitar el cumplimiento voluntario. Así se recauda más que con una labor más sancionadora del fraude fiscal. Lo estamos haciendo bien, estamos fomentando que la gente declare voluntariamente. Y hay más contribuyentes saliendo de la economía sumergida. Están declarando, y eso es nuestro objetivo. Y, por supuesto, realizaremos las comprobaciones necesarias y actuaremos contra los que no declaren y cometan fraude fiscal.

¿En qué niveles está ahora el fraude fiscal en comparación con otras regiones?

Es muy difícil estimar el fraude fiscal. Te puedo hablar de Canarias. El IGIC debe crecer lo que crece el PIB, siempre ha sido así. Si crece menos, malo, porque hay fraude fiscal. Y el IGIC está creciendo varios puntos por encima del PIB. ¿Por qué? Porque hay más gente cumpliendo voluntariamente y tenemos más declarantes. La economía va bien, se crean más empresas y hay más ingresos de IGIC.

¿Es imposible medir la economía sumergida?

No hay datos. Si está sumergida, está sumergida. Solo puedo decirte que hay más declarantes y más número de declaraciones y eso es indicativo de que estamos haciendo bien las cosas.

Desde 2014 la falta de personal ha sido un problema recurrente para la Agencia. Incluso se han separado las convocatorias de oposiciones para darle prioridad. ¿Ahora hay recursos humanos suficientes?

El personal es uno de los problemas fundamentales. No solo de la Agencia Tributaria Canaria, de todo el Gobierno canario y de todas las administraciones porque tenemos un ritmo de jubilaciones muy elevado, de unas 15 a 20 al año. Y a los jóvenes hoy en día les cuesta opositar, les cuesta posponer la recompensa. Tenemos nuestros propios procesos selectivos porque tenemos la autonomía para poder convocar los procesos más rápidamente. Y aun así, no logramos superar el ritmo de jubilaciones. El año pasado incorporamos 66 funcionarios, pero se siguen jubilando, de manera que tenemos prácticamente el mismo personal que cuando se creó la Agencia hace diez años. Nuestra idea es seguir teniendo procesos selectivos todos los años y sacar más plazas, pero nos limita la tasa de reposición.

¿Cuánto sería lo ideal?

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) habla de 735 aproximadamente y de esos tenemos unos 473 funcionarios laborales. Por lo que tenemos un 60% de la plantilla cubierta. Nos gustaría incrementarla, por lo menos a 600. Lo que estamos es reorganizando y optimizando los recursos humanos que tenemos intentando digitalizar todas las tareas de forma que las personas se dediquen a pensar, y las máquinas a trabajar.

El turismo está ahora en el centro del debate y se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de subir el IGIC al sector. ¿Cree que sería adecuado?

En Canarias tenemos la suerte de tener unos tipos de imposición indirecta muy favorables. El tipo impositivo, el general del IVA, es el 21% y en Canarias es un 7%. Luego tenemos en IVA muy pocos tipos reducidos y en Canarias tenemos muchos tipos reducidos, incluso el tipo 0. ¿Son elevados o son bajos? Esas son decisiones políticas. Sí que es cierto que el IGIC es un tipo general, o sea para todos los consumidores sean extranjeros o canarios.

¿Cree que Canarias necesita una reforma fiscal en profundidad?

Siempre. Siempre hay que repensar la política fiscal. Es un tema complejo, pero hay que hacerlo. Aquí en Canarias tenemos tributos propios, tributos cedidos y luego tenemos el REF. Claro que hay que repensarlo porque tenemos que tratar de recaudar, pero también fomentar la economía canaria. Por ejemplo, ahora se está repensando todo el REF en el Parlamento canario, están trabajando en ello. Pero yo sí que abogaría por hacerlo desde un punto de vista global. No me vale que me estudies el IGIC o el AIEM por separado, deberíamos hacerlo en conjunto para ver cuál es la presión fiscal, tanto directa o indirecta que tenemos en Canarias. Además, los tiempos cambian y ahora puede ser mejor otro tipo de política fiscal.

¿Debería reducirse el IGIC al 5% o no es el momento?

La reducción del IGIC está siempre encima de la mesa, esa es la intención. No se ha podido porque el cumplimiento de la regla de gasto no lo ha permitido, pero desde que llegue el momento en el que pueda hacerse, se abordará. Hay que tener claro que reducir la regla de gasto significa reducir el nivel de gasto y nos podemos quedar cortos en Sanidad y Educación. Y no nos podemos quedar cortos ahí, en servicios sociales. Lo del IGIC no es un incumplimiento de una promesa electoral, es que no se ha podido

