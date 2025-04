Seis de cada diez jóvenes canarios compran y venden a través del móvil

Conseguir una cámara de fotos que de otra manera no podría permitirse. Deshacerse de algún mueble que no cuadra con el resto de la decoración. O conseguir toda una colección de libros por lo que costaría uno solo en el caso de que fuera nuevo. Seis de cada diez jóvenes canarios compran y venden prácticamente de todo a través de su teléfono móvil. Una nueva generación que no tiene problemas a la hora de buscar en plataformas de segunda mano lo que quieren o en poner a la venta lo que ya no necesitan para sacar un dinero extra, dejando atrás los reparos de generaciones anteriores.

«Mi madre es muy de tirar y yo le digo siempre que por qué no intenta venderlo», explica Carlos Artiles, un joven de 23 años que suele adquirir artículos a través de Wallapop o Milanuncios. Para él, la magia de la segunda mano es poder conseguir objetos de buena calidad por un precio muy reducido si se compara con el coste al que tendría que hacer frente si fuera nuevo. El riesgo, indica, es que los artículos no estén en buen estado, pero para eso se tiene que ser desconfiado, hacer mil preguntas al vendedor y comprobarlo antes de realizar el intercambio. «El precio tiene que ser bajo para que me compense», aclara, aunque admite que nunca ha tenido una mala experiencia.

Este joven es uno de los algo más de un millón de compradores online que registra Canarias, según los datos el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Un número que creció un 2,6% en 2023 –el último para el que existen datos– y que no ha parado de crecer en la última década dando forma a un negocio que mueve desde el Archipiélago 3.540 millones de euros.

Pero su penetración no es igual entre los canarios de todas las edades. Aunque un 48,7% de la población de las Islas ha comprado por internet en los últimos tres meses, el porcentaje avanza en aquellas generaciones que prácticamente han nacido con un móvil bajo el brazo, ya que es precisamente este dispositivo el que más se usa para realizar este tipo de transacciones. En la generación Z y la Milenial -aquellos nacidos entre 1980 y 2010- seis de cada diez personas ha comprado por internet en los últimos tres meses.

En internet puede encontrarse casi de todo. Se puede pedir que te envíen a casa cualquier cachivache desde China o comprar algún artículo que le sobre a algún vecino en su casa. Esta última modalidad está en auge, porque bucear en la red para poder encontrar aquel objeto de deseo aunque sea de segunda mano está más a la orden del día que nunca. Entre lo más buscado, artículos tecnológicos o deportivos, libros, mobiliario, accesorios para el hogar y juguetes y otros artículos infantiles. Y, por supuesto, la ropa, aunque en este caso en Canarias hay una gran desventaja. Vinted, la plataforma online más especializada en la compraventa de moda de segunda mano entre particulares, no envía a Canarias. «Todo lo que está allí está fuera de nuestro alcance», lamenta Carlos Artiles. Y aunque en otras plataformas como Wallapop también puede intercambiarse este tipo de artículos no está tan extendido.

Pero además de para comprar, muchos jóvenes canarios utilizan internet para deshacerse de lo que no necesitan y de paso sacarse un dinerillo que alivie sus bolsillos. Esto fue lo que ocurrió a Cristina Castilla, una canaria de 28 años que tras adquirir una vivienda amueblada decidió desprenderse de aquellos muebles y decoración que no eran de su agrado. «Nos daba pena tirar los muebles que realmente estaban en muy buen estado, pero que no encajaban con el diseño que queríamos dar a la casa», explica.

Tras poner más de una treintena de anuncios en Wallapop y Milanuncios solo pudieron colocar unos cuantos. Hasta que descubrieron el Marketplace de Facebook. «Funciona muy bien y en cuestión de horas teníamos muchos interesados», apunta. A través de ahí han conseguido vender desde mesillas de noche, escritorios antiguos, vasijas de barro y hasta una cocina completa.

Bajo su punto de vista, cuando alguien se plantea vender cosas que ya no necesita hay que ser perseverante. «Creo que es cuestión de darle visibilidad al anuncio, publicando en más páginas web hasta dar con la persona que busca ese artículo», detalla. Sin embargo, aunque destaca que la fórmula es cómoda al llevarse a cabo desde casa y sin compromiso, también reconoce que existen dificultades. Desde aquellas personas interesadas que poco después desaparecen, al problema de la distancia entre el comprador y el vendedor, que se agrava sobre todo si lo que se trata de vender es un objeto voluminoso. «Muchas veces hay que quedar en un punto intermedio, conlleva desplazarte e incluso contratar transporte, aunque aumentando el precio de venta», expone.

Ambos jóvenes lo tienen claro: seguirán recurriendo a la compra y venta de segunda mano en este tipo de plataformas y creen que la tendencia irá a más en el futuro. «Voy a seguir comprando y en el momento en el que algo me sobre intentaré desprenderme de él a través de esta vía», comenta Carlos Artiles, quien asegura que en su entorno también hay una tendencia al alza respecto a la compra de objetos de segunda mano de manera online. Castilla piensa que es son buenas herramientas para buscar «artículos concretos, piezas de coleccionista o muebles que ya no estén a la venta o sean de un estilo específico», al mismo tiempo que permite dar una segunda vida a los objetos. Aunque, en su opinión, esta manera de comprar nunca logrará suplantar a la experiencia de comprar en una tienda física. n

