Inocencio González, secretario general de CCOO-Canarias: "El avance de la ultraderecha exige defender lo conquistado"

Bajo el lema «Proteger lo conquistado, ganar futuro», los sindicatos CCOO y UGT han llamado a la ciudadanía a salir a las calles de toda España el próximo jueves, Día Internacional del Trabajador. Los principales rectores de ambas organizaciones, Inocencio González y Manuel Navarro, respectivamente, coinciden en señalar la especial pertinencia de las movilizaciones como respuesta al avance en todo el mundo de la ultraderecha radical. También ambos sostienen que esos movimientos, sostenidos por intereses económicos, tienen en la mira derechos y libertades contra los que disparan continuamente. En el ámbito doméstico, defienden la pertinencia de la reducción de la jornada laboral como vía para, entre otras cuestiones, la mejora de la conciliación entre el trabajo y la vida personal. Manifiestan su deseo de que se recupere cuanto antes el clima de diálogo de años pasados, pero advierten de que continuarán defendiendo la mejora de las condiciones laborales con o sin la patronal sentada a la mesa.

¿Subida del salario mínimo o reducción de la jornada laboral nos dicen que ha terminado la era de los acuerdos que firmaban juntos sindicatos y patronal?

Como no siempre ha sido así, me gustaría pensar que estos ejemplos que pone no definen un cambio de rumbo que se perpetuará. Estuvimos de la mano durante la pandemia o en la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Son grandes ejemplos de una tónica que confío que regrese.

¿Qué ha ocurrido entre un momento y otro?

Las patronales han decidido abandonar la negociación, tanto cuando se abordó el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año 2025 como con la reducción de jornada, así de simple. Pero esa marcha no puede significar que se deban aparcar asuntos que afectan a cientos de miles de ciudadanos en el país.

¿Por qué hay que reducir la jornada laboral a 37,5 horas?

Decir que llevamos 43 años con una jornada de 40 horas semanales debería, por sí solo, ser razón suficiente. Es cierto que la hemos ido reduciendo allí donde ha habido posibilidad de negociar un convenio colectivo de referencia, pero eso no alcanza a todos los trabajadores y, precisamente, suelen ser los más vulnerables quienes se quedan fuera.

Menos horas y cobrar lo mismo. ¿Qué ocurre con la productividad? ¿Va a notarse un retroceso en próximos años?

Hay quien así quiere verlo, pero los múltiples ejemplos de reducción de la jornada que hay en Europa nos dicen que sucede todo lo contrario. Hablemos de términos menos económicos, porque ir a las 37,5 horas semanales va a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Nadie puede negar que un trabajador motivado es más productivo.

¿Es el momento? ¿Si no se hace ahora el tren se marchará para no volver nunca?

Viendo la coyuntura internacional, por ahí van los tiros. No diría tanto como nunca, pero algo de eso hay. La economía de la Unión Europea (UE) que más crece es la española y Canarias está entre las comunidades autónomas que lideran el aumento del PIB en el país. Es ahora o difícilmente vamos a poder encontrar otra oportunidad de hacerlo. Vamos a estar atentos y vamos a ver cómo se posicionan los diferentes partidos políticos, porque en el trámite parlamentario, con toda seguridad, habrá enmiendas. No podemos permitir que desvirtúen el contenido del acuerdo que se alcanzó en el ámbito del diálogo social entre el Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas.

¿Lo que está ocurriendo en el plano internacional da más sentido a manifestarse en la calle?

Sí. Aquí ya no hay incertidumbre, sino una certidumbre de que las posturas más radicales de la ultraderecha, que en muchas ocasiones camuflan comportamientos y decisiones fascistas, avanzan a través de un proceso disfrazado de democrático. Eso exige defender lo que hemos conquistado en el ámbito laboral, en igualdad o en tolerancia. A alguien puede parecerle una exageración, pero si no defendemos lo que tanto nos ha costado conseguir, incluida la democracia, podemos perderlo.

¿Tenemos que irnos acostumbrando a que la paz social sea difícil en el sector turístico?

Prefiero acostumbrarme a las soluciones para evitar conflictos, pero, evidentemente, si no queda otra salida, habrá que ir al conflicto. Cuando se constituye un ámbito negociador, bien sectorial, bien de empresa, bien provincial, la actitud de la otra parte deber ser la precisa para alcanzar un acuerdo. El margen de beneficio es suficiente para poder hacer un reparto mucho más justo de la riqueza y no es admisible que a pesar de ello Canarias sea un referente nacional en salarios bajos.

Ha habido una huelga en Santa Cruz de Tenerife donde la patronal ha recalcado que existía un convenio en vigor y aun así se sentó a negociar.

Cierto. Pero un momento. ¿Cuándo se firmaron esos convenios? En 2021, cuando el sector continuaba intentando salir del golpe que supuso la pandemia. Aun así los sindicatos firmamos, por responsabilidad. Lo que nadie sabíamos era que estábamos a las puertas de una serie de récords en llegadas de visitantes y facturación. Los convenios estaban en vigor, pero era preciso y justo proceder a su revisión y hablar de otros asuntos como la salud laboral o los turnos partidos. Además, usted lo ha dicho, la huelga se circunscribió a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas se pudo llegar a un acuerdo.

Según usted, ¿por qué el resultado fue diferente?

Es una cuestión de talante. La patronal en Santa Cruz de Tenerife ni siquiera igualó el acuerdo de Las Palmas. Y ahora amenaza con que hay que empezar a negociar desde cero, así estamos siempre.

